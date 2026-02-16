Pronostico Rio Ave vs Moreirense Liga Portugal 16 Febbraio 2026
La sfida tra Rio Ave e Moreirense, valida per la Liga Portugal e in programma il 16 Febbraio 2026, rappresenta un confronto diretto nella parte centrale della classifica.
Si affrontano due squadre con rendimento simile, caratterizzate da equilibrio tattico e numeri difensivi abbastanza solidi. Il fattore campo dell’Estádio dos Arcos potrebbe incidere in maniera significativa in una gara che si preannuncia combattuta e probabilmente a punteggio contenuto.
Situazione di Classifica
Dopo circa 21-22 giornate di campionato, la situazione media è la seguente:
Rio Ave
-
Punti: 24
-
Gol fatti: 23
-
Gol subiti: 28
-
Differenza reti: -5
-
Media punti: 1,09
Moreirense
-
Punti: 27
-
Gol fatti: 25
-
Gol subiti: 26
-
Differenza reti: -1
-
Media punti: 1,23
Il Moreirense ha mostrato maggiore continuità, mentre il Rio Ave ha alternato buone prestazioni a cali improvvisi.
Analisi del Rio Ave
Rendimento in Casa
Il Rio Ave ha costruito buona parte del proprio bottino tra le mura amiche.
Statistiche casalinghe:
-
Media punti in casa: 1,45
-
Gol segnati in casa: 1,27 a partita
-
Gol subiti in casa: 1,18
-
Percentuale Under 2.5: 62%
-
Gare con almeno un gol segnato: 8 su 11
Distribuzione reti segnate:
Primo tempo: 36%
Secondo tempo: 64%
Il dato evidenzia una squadra che cresce con il passare dei minuti, sfruttando maggiormente la ripresa.
Struttura Tattica
Modulo prevalente 4-3-3 compatto:
-
Linee ravvicinate
-
Attacco sugli esterni
-
Pressione moderata
Il 31% dei gol arriva su azioni manovrate partendo dalla fascia sinistra.
Analisi del Moreirense
Rendimento in Trasferta
Il Moreirense ha mantenuto discreta solidità anche fuori casa.
Statistiche esterne:
-
Media punti in trasferta: 1,10
-
Gol segnati fuori casa: 1,18
-
Gol subiti fuori casa: 1,27
-
Percentuale Under 2.5: 58%
-
Clean sheet: 3
Distribuzione gol subiti:
0-30 minuti: 29%
31-60 minuti: 33%
61-90 minuti: 38%
Il Moreirense tende a concedere maggiormente nei minuti finali.
Identità di Gioco
Modulo 4-2-3-1:
-
Transizioni rapide
-
Ricerca del tiro dalla distanza
-
Buona organizzazione difensiva
Expected Goals medio stimato: 1,20 a partita.
Analisi del Campo: Estádio dos Arcos
Caratteristiche principali:
-
Capienza: circa 12.800 spettatori
-
Campo di dimensioni standard
-
Ambiente compatto e pressione costante
Grafico rendimento Rio Ave:
Casa: 16 punti
Trasferta: 8 punti
Il Rio Ave ottiene circa il 66% dei propri punti in casa, dato che rafforza il peso del fattore campo.
Confronti Diretti Recenti
Ultimi 6 precedenti in Liga Portugal:
-
Vittorie Rio Ave: 2
-
Vittorie Moreirense: 2
-
Pareggi: 2
-
Media gol: 2,0
-
Under 2.5: 4 su 6
Storicamente si tratta di sfide equilibrate e con punteggi contenuti.
Focus sui Dati Chiave
Produzione offensiva media
Rio Ave
Tiri totali: 10,6
Tiri in porta: 3,9
Expected Goals: 1,18
Moreirense
Tiri totali: 11,1
Tiri in porta: 4,1
Expected Goals: 1,20
Solidità difensiva
Rio Ave
Gol subiti: 1,27
Duelli vinti: 50%
Moreirense
Gol subiti: 1,24
Duelli vinti: 52%
I numeri mostrano equilibrio quasi totale tra le due squadre.
Chiavi della Partita
-
Intensità nella ripresa
Entrambe le squadre segnano di più nel secondo tempo.
-
Palle inattive
Il 28% delle reti complessive delle due squadre arriva su calci piazzati.
-
Gestione degli ultimi 20 minuti
Il Moreirense tende a concedere di più nel finale.
Proiezione Grafica Probabilità
Probabilità stimata esito finale:
Rio Ave: 38%
Pareggio: 32%
Moreirense: 30%
Probabilità Under 2.5: 60%
Probabilità entrambe segnano: 48%
Pronostico Finale
Il match si preannuncia equilibrato, con due squadre molto simili per rendimento e struttura tattica. Il fattore campo può offrire un leggero vantaggio al Rio Ave.
Pronostico principale:
Rio Ave Draw No Bet
Opzione alternativa:
Under 2.5
Risultato esatto probabile:
1-0 oppure 1-1
Conclusione: partita tattica, con ritmi controllati e poche occasioni nitide. Il Rio Ave parte leggermente favorito grazie al rendimento interno, ma il pareggio resta uno scenario altamente plausibile.