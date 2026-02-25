Pronostico Ruthin Town vs Airbus UK Broughton – Cymru North – 25 Febbraio 2026
La sfida tra Ruthin Town e Airbus UK Broughton, in programma il 25 Febbraio 2026 per la Cymru North, rappresenta un confronto importante nella parte centrale della stagione del campionato gallese di seconda divisione.
La Cymru North è una lega caratterizzata da partite spesso aperte, ritmi elevati e difese non sempre impeccabili. Il match si giocherà al Memorial Playing Fields di Ruthin, campo che tende a favorire un calcio diretto e fisico.
Analizziamo statistiche stagionali, rendimento interno ed esterno, produzione offensiva e solidità difensiva per formulare un pronostico credibile e professionale.
Analisi del Ruthin Town
Il Ruthin Town è una squadra che alterna buone prestazioni offensive a momenti di difficoltà difensiva, specialmente contro squadre di alta classifica.
Statistiche Cymru North 2025/2026 (media stagionale)
-
Gol segnati: 1,72 a partita
-
Gol subiti: 1,89 a partita
-
Media tiri stimata: 11,8
-
Percentuale Over 2.5: 67%
-
Media gol in casa: 1,95
-
Percentuale partite con entrambe a segno: 64%
Grafica rendimento Ruthin Town
Gol segnati
Ruthin ███████████████ 1,72
Gol subiti
Ruthin █████████████████ 1,89
Il dato più evidente è la media complessiva superiore a 3,5 gol teorici per partita, indice di gare spesso spettacolari.
Analisi dell’Airbus UK Broughton
L’Airbus UK è una formazione storicamente competitiva nella categoria, con buona organizzazione offensiva e discreta solidità rispetto alla media del campionato.
Statistiche Cymru North 2025/2026 (media stagionale)
-
Gol segnati: 1,84 a partita
-
Gol subiti: 1,41 a partita
-
Percentuale Over 2.5: 63%
-
Gol segnati in trasferta: 1,58
-
Percentuale vittorie esterne: 42%
-
Percentuale BTTS: 59%
Grafica rendimento Airbus UK
Gol segnati
Airbus ████████████████ 1,84
Gol subiti
Airbus █████████████ 1,41
L’Airbus si distingue per una fase offensiva leggermente più efficace rispetto al Ruthin e una difesa meno vulnerabile.
Confronto statistico
|Statistica
|Ruthin
|Airbus
|Gol medi
|1,72
|1,84
|Gol subiti
|1,89
|1,41
|Over 2.5
|67%
|63%
|BTTS
|64%
|59%
|Vittorie casa/trasferta
|38%
|42%
Grafica probabilità reti
Probabilità Over 2.5
Ruthin ██████████████████ 67%
Airbus █████████████████ 63%
Probabilità entrambe segnano
Ruthin █████████████████ 64%
Airbus ████████████████ 59%
Le statistiche evidenziano una forte tendenza verso partite con almeno tre reti complessive.
Analisi del campo: Memorial Playing Fields
Il campo del Ruthin Town presenta caratteristiche particolari:
-
Dimensioni contenute
-
Superficie che favorisce gioco diretto
-
Ritmi spesso elevati
-
Alta incidenza di gol nei secondi tempi
Storicamente, il Ruthin ha subito gol in oltre l’85% delle partite casalinghe stagionali.
L’Airbus, in trasferta contro squadre di metà classifica, ha segnato almeno una rete nel 78% delle gare.
Chiavi tattiche del match
-
Transizioni rapide e difese alte
-
Pressione intensa ma linee difensive vulnerabili
-
Importanza delle palle inattive
-
Ritmo crescente nel secondo tempo
La Cymru North è una lega dove la componente offensiva prevale spesso sulla disciplina tattica.
Scenario probabile della partita
-
Fase iniziale equilibrata ma con occasioni
-
Spazi ampi nelle ripartenze
-
Probabile gol da entrambe le parti
-
Alta possibilità di almeno tre reti complessive
La media combinata supera le 3,5 reti teoriche, coerente con un match offensivo.
Pronostico finale
Considerando:
-
Alta percentuale Over 2.5 per entrambe
-
Difesa del Ruthin con media quasi 2 gol subiti
-
Airbus più solido ma comunque incline a partite aperte
-
Percentuale BTTS superiore al 60% per il Ruthin
Il pronostico principale è:
Over 2.5 gol
Alternativa solida: Entrambe le squadre segnano – Sì
Possibile risultato esatto: 2-2 oppure 1-3
L’Airbus parte leggermente favorito per qualità offensiva e maggiore equilibrio difensivo, ma il fattore campo potrebbe mantenere il match molto equilibrato.
Conclusione
La partita del 25 Febbraio 2026 tra Ruthin Town e Airbus UK Broughton in Cymru North si preannuncia dinamica e con forte inclinazione offensiva.
I dati statistici indicano una chiara tendenza verso una gara ricca di reti. Per un’analisi professionale coerente con i numeri del campionato, i mercati legati ai gol rappresentano la scelta più logica per questo incontro.