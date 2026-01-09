Pronostico Reggiana vs Venezia 10 Gennaio 2026

Il 10 gennaio 2026 la Reggiana ospita il Venezia allo Stadio Città del Tricolore in una sfida di Serie B con implicazioni importanti per la classifica. La Reggiana cerca punti per allontanarsi dalle zone più calde, mentre il Venezia vuole consolidarsi nelle posizioni di centro‑classifica e tentare una risalita verso i piani alti.

Descrizione Generale delle Squadre

Reggiana:

La Reggiana ha avuto una stagione piuttosto tranquilla ma con troppa altalena nei risultati; in casa cerca sempre di proporre il proprio gioco, ma spesso ha faticato a finalizzare le occasioni create e a mantenere la solidità difensiva per tutti i 90 minuti.

Venezia:

Il Venezia ha mostrato maggiore continuità rispetto alla Reggiana nelle ultime giornate: riesce a far fruttare le occasioni nelle fasi chiave del match e dimostra compattezza difensiva. In trasferta però ha alternato prestazioni convincenti ad altre meno incisive, risultando a volte vulnerabile alle verticalizzazioni degli attaccanti avversari.

Forma e Statistiche Recenti

Reggiana: P, L, P, N, L

La Reggiana arriva da poche vittorie e diversi pareggi o sconfitte, con una certa difficoltà a trovare continuità positiva.

Venezia: V, N, L, V, P

Il Venezia ha alternato risultati positivi e pareggi, mostrando una certa solidità ma anche qualche flessione.

Risultati Precedenti

Negli ultimi confronti diretti la bilancia tende a pendere leggermente a favore del Venezia, con partite spesso combattute e decise da dettagli.

Venezia 2‑1 Reggiana

Reggiana 1‑1 Venezia

Venezia 1‑0 Reggiana

Giocatori Chiave

Reggiana – Matteo Ricci: Centrocampista con buona visione di gioco, elemento fondamentale nella costruzione delle azioni offensive dalla mediana.

Venezia – Adrian Dalmau: Attaccante esperto e finalizzatore, capace di sfruttare gli spazi e risolvere la partita in situazioni favorevoli.

Fattori da Considerare

Campo: La Reggiana giocherà in casa con l’intento di sfruttare il supporto dei tifosi e cercare punti preziosi.

Clima: Condizioni tipiche di gennaio con possibile terreno pesante che può influenzare ritmo e precisione di gioco.

Assenze: Eventuali infortuni in rosa potrebbero influire sulle scelte tattiche di entrambe, ma al momento nessuna defezione sembra drastica.

Pronostico

Il Venezia parte con un leggero vantaggio grazie alla maggiore regolarità mostrata nelle ultime giornate e alla capacità di gestire diverse situazioni di gioco. La Reggiana giocherà con grande determinazione, ma potrebbe soffrire l’efficacia offensiva degli ospiti se questi riescono a imporre il proprio ritmo.

La partita potrebbe rimanere chiusa per ampi tratti, decisa da un episodio o da una situazione di rimessa. Il Venezia ha maggior concretezza nelle fasi decisive, mentre la Reggiana dovrà sfruttare ogni palla inattiva per creare pericoli.

Pronostico suggerito: Vittoria Venezia (2)

Risultato possibile: 1‑2 oppure 0‑1 per il Venezia

Opzione prudente: Doppia chance X2 per chi preferisce coprire anche l’ipotesi di pareggio in una gara equilibrata.