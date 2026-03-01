 Salta al contenuto
Pronostici Calcio Pronostici Serie A

Pronostico Sassuolo vs Atalanta – Serie A – 01 Marzo 2026

Rossana Filippi
2 min
Sassuolo vs Atalanta

La partita tra Sassuolo e Atalanta, in programma il 01 marzo 2026 per la Serie A, mette di fronte due squadre con filosofie offensive ma obiettivi differenti.

Il Sassuolo punta alla stabilità di classifica, mentre l’Atalanta continua a lottare per un piazzamento europeo, grazie a un sistema di gioco aggressivo e produttivo.

Il match si giocherà al MAPEI Stadium – Città del Tricolore, un campo che storicamente favorisce partite aperte e ricche di occasioni.

Stato di Forma delle Squadre

Sassuolo

Il Sassuolo mantiene una filosofia propositiva, ma spesso paga una certa fragilità difensiva.

Media stagionale:

  • Gol segnati: 1,38 a partita
  • Gol subiti: 1,71 a partita
  • Possesso medio: 49%
  • Tiri medi: 12,4 a gara
  • Expected Goals (xG): 1,42

Ultime 5 partite:

  • 2 vittorie
  • 1 pareggio
  • 2 sconfitte

La squadra è pericolosa quando trova spazi, ma soffre contro avversari organizzati tatticamente.

Atalanta

L’Atalanta conferma il proprio DNA offensivo e intensità alta.

Media stagionale:

  • Gol segnati: 1,96 a partita
  • Gol subiti: 1,22 a partita
  • Possesso medio: 53%
  • Tiri medi: 16,1 a gara
  • Expected Goals (xG): 2,04

Ultime 5 partite:

  • 3 vittorie
  • 1 pareggio
  • 1 sconfitta

La squadra bergamasca è tra le migliori della Serie A per produzione offensiva e recupero palla nella metà campo avversaria.

Analisi del Fattore Campo

Sassuolo in casa

  • 5 vittorie interne
  • Media gol segnati: 1,55
  • Media gol subiti: 1,62

Atalanta in trasferta

  • 6 vittorie esterne
  • Media gol segnati: 1,83
  • Media gol subiti: 1,28

Il MAPEI Stadium favorisce partite dinamiche, con ritmo elevato e molte occasioni.

Grafica Comparativa – Indicatori Chiave

Gol Segnati

Sassuolo
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,38

Atalanta
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,96

Gol Subiti

Sassuolo
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,71

Atalanta
▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,22

Tiri Medi

Sassuolo
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 12,4

Atalanta
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 16,1

Chiavi Tattiche del Match

  1. Pressing alto dell’Atalanta per limitare la costruzione dal basso del Sassuolo.
  2. Spazi centrali che il Sassuolo può sfruttare in transizione.
  3. Superiorità numerica dell’Atalanta sugli esterni.
  4. Alta probabilità di partita con ritmo elevato e più occasioni da gol.

Scenario Probabile

Statisticamente, l’Atalanta parte favorita per:

  • Miglior media gol
  • Maggiore produzione offensiva
  • Migliore equilibrio difensivo
  • Continuità recente nei risultati

Il Sassuolo potrebbe segnare, soprattutto in casa, ma la differenza tecnica e fisica degli ospiti è evidente.

Pronostico Finale

Considerando dati stagionali, rendimento casa-trasferta e qualità complessiva:

Pronostico principale: Vittoria Atalanta

Opzione alternativa: Over 2.5 gol

Possibile risultato: 1-2 oppure 1-3

Conclusione

La gara del 01 marzo 2026 di Serie A tra Sassuolo e Atalanta si preannuncia intensa e offensiva.

L’Atalanta appare favorita per solidità e produzione offensiva, mentre il Sassuolo potrebbe comunque trovare la via del gol. I numeri indicano un match con diverse occasioni e probabile vittoria ospite.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria