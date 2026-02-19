Pronostico Rouen vs Le Puy-en-Velay – Francia National – 20 Febbraio 2026
La partita tra Rouen e Le Puy-en-Velay, valida per la Francia National del 20 Febbraio 2026, rappresenta uno scontro importante nella parte centrale della classifica. La National è un campionato noto per equilibrio e punteggi contenuti, dove la solidità difensiva spesso prevale sulla brillantezza offensiva.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Situazione in Classifica e Dati Stagionali (dopo 20 giornate)
Rouen
-
Posizione: 6ª
-
Punti: 30
-
Gol fatti: 27
-
Gol subiti: 22
-
Media gol segnati: 1,35 a partita
-
Media gol concessi: 1,10 a partita
-
Differenza reti: +5
Rouen ha mostrato buona continuità, soprattutto nelle gare interne, dove mantiene una media punti superiore rispetto alle trasferte.
Le Puy-en-Velay
-
Posizione: 12ª
-
Punti: 23
-
Gol fatti: 21
-
Gol subiti: 24
-
Media gol segnati: 1,05 a partita
-
Media gol concessi: 1,20 a partita
-
Differenza reti: -3
Le Puy alterna prestazioni solide a cali di concentrazione, soprattutto nei secondi tempi.
Analisi del Campo – Stade Robert-Diochon (Rouen)
Lo Stade Robert-Diochon, con capienza superiore ai 12.000 posti e superficie in erba naturale, rappresenta uno dei fattori più rilevanti della gara.
Statistiche interne Rouen:
-
62% dei punti totali conquistati in casa
-
Media gol casa: 1,50 segnati – 0,95 subiti
-
Percentuale Under 2.5: 55%
Rouen tra le mura amiche tende a controllare il possesso e concedere poche occasioni centrali.
Analisi Tattica
Rouen
Modulo prevalente: 4-3-3
Punti di forza:
-
Buona ampiezza offensiva
-
Pressione alta nei primi 20 minuti
-
Efficacia sulle palle inattive
Debolezze:
-
Spazi concessi in transizione
-
Qualche disattenzione difensiva negli ultimi 15 minuti
Rouen tende a partire forte e cercare il vantaggio già nella prima frazione.
Le Puy-en-Velay
Modulo prevalente: 4-2-3-1
Punti di forza:
-
Organizzazione difensiva
-
Ripartenze rapide sugli esterni
-
Buona disciplina tattica
Debolezze:
-
Produzione offensiva limitata contro squadre di vertice
-
Difficoltà a ribaltare partite in svantaggio
Le Puy potrebbe impostare una gara attendista, cercando di chiudere le linee centrali.
Confronti Diretti
Negli ultimi incontri ufficiali:
-
2 vittorie Rouen
-
1 pareggio
-
Media gol: 2,3 a partita
-
50% Under 2.5
Storico leggermente favorevole alla squadra di casa.
Modello Statistico Previsionale
Il modello considera:
-
Differenza reti
-
Media gol fatti/subiti
-
Rendimento casa/trasferta
-
Storico diretto
-
Forma recente
Expected Goals Stimati
Rouen: 1,55 xG
Le Puy-en-Velay: 0,95 xG
Gap tecnico evidente, ma non eccessivo.
Probabilità 1X2
Rouen 48%
Pareggio 29%
Le Puy 23%
Grafico probabilità:
Rouen ████████████████████████ 48%
Pareggio ███████████████ 29%
Le Puy ████████████ 23%
Rouen favorito grazie al fattore campo e alla migliore produzione offensiva.
Totale Gol – Linea 2.5
Under 2.5 54%
Over 2.5 46%
Grafico:
Under 2.5 █████████████████████ 54%
Over 2.5 █████████████████ 46%
Match potenzialmente con 2 reti complessive come scenario più coerente.
Entrambe le Squadre Segnano
No BTTS 52%
Sì BTTS 48%
Grafico:
No BTTS ████████████████████ 52%
Sì BTTS █████████████████ 48%
Le Puy fatica contro squadre con difesa strutturata.
Scenario di Gara
Primo tempo con Rouen più aggressivo, pressione alta e ricerca dell’ampiezza.
Se Rouen trova il vantaggio:
-
Potrebbe gestire il possesso e rallentare il ritmo.
-
Le Puy sarebbe costretto ad aprirsi, aumentando il rischio difensivo.
Se la partita resta bloccata:
-
Le Puy punterà su ripartenze e palle inattive.
Momento chiave tra il 60° e il 75° minuto, fase in cui Rouen aumenta la pericolosità offensiva.
Pronostico Finale
Risultato più probabile:
Rouen 2 – 1 Le Puy-en-Velay
Alternative plausibili:
-
1 – 0
-
1 – 1
Sintesi Tecnica
-
Vittoria Rouen (1)
-
Rouen segna almeno 1 gol
-
Over 1.5 gol partita
Conclusione
Il pronostico del 20 Febbraio 2026 in Francia National tra Rouen e Le Puy-en-Velay indica una leggera ma concreta superiorità della squadra di casa. Il fattore campo, la migliore produzione offensiva e lo storico favorevole spingono verso una vittoria interna, pur in un contesto di gara equilibrata e con margini contenuti tipici della categoria.