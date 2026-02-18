Pronostico Sigma Olomouc vs Lausanne – UEFA Europa Conference League – 19 Febbraio 2026
La sfida tra Sigma Olomouc e Lausanne, in programma il 19 Febbraio 2026 e valida per la UEFA Europa Conference League, mette di fronte due squadre organizzate, con identità tattiche differenti ma numeri stagionali piuttosto equilibrati.
Il match si giocherà all’Andrův Stadion di Olomouc, impianto da circa 12.500 posti. Il fattore campo e le condizioni climatiche invernali della Repubblica Ceca potrebbero incidere sull’intensità del confronto.
Contesto del campo
L’Andrův Stadion presenta:
-
Superficie in erba naturale
-
Temperature medie a febbraio tra -1° e 5°
-
Percentuale vittorie interne Sigma ultime due stagioni: 66%
-
Media gol concessi in casa: 0,9
Il Sigma tende ad aumentare ritmo e aggressività nelle gare europee interne, sfruttando compattezza e duelli fisici.
Stato di forma delle squadre
Sigma Olomouc
Ultime 10 gare ufficiali:
-
6 vittorie
-
2 pareggi
-
2 sconfitte
-
Media gol segnati: 1,7
-
Media gol subiti: 1,0
-
5 clean sheet nelle ultime 9 partite
Statistiche stagionali medie:
-
Possesso medio: 51%
-
Tiri medi a partita: 12,4
-
Gol in casa: 1,8
Modulo prevalente: 4-2-3-1 con forte equilibrio tra copertura difensiva e inserimenti centrali.
Il Sigma segna il 38% dei propri gol nei primi 30 minuti in casa, dato che evidenzia un approccio aggressivo iniziale.
Lausanne
Ultime 10 gare ufficiali:
-
5 vittorie
-
3 pareggi
-
2 sconfitte
-
Media gol segnati: 1,5
-
Media gol subiti: 1,2
-
7 gare consecutive con almeno un gol realizzato
Statistiche stagionali medie:
-
Possesso medio: 53%
-
Tiri medi: 13,6
-
Gol in trasferta: 1,4
Modulo principale: 4-3-3 con costruzione dal basso e grande utilizzo delle corsie laterali.
Il Lausanne produce il 41% delle proprie occasioni da cross o azioni laterali.
Confronto statistico
Media gol segnati
Sigma Olomouc: 1,7
Lausanne: 1,5
Grafico comparativo:
Sigma ████████████████
Lausanne ██████████████
Media gol subiti
Sigma Olomouc: 1,0
Lausanne: 1,2
Grafico comparativo:
Sigma ██████████
Lausanne ████████████
Tiri medi a partita
Sigma Olomouc: 12,4
Lausanne: 13,6
Grafico comparativo:
Sigma █████████████
Lausanne ███████████████
Analisi tattica
Intensità iniziale
Il Sigma proverà a sfruttare la spinta casalinga per mettere pressione alta fin dai primi minuti.
Controllo del ritmo
Il Lausanne potrebbe cercare di abbassare il ritmo con possesso consolidato, sfruttando rotazioni e ampiezza.
Duello centrale
La chiave sarà il controllo del centrocampo: il Sigma punta sulla fisicità, il Lausanne sulla qualità tecnica e sulla velocità nelle combinazioni.
Modello previsionale statistico
Il modello integra:
-
Media gol segnati e subiti
-
Produzione offensiva
-
Fattore campo
-
Distribuzione temporale delle reti
Probabilità stimate:
Vittoria Sigma Olomouc: 37%
Pareggio: 30%
Vittoria Lausanne: 33%
Risultati più probabili:
1-1 22%
2-1 19%
1-0 16%
1-2 14%
Pronostico finale
Il Sigma Olomouc parte leggermente favorito grazie al fattore campo e alla maggiore solidità difensiva interna. Il Lausanne, tuttavia, possiede qualità tecnica sufficiente per rimanere in partita fino alla fine.
Pronostico consigliato:
Sigma Olomouc vincente o pareggio
Possibile risultato esatto: 2-1
Alternativa prudente: Over 1,5
Conclusione
La gara del 19 Febbraio 2026 in UEFA Europa Conference League tra Sigma Olomouc e Lausanne si presenta equilibrata e tatticamente interessante. Il fattore campo ceco potrebbe fare la differenza, ma l’organizzazione del Lausanne garantisce un match competitivo e aperto fino agli ultimi minuti.