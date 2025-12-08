Pronostico Serie B – Bari Vs Pescara 08 Dicembre 2025
Bari vs Pescara (serie b, 15ª giornata) si gioca lunedì 8 dicembre 2025 alle 17:15 allo Stadio San Nicola di Bari.
È uno scontro salvezza: alla vigilia Bari 16° con 14 punti in 14 gare, mentre Pescara è 20° con 9 punti in 14 gare.
Numeri reali della stagione
Bari (16°) – profilo statistico
Punti: 14 in 14 partite
Record: 3 vittorie – 5 pareggi – 6 sconfitte
Gol: 13 fatti, 24 subiti
Lettura: Bari segna poco (meno di 1 gol/partita), e prende parecchio (oltre 1,5). In una gara pesante come questa, tende a cercare equilibrio e a “restare vivo” fino all’episodio.
Pescara (20°) – profilo statistico
Punti: 9 in 14 partite
-
Record: 1 vittoria – 6 pareggi – 7 sconfitte
Gol: 18 segnati, 29 subiti
Lettura: Pescara è più “aperto”: segna più del Bari, ma concede tantissimo. È il classico mix che produce partite dove basta un blackout difensivo per compromettere tutto.
Stato di forma: ultime 5 gare
Nelle ultime cinque:
Bari: 5 punti (tra cui Bari–Cesena 1-0, Spezia–Bari 1-1, Juve Stabia–Bari 0-0, ma anche un 5-0 subito e un 2-3).
Pescara: 2 punti (1-1, poi sconfitte pesanti tipo 5-0, 0-2, 0-1, e un 3-3).
Cosa ci dice davvero: Bari arriva con un filo di fiducia in più perché ha “portato a casa” punti e clean sheet; Pescara invece alterna momenti offensivi (come il 3-3) a buchi difensivi importanti.
Analisi del campo: Stadio San Nicola
Si gioca al San Nicola, stadio grande, con capienza ~58.270 e misure 105×68 (erba naturale). Wikipedia+1
Come può incidere sul match
Ambiente: in uno scontro salvezza, il San Nicola può diventare un amplificatore emotivo (spinta se Bari parte bene, pressione se sbaglia i primi 20’).
-
Campo “standard” (105×68): favorisce chi riesce ad allargare e poi attaccare l’area con tempi giusti, ma in partite tese spesso conta più la gestione delle seconde palle che il fraseggio.
Chiavi tattiche probabili
Bari: partita di controllo e minimizzazione del rischio
Con 13 gol fatti in 14, Bari non è una squadra che vive di goleade: tende a cercare vantaggio con:
ritmo non altissimo,
attenzione alle transizioni difensive,
peso su palle inattive e momenti “sporchi” della gara.
Obiettivo pratico: andare sopra nel punteggio o restare 0-0 fino a quando Pescara si innervosisce e concede spazi.
Pescara: più gol fatti, ma difesa fragile (29 subiti)
Pescara, con 18 gol segnati, può creare più di Bari, ma:
concedendo 29, rischia grosso quando perde ordine o quando subisce il primo colpo.
Obiettivo pratico: segnare per primo o comunque trovare un gol “da episodio” (palla vagante, inserimento, punizione), perché se deve rincorrere spesso si scompone dietro.
Trend e precedenti
Dati interessanti riportati nella preview:
Pescara ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 9 sfide di Serie B col Bari (4 pareggi, 4 sconfitte) e in 5 di quelle non ha segnato.
Bari è imbattuto da 4 incroci interni col Pescara e può centrare il terzo clean sheet di fila in casa contro il Delfino.
Lettura: lo storico recente spinge verso Bari “solido in casa” e Pescara con difficoltà a segnare in questo specifico incrocio, almeno al San Nicola.
Pronostico credibile
La mia previsione principale
Bari 1–0 Pescara
Perché è coerente con i numeri reali
Bari segna poco ma può “incastrare” partite da 1-0 (ha appena vinto 1-0 col Cesena).
Pescara concede molto (29 gol subiti) e arriva con forma recente peggiore (2 punti nelle ultime 5).
Trend casa/incroci: Bari imbattuto da 4 in casa vs Pescara e possibilità di clean sheet casalinghi consecutivi nello scontro diretto.
Alternative molto plausibili
1–1 (se Pescara trova un gol “sporco” o da situazione episodica)
2–1 Bari (se la partita si apre nel secondo tempo e Pescara concede in transizione)
Giocate “logiche”
Bari DNB (rimborso in caso di pareggio): match teso, ma Bari ha fattore casa e trend favorevole.
Under 3.5 gol: con Bari poco prolifico e partita da salvezza, è una linea coerente con lo scenario.
Bari o pareggio (1X): se cerchi copertura “prudente” in un contesto dove Pescara ha numeri difensivi molto fragili.