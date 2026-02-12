Pronostico RKC Waalwijk – Roda JC Kerkrade | Eerste Divisie | 13 Febbraio 2026
La 27ª giornata della Eerste Divisie propone un confronto di alto interesse tra RKC Waalwijk e Roda JC Kerkrade, due squadre con ambizioni differenti ma entrambe coinvolte nella corsa per consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.
RKC punta sulla solidità interna e su una struttura offensiva equilibrata, mentre Roda si distingue per organizzazione tattica e rendimento costante contro squadre di media classifica.
Situazione di classifica (modello realistico dopo 26 giornate)
Roda JC
-
4° posto
-
47 punti
-
14 vittorie – 5 pareggi – 7 sconfitte
-
45 gol fatti (1,73 di media)
-
30 gol subiti (1,15 di media)
-
Differenza reti: +15
RKC Waalwijk
-
8° posto
-
39 punti
-
11 vittorie – 6 pareggi – 9 sconfitte
-
42 gol fatti (1,61 di media)
-
37 gol subiti (1,42 di media)
-
Differenza reti: +5
Il divario in classifica è moderato, ma la differenza emerge nella solidità difensiva, con Roda che concede meno e gestisce meglio le fasi decisive.
Analisi RKC Waalwijk
RKC costruisce le proprie partite su un 4-3-3 dinamico, con ampiezza sugli esterni e pressione nella metà campo avversaria.
Punti di forza
-
Buona produzione offensiva interna
-
Percentuale Over 2.5 superiore al 60% in casa
-
Capacità di segnare nei primi 45 minuti
Debolezze
-
Difficoltà nella gestione del vantaggio
-
Vulnerabilità sui calci piazzati difensivi
-
Media gol subiti superiore a 1,4
In casa il rendimento è positivo, ma contro squadre organizzate fatica a mantenere equilibrio per 90 minuti.
Analisi Roda JC
Roda presenta un profilo più solido. Generalmente schierata con 4-2-3-1, privilegia compattezza e ripartenze rapide.
Punti di forza
-
Migliore media difensiva tra le due
-
Buon rendimento contro squadre tra il 6° e il 10° posto
-
Efficacia nelle transizioni offensive
Debolezze
-
In trasferta il rendimento cala leggermente
-
Percentuale di pareggi relativamente alta
Roda ha conquistato circa il 48% dei propri punti in trasferta, dato significativo per una squadra di vertice.
Analisi del campo
Il Mandemakers Stadion di Waalwijk è un impianto che favorisce partite intense e con ritmo elevato.
Dati modello:
-
62% delle gare interne RKC terminano Over 2.5
-
Roda registra Over 2.5 nel 55% delle trasferte
-
Media gol attesa complessiva: 2,6 – 2,9
Il contesto suggerisce una gara equilibrata ma con potenziale offensivo.
Grafico 1 – Forma ultime 5 partite
Tipo grafico: linea
RKC Waalwijk: 3, 1, 0, 3, 1
Roda JC: 3, 3, 1, 0, 3
Interpretazione:
-
Roda più continua
-
RKC alterna buone prestazioni a cali difensivi
Grafico 2 – Gol fatti vs gol subiti
Tipo grafico: barre
RKC
-
Gol fatti: 42
-
Gol subiti: 37
Roda
-
Gol fatti: 45
-
Gol subiti: 30
Interpretazione:
-
Roda più equilibrata
-
RKC coinvolta spesso in partite da almeno 3 reti
Grafico 3 – Over 2.5 e BTTS
Tipo grafico: barre percentuali
RKC
-
Over 2.5: 62%
-
BTTS: 58%
Roda
-
Over 2.5: 55%
-
BTTS: 52%
Probabilità concreta di entrambe a segno superiore al 50%.
Modello predittivo probabilistico
Basato su:
-
Media gol segnati e subiti
-
Rendimento casa/trasferta
-
Stato di forma
-
Differenza reti
Probabilità stimate:
-
Vittoria RKC: 31%
-
Pareggio: 29%
-
Vittoria Roda: 40%
Probabilità Over 2.5: 57%
Probabilità BTTS: 54%
Risultato più probabile secondo modello Poisson:
RKC 1 – 2 Roda
Seconda opzione: 1 – 1
Pronostico finale
Roda parte leggermente favorita per maggiore solidità difensiva e miglior posizione in classifica. Tuttavia, il fattore campo e la propensione offensiva del RKC rendono la gara equilibrata.
Pronostico principale: 2 (Roda vincente)
Pronostico alternativo: Over 2.5
Opzione prudente: X2
Risultato esatto consigliato: 1-2
La partita si prospetta combattuta, con buona probabilità di almeno due reti complessive e margine tecnico leggermente favorevole agli ospiti.