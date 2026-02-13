 Salta al contenuto
Calcio Europeo Pronostici Calcio Pronostici LaLiga

Pronostico Sevilla vs Alavés – LaLiga EA Sports – 14 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
3 min
Sevilla vs Alavés

Il confronto tra Sevilla e Deportivo Alavés, valido per la giornata del 14 Febbraio 2026 di LaLiga EA Sports, si presenta come una sfida cruciale nella parte centrale della stagione. Il Ramón Sánchez-Pizjuán sarà teatro di un match che mette di fronte una squadra storicamente forte in casa contro un Alavés combattivo e organizzato.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Il Sevilla punta a consolidare la propria posizione nella zona europea, mentre l’Alavés cerca punti fondamentali per mantenere distanza dalla zona retrocessione.

Situazione in Classifica Prima della Giornata

Sevilla

Alavés

  • Posizione: 16ª

  • Punti: 24

  • Gol fatti: 22

  • Gol subiti: 35

  • Media gol segnati: 0,92 a partita

  • Media gol subiti: 1,46 a partita

Il divario tecnico e statistico è evidente, ma LaLiga è spesso imprevedibile.

Forma Recente (ultime 5 partite)

Sevilla

  • 3 vittorie

  • 1 pareggio

  • 1 sconfitta

  • 8 gol segnati

  • 5 gol subiti

Alavés

  • 1 vittoria

  • 2 pareggi

  • 2 sconfitte

  • 4 gol segnati

  • 7 gol subiti

Il Sevilla arriva con maggiore continuità e migliore rendimento offensivo.

Analisi Tattica

Sevilla

Il Sevilla utilizza prevalentemente un 4-2-3-1 dinamico, con:

  • Costruzione dal basso

  • Ampiezza sulle fasce

  • Inserimenti dei trequartisti

In casa mantiene una media possesso del 56%, con circa 14,2 tiri a partita.

Dati chiave Sevilla

  • xG medio: 1,58

  • Tiri in porta: 5,3

  • Corner medi: 5,6

  • Precisione passaggi: 85%

Punto di forza: qualità tecnica e profondità offensiva.
Punto debole: occasionali cali di concentrazione difensiva nei finali di gara.

Alavés

L’Alavés adotta un 4-4-2 compatto, privilegiando:

  • Difesa bassa

  • Ripartenze rapide

  • Gioco fisico sulle seconde palle

Fuori casa mantiene un possesso medio del 43%, puntando più sull’organizzazione che sull’iniziativa.

Dati chiave Alavés

  • xG medio: 1,05

  • Tiri a partita: 9,7

  • Tiri in porta: 3,4

  • Percentuale duelli vinti: 51%

Punto di forza: disciplina tattica.
Punto debole: difficoltà nel mantenere pressione offensiva costante.

Analisi del Campo: Ramón Sánchez-Pizjuán

Lo stadio del Sevilla è uno dei più caldi di Spagna. La squadra andalusa ha conquistato il 65% dei propri punti in casa.

Statisticamente:

  • 60% dei gol del Sevilla arrivano nel secondo tempo

  • L’Alavés subisce il 48% delle reti in trasferta dopo il 60°

Il fattore campo potrebbe avere un peso determinante.

Andamento Gol (Media Stagionale)

Sevilla

  • Primo tempo: 0,63 gol

  • Secondo tempo: 0,79 gol

Alavés

  • Primo tempo: 0,41 gol

  • Secondo tempo: 0,51 gol

Il Sevilla mostra una crescita offensiva nella ripresa.

Storico Scontri Diretti (ultimi 5)

  • 3 vittorie Sevilla

  • 1 pareggio

  • 1 vittoria Alavés

  • Media gol totale: 2,6 a partita

Il Sevilla ha dominato gli ultimi precedenti casalinghi.

Grafico Comparativo Statistiche

Produzione Offensiva

  • Sevilla: 1,42 gol medi

  • Alavés: 0,92 gol medi

Expected Goals

  • Sevilla: 1,58

  • Alavés: 1,05

Possesso Palla

  • Sevilla: 56%

  • Alavés: 43%

I numeri confermano la superiorità andalusa in fase offensiva.

Probabilità Previsionali

  • Vittoria Sevilla: 54%

  • Pareggio: 26%

  • Vittoria Alavés: 20%

Il Sevilla parte chiaramente favorito secondo i modelli statistici basati su rendimento, xG e fattore campo.

Chiavi della Partita

  1. Pressione iniziale del Sevilla

  2. Capacità dell’Alavés di resistere nei primi 30 minuti

  3. Efficacia sulle palle inattive

Se l’Alavés riesce a mantenere equilibrio difensivo, potrebbe contenere il punteggio. Tuttavia, la qualità tecnica del Sevilla appare superiore.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Migliore forma recente del Sevilla

  • Superiorità statistica negli xG

  • Forte rendimento casalingo

  • Differenza qualitativa offensiva

Il pronostico più credibile è:

Sevilla vincente 2-0

Opzione alternativa:

  • Sevilla Over 1.5 gol squadra

  • Under 3.5 gol complessivi

Conclusione

Sevilla vs Alavés del 14 Febbraio 2026 si prospetta come una gara in cui il fattore campo e la qualità offensiva del Sevilla potrebbero fare la differenza. L’Alavés punterà su compattezza e contropiede, ma i numeri indicano una maggiore probabilità di successo per i padroni di casa.

Un match che potrebbe essere deciso nella ripresa, con il Sevilla pronto a sfruttare ogni minimo spazio lasciato dalla difesa ospite.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria