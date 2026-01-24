Pronostico Sassuolo vs Cremonese 25 Gennaio 2026

Il 25 gennaio 2026, Sassuolo e Cremonese si affrontano nella 22ª giornata di Serie A al MAPEI Stadium di Reggio Emilia. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona bassa della classifica: il Sassuolo è attualmente all’11º posto, mentre la Cremonese occupa la 12ª posizione, distanziate da un solo punto. Si tratta dunque di uno scontro diretto molto importante nella corsa alla salvezza.

Descrizione generale delle squadre

Il Sassuolo ha avuto un rendimento piuttosto altalenante, specialmente in casa, dove fatica a segnare con continuità. Nonostante abbia giocatori di qualità, la squadra ha mostrato difficoltà nel concretizzare le occasioni da gol, con una media inferiore a una rete a partita nelle ultime giornate.

La Cremonese non è riuscita a trovare stabilità, ma ha saputo restare competitiva grazie a un gioco compatto e alla concretezza di alcuni giocatori esperti, anche se la fase difensiva resta uno dei punti deboli.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Pronostico Bournemouth vs Liverpool – Premier League | 24 Gennaio 2026 Pronostici Calcio

Forme e statistiche recenti (ultime 5 partite)

Sassuolo: P, N, P, N, P

Cremonese: N, P, N, P, N

Risultati precedenti tra le squadre

Cremonese 3‑2 Sassuolo (29/08/2025)

Cremonese 1‑1 Sassuolo (04/05/2025)

Sassuolo 1‑4 Cremonese (31/08/2024)

Ti potrebbe interessare Pronostico Heidenheim vs RB Lipsia – Bundesliga – 24 Gennaio 2026 Pronostici Bundesliga

Giocatori chiave

Nel Sassuolo, Domenico Berardi resta il punto di riferimento in attacco. La sua capacità di creare occasioni sulla fascia destra e la sua esperienza possono rivelarsi decisive in una partita equilibrata.

Per la Cremonese, il veterano Jamie Vardy si è dimostrato ancora efficace sotto porta. Anche se ha perso parte della sua velocità, la sua intelligenza tattica e il senso del gol possono fare la differenza in match con poche occasioni.

Fattori da considerare

Campo: Il Sassuolo gioca in casa, ma ha mostrato un rendimento incostante anche davanti al proprio pubblico. Clima: Le condizioni climatiche tipiche di gennaio in Italia — fredde e umide — potrebbero influire sul ritmo e sull’efficacia del gioco offensivo. Ti potrebbe interessare Pronostico Burnley vs Tottenham – Premier League | 24 Gennaio 2026 Pronostici Calcio Infortuni e sostituzioni: Al momento non si segnalano assenze significative, quindi entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con la formazione titolare.

Predizione

Le due squadre si presentano con un livello di gioco simile e con una produzione offensiva limitata, il che lascia prevedere una partita equilibrata e con poche reti. Le statistiche recenti confermano una tendenza verso gare a basso punteggio, e né Sassuolo né Cremonese hanno mostrato una forma particolarmente brillante.

Il Sassuolo potrebbe avere un leggero vantaggio grazie al fattore campo, ma i precedenti sorridono alla Cremonese, che ha ottenuto buoni risultati negli ultimi scontri diretti. La solidità difensiva degli ospiti e la mancanza di incisività dei padroni di casa potrebbero bilanciare il confronto.

Considerando tutti questi elementi, il risultato più probabile è un pareggio con pochi gol. Un 1‑1 appare verosimile, così come una scommessa sull’Under 2.5 gol, alla luce della forma recente delle due squadre.