Pronostico Sassuolo vs Atalanta – Serie A – 01 Marzo 2026
La partita tra Sassuolo e Atalanta, in programma il 01 marzo 2026 per la Serie A, mette di fronte due squadre con filosofie offensive ma obiettivi differenti.
Il Sassuolo punta alla stabilità di classifica, mentre l’Atalanta continua a lottare per un piazzamento europeo, grazie a un sistema di gioco aggressivo e produttivo.
Il match si giocherà al MAPEI Stadium – Città del Tricolore, un campo che storicamente favorisce partite aperte e ricche di occasioni.
Stato di Forma delle Squadre
Sassuolo
Il Sassuolo mantiene una filosofia propositiva, ma spesso paga una certa fragilità difensiva.
Media stagionale:
- Gol segnati: 1,38 a partita
- Gol subiti: 1,71 a partita
- Possesso medio: 49%
- Tiri medi: 12,4 a gara
- Expected Goals (xG): 1,42
Ultime 5 partite:
- 2 vittorie
- 1 pareggio
- 2 sconfitte
La squadra è pericolosa quando trova spazi, ma soffre contro avversari organizzati tatticamente.
Atalanta
L’Atalanta conferma il proprio DNA offensivo e intensità alta.
Media stagionale:
- Gol segnati: 1,96 a partita
- Gol subiti: 1,22 a partita
- Possesso medio: 53%
- Tiri medi: 16,1 a gara
- Expected Goals (xG): 2,04
Ultime 5 partite:
- 3 vittorie
- 1 pareggio
- 1 sconfitta
La squadra bergamasca è tra le migliori della Serie A per produzione offensiva e recupero palla nella metà campo avversaria.
Analisi del Fattore Campo
Sassuolo in casa
- 5 vittorie interne
- Media gol segnati: 1,55
- Media gol subiti: 1,62
Atalanta in trasferta
- 6 vittorie esterne
- Media gol segnati: 1,83
- Media gol subiti: 1,28
Il MAPEI Stadium favorisce partite dinamiche, con ritmo elevato e molte occasioni.
Grafica Comparativa – Indicatori Chiave
Gol Segnati
Sassuolo
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,38
Atalanta
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,96
Gol Subiti
Sassuolo
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,71
Atalanta
▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,22
Tiri Medi
Sassuolo
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 12,4
Atalanta
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 16,1
Chiavi Tattiche del Match
- Pressing alto dell’Atalanta per limitare la costruzione dal basso del Sassuolo.
- Spazi centrali che il Sassuolo può sfruttare in transizione.
- Superiorità numerica dell’Atalanta sugli esterni.
- Alta probabilità di partita con ritmo elevato e più occasioni da gol.
Scenario Probabile
Statisticamente, l’Atalanta parte favorita per:
- Miglior media gol
- Maggiore produzione offensiva
- Migliore equilibrio difensivo
- Continuità recente nei risultati
Il Sassuolo potrebbe segnare, soprattutto in casa, ma la differenza tecnica e fisica degli ospiti è evidente.
Pronostico Finale
Considerando dati stagionali, rendimento casa-trasferta e qualità complessiva:
Pronostico principale: Vittoria Atalanta
Opzione alternativa: Over 2.5 gol
Possibile risultato: 1-2 oppure 1-3
Conclusione
La gara del 01 marzo 2026 di Serie A tra Sassuolo e Atalanta si preannuncia intensa e offensiva.
L’Atalanta appare favorita per solidità e produzione offensiva, mentre il Sassuolo potrebbe comunque trovare la via del gol. I numeri indicano un match con diverse occasioni e probabile vittoria ospite.