La partita tra Rouen e Le Puy-en-Velay, valida per la Francia National del 20 Febbraio 2026, rappresenta uno scontro importante nella parte centrale della classifica. La National è un campionato noto per equilibrio e punteggi contenuti, dove la solidità difensiva spesso prevale sulla brillantezza offensiva.

Situazione in Classifica e Dati Stagionali (dopo 20 giornate)

Rouen

Rouen ha mostrato buona continuità, soprattutto nelle gare interne, dove mantiene una media punti superiore rispetto alle trasferte.

Le Puy-en-Velay

Posizione: 12ª

Punti: 23

Gol fatti: 21

Gol subiti: 24

Media gol segnati: 1,05 a partita

Media gol concessi: 1,20 a partita

Differenza reti: -3

Le Puy alterna prestazioni solide a cali di concentrazione, soprattutto nei secondi tempi.

Analisi del Campo – Stade Robert-Diochon (Rouen)

Lo Stade Robert-Diochon, con capienza superiore ai 12.000 posti e superficie in erba naturale, rappresenta uno dei fattori più rilevanti della gara.

Statistiche interne Rouen:

62% dei punti totali conquistati in casa

Media gol casa: 1,50 segnati – 0,95 subiti

Percentuale Under 2.5: 55%

Rouen tra le mura amiche tende a controllare il possesso e concedere poche occasioni centrali.

Analisi Tattica

Rouen

Modulo prevalente: 4-3-3

Punti di forza:

Buona ampiezza offensiva

Pressione alta nei primi 20 minuti

Efficacia sulle palle inattive

Debolezze:

Spazi concessi in transizione

Qualche disattenzione difensiva negli ultimi 15 minuti

Rouen tende a partire forte e cercare il vantaggio già nella prima frazione.

Le Puy-en-Velay

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Punti di forza:

Organizzazione difensiva

Ripartenze rapide sugli esterni

Buona disciplina tattica

Debolezze:

Produzione offensiva limitata contro squadre di vertice

Difficoltà a ribaltare partite in svantaggio

Le Puy potrebbe impostare una gara attendista, cercando di chiudere le linee centrali.

Confronti Diretti

Negli ultimi incontri ufficiali:

2 vittorie Rouen

1 pareggio

Media gol: 2,3 a partita

50% Under 2.5

Storico leggermente favorevole alla squadra di casa.

Modello Statistico Previsionale

Il modello considera:

Differenza reti

Media gol fatti/subiti

Rendimento casa/trasferta

Storico diretto

Forma recente

Expected Goals Stimati

Rouen: 1,55 xG

Le Puy-en-Velay: 0,95 xG

Gap tecnico evidente, ma non eccessivo.

Probabilità 1X2

Rouen 48%

Pareggio 29%

Le Puy 23%

Grafico probabilità:

Rouen ████████████████████████ 48%

Pareggio ███████████████ 29%

Le Puy ████████████ 23%

Rouen favorito grazie al fattore campo e alla migliore produzione offensiva.

Totale Gol – Linea 2.5

Under 2.5 54%

Over 2.5 46%

Grafico:

Under 2.5 █████████████████████ 54%

Over 2.5 █████████████████ 46%

Match potenzialmente con 2 reti complessive come scenario più coerente.

Entrambe le Squadre Segnano

No BTTS 52%

Sì BTTS 48%

Grafico:

No BTTS ████████████████████ 52%

Sì BTTS █████████████████ 48%

Le Puy fatica contro squadre con difesa strutturata.

Scenario di Gara

Primo tempo con Rouen più aggressivo, pressione alta e ricerca dell’ampiezza.

Se Rouen trova il vantaggio:

Potrebbe gestire il possesso e rallentare il ritmo.

Le Puy sarebbe costretto ad aprirsi, aumentando il rischio difensivo.

Se la partita resta bloccata:

Le Puy punterà su ripartenze e palle inattive.

Momento chiave tra il 60° e il 75° minuto, fase in cui Rouen aumenta la pericolosità offensiva.

Pronostico Finale

Risultato più probabile:

Rouen 2 – 1 Le Puy-en-Velay

Alternative plausibili:

1 – 0

1 – 1

Sintesi Tecnica

Vittoria Rouen (1)

Rouen segna almeno 1 gol

Over 1.5 gol partita

Conclusione

Il pronostico del 20 Febbraio 2026 in Francia National tra Rouen e Le Puy-en-Velay indica una leggera ma concreta superiorità della squadra di casa. Il fattore campo, la migliore produzione offensiva e lo storico favorevole spingono verso una vittoria interna, pur in un contesto di gara equilibrata e con margini contenuti tipici della categoria.