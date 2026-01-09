Pronostico Roma vs Sassuolo 10 Gennaio 2026

Il 10 gennaio 2026 la Roma affronta il Sassuolo allo Stadio Olimpico in un match di Serie A che può avere rilevanza per la posizione di classifica di entrambe. La Roma sta lottando nelle zone alte e vuole consolidare un piazzamento europeo, mentre il Sassuolo è più nella parte centrale della graduatoria e cerca continuità di risultati.

Descrizione Generale delle Squadre

Roma:

La Roma arriva al match con risultati altalenanti nelle ultime settimane: una sconfitta contro l’Atalanta ha messo in evidenza alcune difficoltà offensive, ma poi la squadra è tornata a vincere con un 2‑0 contro il Lecce, mostrando la capacità di reagire. Nel complesso, la Roma ha una posizione di classifica superiore e un buon rendimento casalingo, che la pone come favorita in questo incontro.

Sassuolo:

Il Sassuolo ha avuto prestazioni contrastanti, con alcune sconfitte nette tra cui quella per 3‑0 contro la Juventus, evidenziando limiti difensivi. La media di punti è inferiore rispetto alla Roma e la squadra sembra più vulnerabile fuori casa.

Forma e Statistiche Recenti

Roma: G, L, G, P, G

Sassuolo: L, P, G, L, L

Risultati Precedenti

Roma 3‑1 Sassuolo

Sassuolo 2‑2 Roma

Roma 1‑0 Sassuolo

Giocatori Chiave

Roma – Evan Ferguson: Attaccante giovane e in forma, autore di gol recenti e capace di incidere in avanti. La sua presenza può dare ritmo e concretezza alla fase offensiva.

Sassuolo – Armand Laurienté: Giocatore offensivo rapido e tecnico, può creare pericoli in contropiede ma spesso è isolato e poco supportato dal resto del reparto.

Fattori da Considerare

Campo: La Roma gioca in casa, dove tende a ottenere risultati migliori e può sfruttare il sostegno del pubblico.

Clima: Condizioni tipicamente invernali a Roma a gennaio che non dovrebbero influenzare drasticamente il ritmo di gioco.

Infortuni e Assenze: Eventuali defezioni nella rosa di entrambe le squadre possono cambiare la tattica, ma la Roma sembra avere maggior profondità nel proprio organico.

Pronostico

La Roma parte favorita per questo confronto grazie alla qualità della rosa, al fattore campo e alle statistiche favorevoli nella stagione. Il Sassuolo può creare qualche trama offensiva, ma ha mostrato più difficoltà a mantenere solidità contro squadre di qualità superiore.

È probabile che la squadra giallorossa riesca a controllare il gioco e costruire diverse occasioni da rete, soprattutto nel secondo tempo. Il Sassuolo potrebbe reggere l’urto inizialmente, ma la Roma ha maggiori risorse per far pendere la bilancia a suo favore.

Pronostico suggerito: Vittoria Roma (1) con possibile risultato di 2‑0 o 1‑0.

Opzione prudente: Doppia chance 1X se si vuole coprire anche l’ipotesi di pareggio.