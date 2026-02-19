La sfida tra Shkëndija Tetovo e Samsunspor, in programma il 19 Febbraio 2026 e valida per la UEFA Europa Conference League, rappresenta un confronto interessante tra una delle squadre più solide del campionato macedone e una formazione turca con maggiore qualità individuale e intensità fisica.

Il match si giocherà alla Toše Proeski Arena di Skopje, impianto da oltre 30.000 posti, dove lo Shkëndija disputa le gare europee.

Il contesto del campo

La Toše Proeski Arena presenta:

Le temperature medie a febbraio oscillano tra 2° e 9°, condizioni che favoriscono una gara fisica e ritmi medio-alti.

Stato di forma delle squadre

Shkëndija Tetovo

Ultime 10 gare ufficiali:

3 pareggi

1 sconfitta

Media gol segnati: 1,8

Media gol subiti: 1,0

5 clean sheet nelle ultime 8 partite

Statistiche stagionali medie:

Possesso medio: 51%

Tiri medi a partita: 12,5

Gol in casa: 2,0

Modulo prevalente: 4-2-3-1 con difesa compatta e utilizzo frequente delle fasce.

Il 40% dei gol arriva su azione laterale o cross.

Samsunspor

Ultime 10 gare ufficiali:

7 vittorie

2 pareggi

1 sconfitta

Media gol segnati: 2,0

Media gol subiti: 1,1

9 gare consecutive con almeno un gol realizzato

Statistiche stagionali medie:

Possesso medio: 54%

Tiri medi: 15,2

Gol in trasferta: 1,8

Modulo principale: 4-3-3 offensivo con pressione alta e grande intensità nei duelli.

Il Samsunspor produce il 37% delle reti su recupero alto e transizione rapida.

Confronto statistico

Media gol segnati

Shkëndija: 1,8

Samsunspor: 2,0

Grafico comparativo:

Shkëndija █████████████████

Samsunspor ███████████████████

Media gol subiti

Shkëndija: 1,0

Samsunspor: 1,1

Grafico comparativo:

Shkëndija ██████████

Samsunspor ███████████

Tiri medi a partita

Shkëndija: 12,5

Samsunspor: 15,2

Grafico comparativo:

Shkëndija █████████████

Samsunspor ███████████████████

Analisi tattica

Intensità iniziale

Lo Shkëndija proverà a sfruttare il fattore campo con pressione nei primi 20 minuti.

Superiorità tecnica

Il Samsunspor dispone di maggiore qualità individuale in attacco e può creare superiorità sulle corsie.

Gestione del ritmo

La squadra turca tende a crescere nel secondo tempo, segnando il 45% delle reti dopo il 60° minuto.

Modello previsionale statistico

Il modello considera:

Media gol segnati e subiti

Produzione offensiva

Fattore campo

Differenza tecnica

Probabilità stimate:

Vittoria Shkëndija: 31%

Pareggio: 28%

Vittoria Samsunspor: 41%

Risultati più probabili:

1-2 22%

1-1 20%

0-1 16%

2-2 12%

Pronostico finale

Lo Shkëndija può mantenere equilibrio grazie al fattore campo e all’organizzazione difensiva. Tuttavia, la maggiore qualità offensiva e la continuità realizzativa del Samsunspor lo rendono leggermente favorito.

Pronostico consigliato:

Samsunspor vincente

Possibile risultato esatto: 1-2

Alternativa prudente: Over 1,5

Conclusione

Il match del 19 Febbraio 2026 in UEFA Europa Conference League tra Shkëndija e Samsunspor si presenta competitivo e aperto. Il fattore campo macedone può incidere, ma la maggiore produzione offensiva della squadra turca rappresenta un vantaggio significativo nel lungo periodo dei 90 minuti.