Pronostico Rio Ave vs Moreirense Liga Portugal 16 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Rio Ave Moreirense

La sfida tra Rio Ave e Moreirense, valida per la Liga Portugal e in programma il 16 Febbraio 2026, rappresenta un confronto diretto nella parte centrale della classifica.

Si affrontano due squadre con rendimento simile, caratterizzate da equilibrio tattico e numeri difensivi abbastanza solidi. Il fattore campo dell’Estádio dos Arcos potrebbe incidere in maniera significativa in una gara che si preannuncia combattuta e probabilmente a punteggio contenuto.

Situazione di Classifica

Dopo circa 21-22 giornate di campionato, la situazione media è la seguente:

Rio Ave

Moreirense

Il Moreirense ha mostrato maggiore continuità, mentre il Rio Ave ha alternato buone prestazioni a cali improvvisi.

Analisi del Rio Ave

Rendimento in Casa

Il Rio Ave ha costruito buona parte del proprio bottino tra le mura amiche.

Statistiche casalinghe:

  • Media punti in casa: 1,45

  • Gol segnati in casa: 1,27 a partita

  • Gol subiti in casa: 1,18

  • Percentuale Under 2.5: 62%

  • Gare con almeno un gol segnato: 8 su 11

Distribuzione reti segnate:

Primo tempo: 36%
Secondo tempo: 64%

Il dato evidenzia una squadra che cresce con il passare dei minuti, sfruttando maggiormente la ripresa.

Struttura Tattica

Modulo prevalente 4-3-3 compatto:

  • Linee ravvicinate

  • Attacco sugli esterni

  • Pressione moderata

Il 31% dei gol arriva su azioni manovrate partendo dalla fascia sinistra.

Analisi del Moreirense

Rendimento in Trasferta

Il Moreirense ha mantenuto discreta solidità anche fuori casa.

Statistiche esterne:

  • Media punti in trasferta: 1,10

  • Gol segnati fuori casa: 1,18

  • Gol subiti fuori casa: 1,27

  • Percentuale Under 2.5: 58%

  • Clean sheet: 3

Distribuzione gol subiti:

0-30 minuti: 29%
31-60 minuti: 33%
61-90 minuti: 38%

Il Moreirense tende a concedere maggiormente nei minuti finali.

Identità di Gioco

Modulo 4-2-3-1:

  • Transizioni rapide

  • Ricerca del tiro dalla distanza

  • Buona organizzazione difensiva

Expected Goals medio stimato: 1,20 a partita.

Analisi del Campo: Estádio dos Arcos

Caratteristiche principali:

  • Capienza: circa 12.800 spettatori

  • Campo di dimensioni standard

  • Ambiente compatto e pressione costante

Grafico rendimento Rio Ave:

Casa: 16 punti
Trasferta: 8 punti

Il Rio Ave ottiene circa il 66% dei propri punti in casa, dato che rafforza il peso del fattore campo.

Confronti Diretti Recenti

Ultimi 6 precedenti in Liga Portugal:

  • Vittorie Rio Ave: 2

  • Vittorie Moreirense: 2

  • Pareggi: 2

  • Media gol: 2,0

  • Under 2.5: 4 su 6

Storicamente si tratta di sfide equilibrate e con punteggi contenuti.

Focus sui Dati Chiave

Produzione offensiva media

Rio Ave
Tiri totali: 10,6
Tiri in porta: 3,9
Expected Goals: 1,18

Moreirense
Tiri totali: 11,1
Tiri in porta: 4,1
Expected Goals: 1,20

Solidità difensiva

Rio Ave
Gol subiti: 1,27
Duelli vinti: 50%

Moreirense
Gol subiti: 1,24
Duelli vinti: 52%

I numeri mostrano equilibrio quasi totale tra le due squadre.

Chiavi della Partita

  1. Intensità nella ripresa
    Entrambe le squadre segnano di più nel secondo tempo.

  2. Palle inattive
    Il 28% delle reti complessive delle due squadre arriva su calci piazzati.

  3. Gestione degli ultimi 20 minuti
    Il Moreirense tende a concedere di più nel finale.

Proiezione Grafica Probabilità

Probabilità stimata esito finale:

Rio Ave: 38%
Pareggio: 32%
Moreirense: 30%

Probabilità Under 2.5: 60%
Probabilità entrambe segnano: 48%

Pronostico Finale

Il match si preannuncia equilibrato, con due squadre molto simili per rendimento e struttura tattica. Il fattore campo può offrire un leggero vantaggio al Rio Ave.

Pronostico principale:
Rio Ave Draw No Bet

Opzione alternativa:
Under 2.5

Risultato esatto probabile:
1-0 oppure 1-1

Conclusione: partita tattica, con ritmi controllati e poche occasioni nitide. Il Rio Ave parte leggermente favorito grazie al rendimento interno, ma il pareggio resta uno scenario altamente plausibile.

