Il 12 Febbraio 2026 la Super League Svizzera propone una sfida storica tra FC Sion e FC Basel, due club con tradizione e obiettivi differenti ma accomunati dalla necessità di punti in una fase delicata della stagione.

La partita si disputa allo Stade de Tourbillon, uno degli stadi più particolari della Svizzera, situato a Sion e noto per le condizioni climatiche spesso rigide nel mese di febbraio, con temperature basse che possono incidere sul ritmo di gioco.

In questa analisi completa esamineremo:

Rendimento casa e trasferta

Analisi tattica approfondita

Incidenza del fattore campo

Pronostico finale professionale

Stato di forma delle squadre

FC Sion

Il Sion è una squadra che punta molto sull’organizzazione difensiva e sull’intensità in casa.

Ultime 10 partite ufficiali in casa:

4 Vittorie

3 Pareggi

3 Sconfitte

Media gol segnati: 1,3

Media gol subiti: 1,1

Percentuale Under 2.5: 55%

Clean sheet in casa: 40%

Il Sion tende ad avere un approccio prudente contro squadre di livello superiore.

FC Basel

Il Basel rimane una delle squadre più strutturate della Super League, con maggiore qualità tecnica e profondità di rosa.

Ultime 10 partite in trasferta:

5 Vittorie

2 Pareggi

3 Sconfitte

Media gol segnati: 1,9

Media gol subiti: 1,2

Percentuale Over 2.5 in trasferta: 60%

Gol segnati nel secondo tempo: 57%

Il Basel ha maggiore capacità offensiva e tende a gestire il possesso con pazienza.

Confronti diretti recenti

Negli ultimi 5 scontri diretti ufficiali:

3 Vittorie Basel

1 Pareggio

1 Vittoria Sion

Media gol totale: 2,8

Il Basel ha mostrato superiorità tecnica negli ultimi anni, ma il Sion in casa riesce spesso a rendere le partite più fisiche.

Analisi tattica

Sion – Compattezza e ripartenze

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Punti chiave:

Linee strette

Pressione a centrocampo

Transizioni rapide

Il Sion cerca di limitare gli spazi centrali e sfruttare le ripartenze.

Basel – Controllo e qualità offensiva

Modulo prevalente: 4-3-3

Punti di forza:

Costruzione dal basso

Ampiezza sugli esterni

Buona finalizzazione

Il Basel tende ad aumentare la pressione nella ripresa.

Analisi dello Stade de Tourbillon

Statistiche Sion in casa (ultime due stagioni):

Percentuale punti ottenuti in casa: 58%

Media gol subiti nel primo tempo: 0,5

Partite concluse con Under 3.5: 70%

Le condizioni climatiche possono rallentare il ritmo e favorire una gara più tattica.

Grafica 1 – Media Gol Stagionale

Sion

Gol fatti: 1,3

Gol subiti: 1,1

Basel

Gol fatti: 1,9

Gol subiti: 1,2

Il Basel è più produttivo offensivamente.

Grafica 2 – Distribuzione Gol per Tempo

Sion

Primo tempo: 47%

Secondo tempo: 53%

Basel

Primo tempo: 43%

Secondo tempo: 57%

Possibile seconda parte di gara più intensa.

Fattori determinanti

Qualità offensiva Basel Solidità difensiva Sion Condizioni climatiche Gestione del possesso

Il Basel parte favorito, ma il fattore campo può ridurre il divario.

Scenario statistico probabile

Totale gol tra 2 e 3

Alta probabilità Under 3.5

Possibile entrambe le squadre a segno

Probabilità stimata:

Vittoria Sion: 30%

Pareggio: 28%

Vittoria Basel: 42%

Pronostico Finale Sion vs Basel

Il Basel appare leggermente superiore per qualità tecnica e continuità. Il Sion però in casa è competitivo e potrebbe trovare il gol.

Esito consigliato:

Basel Draw No Bet

Under 3.5 Gol

Risultato ipotetico: 1-2 oppure 1-1.

Focus sui Dati Chiave

Basel miglior attacco tra le due

Sion competitivo al Tourbillon

Storico recente favorevole agli ospiti

Tendenza statistica verso 2-3 gol

Questo pronostico Sion vs Basel del 12 Febbraio 2026 in Super League Svizzera è basato su dati concreti, rendimento recente e analisi tattica approfondita.