Pronostico Roda vs Den Haag 06 Febbraio 2026

Il 6 febbraio 2026, il Roda ospita il Den Haag in una sfida di grande interesse per la Eerste Divisie, con punti pesanti in palio nella corsa alle posizioni di vertice. I padroni di casa cercano continuità per restare in zona playoff, mentre il Den Haag arriva con l’obiettivo di consolidare la propria candidatura alla promozione. Il contesto rende la gara intensa e potenzialmente decisiva.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Roda ha mostrato un rendimento molto solido davanti al proprio pubblico, dove ha conquistato circa il 67% dei punti stagionali. La squadra si distingue per un gioco organizzato e una buona capacità di controllare i momenti della partita.

Il Den Haag sta vivendo una stagione positiva, con un rendimento esterno affidabile: ha ottenuto risultati utili in circa il 60% delle trasferte. La squadra appare equilibrata, con una fase difensiva attenta e una manovra offensiva efficace.

Forma e Statistiche Recenti

Roda: G, G, L, G, L

Den Haag: G, L, G, G, G

Risultati Anteriori (Ultimi 3 Scontri Diretti)

Den Haag 1-1 Roda

Roda 2-0 Den Haag

Den Haag 2-1 Roda

Giocatori Chiave

Nel Roda, il giocatore più determinante è Dylan Vente, attaccante che garantisce presenza costante in area e una buona media realizzativa, soprattutto nelle gare casalinghe.

Per il Den Haag, spicca Thomas Verheydt, riferimento offensivo principale. La sua fisicità e la capacità di finalizzare anche con pochi palloni giocabili rappresentano un fattore importante.

Fattori da Considerare

Campo: Il Roda in casa riesce spesso a imporre il proprio ritmo e a limitare le iniziative avversarie.
Clima: Le condizioni invernali potrebbero incidere sull'intensità, favorendo una gara più tattica.
Infortuni e Rotazioni: Entrambe le squadre arrivano con rose quasi al completo, elemento che garantisce equilibrio fino alla fine.

Predizione

La partita si preannuncia equilibrata e combattuta, con il Roda leggermente favorito grazie al fattore campo e a una maggiore continuità interna. La capacità di sfruttare le occasioni create potrebbe risultare decisiva.

Il Den Haag, però, ha dimostrato di saper gestire partite di questo livello e di colpire nei momenti chiave, soprattutto con il suo attaccante di riferimento.

Nel complesso, il match sembra orientato verso una gara aperta ma controllata, con poche reti. Un risultato come 1-0 o 1-1 appare coerente con l’equilibrio e le tendenze recenti delle due squadre.