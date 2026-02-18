 Salta al contenuto
Pronostico Sigma Olomouc vs Lausanne – UEFA Europa Conference League – 19 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
3 min
Sigma Olomouc vs Lausanne

La sfida tra Sigma Olomouc e Lausanne, in programma il 19 Febbraio 2026 e valida per la UEFA Europa Conference League, mette di fronte due squadre organizzate, con identità tattiche differenti ma numeri stagionali piuttosto equilibrati.

Il match si giocherà all’Andrův Stadion di Olomouc, impianto da circa 12.500 posti. Il fattore campo e le condizioni climatiche invernali della Repubblica Ceca potrebbero incidere sull’intensità del confronto.

Contesto del campo

L’Andrův Stadion presenta:

Il Sigma tende ad aumentare ritmo e aggressività nelle gare europee interne, sfruttando compattezza e duelli fisici.

Stato di forma delle squadre

Sigma Olomouc

Ultime 10 gare ufficiali:

Statistiche stagionali medie:

  • Possesso medio: 51%

  • Tiri medi a partita: 12,4

  • Gol in casa: 1,8

Modulo prevalente: 4-2-3-1 con forte equilibrio tra copertura difensiva e inserimenti centrali.

Il Sigma segna il 38% dei propri gol nei primi 30 minuti in casa, dato che evidenzia un approccio aggressivo iniziale.

Lausanne

Ultime 10 gare ufficiali:

  • 5 vittorie

  • 3 pareggi

  • 2 sconfitte

  • Media gol segnati: 1,5

  • Media gol subiti: 1,2

  • 7 gare consecutive con almeno un gol realizzato

Statistiche stagionali medie:

  • Possesso medio: 53%

  • Tiri medi: 13,6

  • Gol in trasferta: 1,4

Modulo principale: 4-3-3 con costruzione dal basso e grande utilizzo delle corsie laterali.

Il Lausanne produce il 41% delle proprie occasioni da cross o azioni laterali.

Confronto statistico

Media gol segnati

Sigma Olomouc: 1,7
Lausanne: 1,5

Grafico comparativo:

Sigma ████████████████
Lausanne ██████████████

Media gol subiti

Sigma Olomouc: 1,0
Lausanne: 1,2

Grafico comparativo:

Sigma ██████████
Lausanne ████████████

Tiri medi a partita

Sigma Olomouc: 12,4
Lausanne: 13,6

Grafico comparativo:

Sigma █████████████
Lausanne ███████████████

Analisi tattica

Intensità iniziale

Il Sigma proverà a sfruttare la spinta casalinga per mettere pressione alta fin dai primi minuti.

Controllo del ritmo

Il Lausanne potrebbe cercare di abbassare il ritmo con possesso consolidato, sfruttando rotazioni e ampiezza.

Duello centrale

La chiave sarà il controllo del centrocampo: il Sigma punta sulla fisicità, il Lausanne sulla qualità tecnica e sulla velocità nelle combinazioni.

Modello previsionale statistico

Il modello integra:

  • Media gol segnati e subiti

  • Produzione offensiva

  • Fattore campo

  • Distribuzione temporale delle reti

Probabilità stimate:

Vittoria Sigma Olomouc: 37%
Pareggio: 30%
Vittoria Lausanne: 33%

Risultati più probabili:

1-1 22%
2-1 19%
1-0 16%
1-2 14%

Pronostico finale

Il Sigma Olomouc parte leggermente favorito grazie al fattore campo e alla maggiore solidità difensiva interna. Il Lausanne, tuttavia, possiede qualità tecnica sufficiente per rimanere in partita fino alla fine.

Pronostico consigliato:

Sigma Olomouc vincente o pareggio
Possibile risultato esatto: 2-1
Alternativa prudente: Over 1,5

Conclusione

La gara del 19 Febbraio 2026 in UEFA Europa Conference League tra Sigma Olomouc e Lausanne si presenta equilibrata e tatticamente interessante. Il fattore campo ceco potrebbe fare la differenza, ma l’organizzazione del Lausanne garantisce un match competitivo e aperto fino agli ultimi minuti.

