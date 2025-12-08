Pronostico Serie B – Bari Vs Pescara 08 Dicembre 2025

Gabriela Fiore · Pubblicato il 8 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

Bari vs Pescara (serie b, 15ª giornata) si gioca lunedì 8 dicembre 2025 alle 17:15 allo Stadio San Nicola di Bari.

È uno scontro salvezza: alla vigilia Bari 16° con 14 punti in 14 gare, mentre Pescara è 20° con 9 punti in 14 gare.

Numeri reali della stagione

Bari (16°) – profilo statistico

Punti: 14 in 14 partite

Record: 3 vittorie – 5 pareggi – 6 sconfitte

Gol: 13 fatti, 24 subiti

Lettura: Bari segna poco (meno di 1 gol/partita), e prende parecchio (oltre 1,5). In una gara pesante come questa, tende a cercare equilibrio e a “restare vivo” fino all’episodio.

Pescara (20°) – profilo statistico

Punti: 9 in 14 partite

Record: 1 vittoria – 6 pareggi – 7 sconfitte

Gol: 18 segnati, 29 subiti

Lettura: Pescara è più “aperto”: segna più del Bari, ma concede tantissimo. È il classico mix che produce partite dove basta un blackout difensivo per compromettere tutto.

Stato di forma: ultime 5 gare

Nelle ultime cinque:

Bari: 5 punti (tra cui Bari–Cesena 1-0, Spezia–Bari 1-1, Juve Stabia–Bari 0-0, ma anche un 5-0 subito e un 2-3).

Pescara: 2 punti (1-1, poi sconfitte pesanti tipo 5-0, 0-2, 0-1, e un 3-3).

Cosa ci dice davvero: Bari arriva con un filo di fiducia in più perché ha “portato a casa” punti e clean sheet; Pescara invece alterna momenti offensivi (come il 3-3) a buchi difensivi importanti.

Analisi del campo: Stadio San Nicola

Si gioca al San Nicola, stadio grande, con capienza ~58.270 e misure 105×68 (erba naturale). Wikipedia+1

Come può incidere sul match

Ambiente: in uno scontro salvezza, il San Nicola può diventare un amplificatore emotivo (spinta se Bari parte bene, pressione se sbaglia i primi 20’).

Campo “standard” (105×68): favorisce chi riesce ad allargare e poi attaccare l’area con tempi giusti, ma in partite tese spesso conta più la gestione delle seconde palle che il fraseggio.

Chiavi tattiche probabili

Bari: partita di controllo e minimizzazione del rischio

Con 13 gol fatti in 14, Bari non è una squadra che vive di goleade: tende a cercare vantaggio con:

ritmo non altissimo,

attenzione alle transizioni difensive,

peso su palle inattive e momenti “sporchi” della gara.

Obiettivo pratico: andare sopra nel punteggio o restare 0-0 fino a quando Pescara si innervosisce e concede spazi.

Pescara: più gol fatti, ma difesa fragile (29 subiti)

Pescara, con 18 gol segnati, può creare più di Bari, ma:

concedendo 29, rischia grosso quando perde ordine o quando subisce il primo colpo.

Obiettivo pratico: segnare per primo o comunque trovare un gol “da episodio” (palla vagante, inserimento, punizione), perché se deve rincorrere spesso si scompone dietro.

Trend e precedenti

Dati interessanti riportati nella preview:

Pescara ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 9 sfide di Serie B col Bari (4 pareggi, 4 sconfitte) e in 5 di quelle non ha segnato.

Bari è imbattuto da 4 incroci interni col Pescara e può centrare il terzo clean sheet di fila in casa contro il Delfino.

Lettura: lo storico recente spinge verso Bari “solido in casa” e Pescara con difficoltà a segnare in questo specifico incrocio, almeno al San Nicola.

Pronostico credibile

La mia previsione principale

Bari 1–0 Pescara

Perché è coerente con i numeri reali

Bari segna poco ma può “incastrare” partite da 1-0 (ha appena vinto 1-0 col Cesena).

Pescara concede molto ( 29 gol subiti ) e arriva con forma recente peggiore (2 punti nelle ultime 5).

Trend casa/incroci: Bari imbattuto da 4 in casa vs Pescara e possibilità di clean sheet casalinghi consecutivi nello scontro diretto.

Alternative molto plausibili

1–1 (se Pescara trova un gol “sporco” o da situazione episodica)

2–1 Bari (se la partita si apre nel secondo tempo e Pescara concede in transizione)

