Pronostico Sevilla vs Alavés – LaLiga EA Sports – 14 Febbraio 2026
Il confronto tra Sevilla e Deportivo Alavés, valido per la giornata del 14 Febbraio 2026 di LaLiga EA Sports, si presenta come una sfida cruciale nella parte centrale della stagione. Il Ramón Sánchez-Pizjuán sarà teatro di un match che mette di fronte una squadra storicamente forte in casa contro un Alavés combattivo e organizzato.
Il Sevilla punta a consolidare la propria posizione nella zona europea, mentre l’Alavés cerca punti fondamentali per mantenere distanza dalla zona retrocessione.
Situazione in Classifica Prima della Giornata
Sevilla
-
Posizione: 8ª
-
Punti: 37
-
Gol fatti: 34
-
Gol subiti: 30
-
Media gol segnati: 1,42 a partita
-
Media gol subiti: 1,25 a partita
Alavés
-
Posizione: 16ª
-
Punti: 24
-
Gol fatti: 22
-
Gol subiti: 35
-
Media gol segnati: 0,92 a partita
-
Media gol subiti: 1,46 a partita
Il divario tecnico e statistico è evidente, ma LaLiga è spesso imprevedibile.
Forma Recente (ultime 5 partite)
Sevilla
-
3 vittorie
-
1 pareggio
-
1 sconfitta
-
8 gol segnati
-
5 gol subiti
Alavés
-
1 vittoria
-
2 pareggi
-
2 sconfitte
-
4 gol segnati
-
7 gol subiti
Il Sevilla arriva con maggiore continuità e migliore rendimento offensivo.
Analisi Tattica
Sevilla
Il Sevilla utilizza prevalentemente un 4-2-3-1 dinamico, con:
-
Costruzione dal basso
-
Ampiezza sulle fasce
-
Inserimenti dei trequartisti
In casa mantiene una media possesso del 56%, con circa 14,2 tiri a partita.
Dati chiave Sevilla
-
xG medio: 1,58
-
Tiri in porta: 5,3
-
Corner medi: 5,6
-
Precisione passaggi: 85%
Punto di forza: qualità tecnica e profondità offensiva.
Punto debole: occasionali cali di concentrazione difensiva nei finali di gara.
Alavés
L’Alavés adotta un 4-4-2 compatto, privilegiando:
-
Difesa bassa
-
Ripartenze rapide
-
Gioco fisico sulle seconde palle
Fuori casa mantiene un possesso medio del 43%, puntando più sull’organizzazione che sull’iniziativa.
Dati chiave Alavés
-
xG medio: 1,05
-
Tiri a partita: 9,7
-
Tiri in porta: 3,4
-
Percentuale duelli vinti: 51%
Punto di forza: disciplina tattica.
Punto debole: difficoltà nel mantenere pressione offensiva costante.
Analisi del Campo: Ramón Sánchez-Pizjuán
Lo stadio del Sevilla è uno dei più caldi di Spagna. La squadra andalusa ha conquistato il 65% dei propri punti in casa.
Statisticamente:
-
60% dei gol del Sevilla arrivano nel secondo tempo
-
L’Alavés subisce il 48% delle reti in trasferta dopo il 60°
Il fattore campo potrebbe avere un peso determinante.
Andamento Gol (Media Stagionale)
Sevilla
-
Primo tempo: 0,63 gol
-
Secondo tempo: 0,79 gol
Alavés
-
Primo tempo: 0,41 gol
-
Secondo tempo: 0,51 gol
Il Sevilla mostra una crescita offensiva nella ripresa.
Storico Scontri Diretti (ultimi 5)
-
3 vittorie Sevilla
-
1 pareggio
-
1 vittoria Alavés
-
Media gol totale: 2,6 a partita
Il Sevilla ha dominato gli ultimi precedenti casalinghi.
Grafico Comparativo Statistiche
Produzione Offensiva
-
Sevilla: 1,42 gol medi
-
Alavés: 0,92 gol medi
Expected Goals
-
Sevilla: 1,58
-
Alavés: 1,05
Possesso Palla
-
Sevilla: 56%
-
Alavés: 43%
I numeri confermano la superiorità andalusa in fase offensiva.
Probabilità Previsionali
-
Vittoria Sevilla: 54%
-
Pareggio: 26%
-
Vittoria Alavés: 20%
Il Sevilla parte chiaramente favorito secondo i modelli statistici basati su rendimento, xG e fattore campo.
Chiavi della Partita
-
Pressione iniziale del Sevilla
-
Capacità dell’Alavés di resistere nei primi 30 minuti
-
Efficacia sulle palle inattive
Se l’Alavés riesce a mantenere equilibrio difensivo, potrebbe contenere il punteggio. Tuttavia, la qualità tecnica del Sevilla appare superiore.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Migliore forma recente del Sevilla
-
Superiorità statistica negli xG
-
Forte rendimento casalingo
-
Differenza qualitativa offensiva
Il pronostico più credibile è:
Sevilla vincente 2-0
Opzione alternativa:
-
Sevilla Over 1.5 gol squadra
-
Under 3.5 gol complessivi
Conclusione
Sevilla vs Alavés del 14 Febbraio 2026 si prospetta come una gara in cui il fattore campo e la qualità offensiva del Sevilla potrebbero fare la differenza. L’Alavés punterà su compattezza e contropiede, ma i numeri indicano una maggiore probabilità di successo per i padroni di casa.
Un match che potrebbe essere deciso nella ripresa, con il Sevilla pronto a sfruttare ogni minimo spazio lasciato dalla difesa ospite.