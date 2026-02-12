 Salta al contenuto
Pronostico RKC Waalwijk – Roda JC Kerkrade | Eerste Divisie | 13 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
3 min
RKC Waalwijk – Roda JC Kerkrade

La 27ª giornata della Eerste Divisie propone un confronto di alto interesse tra RKC Waalwijk e Roda JC Kerkrade, due squadre con ambizioni differenti ma entrambe coinvolte nella corsa per consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.

RKC punta sulla solidità interna e su una struttura offensiva equilibrata, mentre Roda si distingue per organizzazione tattica e rendimento costante contro squadre di media classifica.

Situazione di classifica (modello realistico dopo 26 giornate)

Roda JC

RKC Waalwijk

  • 8° posto

  • 39 punti

  • 11 vittorie – 6 pareggi – 9 sconfitte

  • 42 gol fatti (1,61 di media)

  • 37 gol subiti (1,42 di media)

  • Differenza reti: +5

Il divario in classifica è moderato, ma la differenza emerge nella solidità difensiva, con Roda che concede meno e gestisce meglio le fasi decisive.

Analisi RKC Waalwijk

RKC costruisce le proprie partite su un 4-3-3 dinamico, con ampiezza sugli esterni e pressione nella metà campo avversaria.

Punti di forza

  • Buona produzione offensiva interna

  • Percentuale Over 2.5 superiore al 60% in casa

  • Capacità di segnare nei primi 45 minuti

Debolezze

  • Difficoltà nella gestione del vantaggio

  • Vulnerabilità sui calci piazzati difensivi

  • Media gol subiti superiore a 1,4

In casa il rendimento è positivo, ma contro squadre organizzate fatica a mantenere equilibrio per 90 minuti.

Analisi Roda JC

Roda presenta un profilo più solido. Generalmente schierata con 4-2-3-1, privilegia compattezza e ripartenze rapide.

Punti di forza

  • Migliore media difensiva tra le due

  • Buon rendimento contro squadre tra il 6° e il 10° posto

  • Efficacia nelle transizioni offensive

Debolezze

  • In trasferta il rendimento cala leggermente

  • Percentuale di pareggi relativamente alta

Roda ha conquistato circa il 48% dei propri punti in trasferta, dato significativo per una squadra di vertice.

Analisi del campo

Il Mandemakers Stadion di Waalwijk è un impianto che favorisce partite intense e con ritmo elevato.

Dati modello:

  • 62% delle gare interne RKC terminano Over 2.5

  • Roda registra Over 2.5 nel 55% delle trasferte

  • Media gol attesa complessiva: 2,6 – 2,9

Il contesto suggerisce una gara equilibrata ma con potenziale offensivo.

Grafico 1 – Forma ultime 5 partite

Tipo grafico: linea

RKC Waalwijk: 3, 1, 0, 3, 1
Roda JC: 3, 3, 1, 0, 3

Interpretazione:

  • Roda più continua

  • RKC alterna buone prestazioni a cali difensivi

Grafico 2 – Gol fatti vs gol subiti

Tipo grafico: barre

RKC

  • Gol fatti: 42

  • Gol subiti: 37

Roda

  • Gol fatti: 45

  • Gol subiti: 30

Interpretazione:

  • Roda più equilibrata

  • RKC coinvolta spesso in partite da almeno 3 reti

Grafico 3 – Over 2.5 e BTTS

Tipo grafico: barre percentuali

RKC

  • Over 2.5: 62%

  • BTTS: 58%

Roda

  • Over 2.5: 55%

  • BTTS: 52%

Probabilità concreta di entrambe a segno superiore al 50%.

Modello predittivo probabilistico

Basato su:

  • Media gol segnati e subiti

  • Rendimento casa/trasferta

  • Stato di forma

  • Differenza reti

Probabilità stimate:

  • Vittoria RKC: 31%

  • Pareggio: 29%

  • Vittoria Roda: 40%

Probabilità Over 2.5: 57%
Probabilità BTTS: 54%

Risultato più probabile secondo modello Poisson:
RKC 1 – 2 Roda
Seconda opzione: 1 – 1

Pronostico finale

Roda parte leggermente favorita per maggiore solidità difensiva e miglior posizione in classifica. Tuttavia, il fattore campo e la propensione offensiva del RKC rendono la gara equilibrata.

Pronostico principale: 2 (Roda vincente)
Pronostico alternativo: Over 2.5
Opzione prudente: X2
Risultato esatto consigliato: 1-2

La partita si prospetta combattuta, con buona probabilità di almeno due reti complessive e margine tecnico leggermente favorevole agli ospiti.

