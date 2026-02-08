Pronostico Sambenedettese vs Perugia 08 Febbraio 2026

L’8 febbraio 2026, allo stadio Riviera delle Palme, la Sambenedettese ospita il Perugia in una sfida dal grande peso specifico per il campionato di Serie C. È un match che mette di fronte due piazze importanti, con obiettivi ambiziosi e la necessità di dare continuità ai risultati in una fase cruciale della stagione.

Il fattore ambientale potrebbe giocare un ruolo decisivo, con una cornice di pubblico pronta a spingere la squadra di casa.

Descrizione Generale delle Squadre

La Sambenedettese ha costruito buona parte del proprio rendimento sulle gare interne, dove ha conquistato circa il 63% dei punti disponibili. La squadra si distingue per intensità, aggressività e una buona organizzazione difensiva, elementi che spesso mettono in difficoltà gli avversari al Riviera delle Palme.

Il Perugia presenta un rendimento più equilibrato, ma in trasferta ha alternato buone prestazioni a momenti di calo. Lontano da casa ha ottenuto circa il 42% dei punti, mostrando qualità soprattutto nella gestione del possesso, ma anche qualche difficoltà nel mantenere continuità per tutti i novanta minuti.

Forme e Statistiche Recenti

Sambenedettese: G, G, L, L, G

Perugia: G, L, G, G, L

Risultati Anteriori

Perugia 2-1 Sambenedettese

Sambenedettese 1-1 Perugia

Perugia 1-0 Sambenedettese

Giocatori Chiave

Per la Sambenedettese, Federico Angiulli è un elemento fondamentale a centrocampo, capace di garantire equilibrio e inserimenti offensivi nei momenti chiave.

Nel Perugia, Christian Kouan rappresenta una risorsa importante per dinamismo e capacità di rompere le linee avversarie, risultando spesso decisivo nelle transizioni.

Fattori da Considerare

Predizione

La Sambenedettese proverà a imporre un ritmo alto sin dai primi minuti, cercando di sfruttare la spinta del pubblico e l’aggressività nei duelli. In casa, la squadra tende a essere più concreta e attenta nelle fasi decisive.

Il Perugia cercherà di rispondere con ordine tattico e qualità nel palleggio, puntando a colpire quando si presenteranno gli spazi giusti. Tuttavia, qualche difficoltà in trasferta potrebbe emergere nei momenti di maggiore pressione.

Tenendo conto di fattore campo, forma recente e andamento delle ultime gare, la previsione è orientata verso una partita equilibrata, con una leggera preferenza per la Sambenedettese, in un match combattuto e deciso probabilmente da un episodio.