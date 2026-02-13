Sevilla vs Alavés

Il confronto tra Sevilla e Deportivo Alavés, valido per la giornata del 14 Febbraio 2026 di LaLiga EA Sports, si presenta come una sfida cruciale nella parte centrale della stagione. Il Ramón Sánchez-Pizjuán sarà teatro di un match che mette di fronte una squadra storicamente forte in casa contro un Alavés combattivo e organizzato.

Il Sevilla punta a consolidare la propria posizione nella zona europea, mentre l’Alavés cerca punti fondamentali per mantenere distanza dalla zona retrocessione.

Situazione in Classifica Prima della Giornata

Sevilla

Alavés

Posizione: 16ª

Punti: 24

Gol fatti: 22

Gol subiti: 35

Media gol segnati: 0,92 a partita

Media gol subiti: 1,46 a partita

Il divario tecnico e statistico è evidente, ma LaLiga è spesso imprevedibile.

Forma Recente (ultime 5 partite)

Sevilla

3 vittorie

1 pareggio

1 sconfitta

8 gol segnati

5 gol subiti

Alavés

1 vittoria

2 pareggi

2 sconfitte

4 gol segnati

7 gol subiti

Il Sevilla arriva con maggiore continuità e migliore rendimento offensivo.

Analisi Tattica

Sevilla

Il Sevilla utilizza prevalentemente un 4-2-3-1 dinamico, con:

Costruzione dal basso

Ampiezza sulle fasce

Inserimenti dei trequartisti

In casa mantiene una media possesso del 56%, con circa 14,2 tiri a partita.

Dati chiave Sevilla

xG medio: 1,58

Tiri in porta: 5,3

Corner medi: 5,6

Precisione passaggi: 85%

Punto di forza: qualità tecnica e profondità offensiva.

Punto debole: occasionali cali di concentrazione difensiva nei finali di gara.

Alavés

L’Alavés adotta un 4-4-2 compatto, privilegiando:

Difesa bassa

Ripartenze rapide

Gioco fisico sulle seconde palle

Fuori casa mantiene un possesso medio del 43%, puntando più sull’organizzazione che sull’iniziativa.

Dati chiave Alavés

xG medio: 1,05

Tiri a partita: 9,7

Tiri in porta: 3,4

Percentuale duelli vinti: 51%

Punto di forza: disciplina tattica.

Punto debole: difficoltà nel mantenere pressione offensiva costante.

Analisi del Campo: Ramón Sánchez-Pizjuán

Lo stadio del Sevilla è uno dei più caldi di Spagna. La squadra andalusa ha conquistato il 65% dei propri punti in casa.

Statisticamente:

60% dei gol del Sevilla arrivano nel secondo tempo

L’Alavés subisce il 48% delle reti in trasferta dopo il 60°

Il fattore campo potrebbe avere un peso determinante.

Andamento Gol (Media Stagionale)

Sevilla

Primo tempo: 0,63 gol

Secondo tempo: 0,79 gol

Alavés

Primo tempo: 0,41 gol

Secondo tempo: 0,51 gol

Il Sevilla mostra una crescita offensiva nella ripresa.

Storico Scontri Diretti (ultimi 5)

3 vittorie Sevilla

1 pareggio

1 vittoria Alavés

Media gol totale: 2,6 a partita

Il Sevilla ha dominato gli ultimi precedenti casalinghi.

Grafico Comparativo Statistiche

Produzione Offensiva

Sevilla: 1,42 gol medi

Alavés: 0,92 gol medi

Expected Goals

Sevilla: 1,58

Alavés: 1,05

Possesso Palla

Sevilla: 56%

Alavés: 43%

I numeri confermano la superiorità andalusa in fase offensiva.

Probabilità Previsionali

Vittoria Sevilla: 54%

Pareggio: 26%

Vittoria Alavés: 20%

Il Sevilla parte chiaramente favorito secondo i modelli statistici basati su rendimento, xG e fattore campo.

Chiavi della Partita

Pressione iniziale del Sevilla Capacità dell’Alavés di resistere nei primi 30 minuti Efficacia sulle palle inattive

Se l’Alavés riesce a mantenere equilibrio difensivo, potrebbe contenere il punteggio. Tuttavia, la qualità tecnica del Sevilla appare superiore.

Pronostico Finale

Considerando:

Migliore forma recente del Sevilla

Superiorità statistica negli xG

Forte rendimento casalingo

Differenza qualitativa offensiva

Il pronostico più credibile è:

Sevilla vincente 2-0

Opzione alternativa:

Sevilla Over 1.5 gol squadra

Under 3.5 gol complessivi

Conclusione

Sevilla vs Alavés del 14 Febbraio 2026 si prospetta come una gara in cui il fattore campo e la qualità offensiva del Sevilla potrebbero fare la differenza. L’Alavés punterà su compattezza e contropiede, ma i numeri indicano una maggiore probabilità di successo per i padroni di casa.

Un match che potrebbe essere deciso nella ripresa, con il Sevilla pronto a sfruttare ogni minimo spazio lasciato dalla difesa ospite.