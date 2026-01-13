Pronostico Real Sociedad vs Osasuna 13 Gennaio 2026

Il 13 gennaio 2026, Real Sociedad ospita Osasuna allo Stadio Reale Arena per gli ottavi di finale della Copa del Rey. Si tratta di un confronto ad eliminazione diretta tra due squadre di Primera División, in quello che si preannuncia come un derby equilibrato e combattuto.

Descrizione Generale delle Squadre

Real Sociedad arriva a questo match con un buon stato di forma, soprattutto nelle partite giocate in casa. La squadra basca ha mostrato solidità e capacità di gestire il possesso palla, puntando sulla qualità tecnica dei suoi centrocampisti.

Osasuna ha alternato prestazioni convincenti ad altre meno brillanti, ma resta una formazione pericolosa, soprattutto quando riesce a giocare in velocità e colpire in contropiede.

Forma Recente e Testa‑a‑Testa

Le due squadre si sono affrontate varie volte nelle ultime stagioni, con risultati spesso equilibrati. Gli scontri diretti hanno mostrato un andamento altalenante, con entrambe che hanno saputo imporsi a turno, sia in casa che in trasferta.

Giocatori Chiave

Real Sociedad: Ander Barrenetxea è uno dei principali pericoli offensivi della squadra, dotato di tecnica e rapidità, capace di sbloccare la partita con una giocata individuale.

Osasuna: i suoi attaccanti, abili nel gioco in profondità, possono approfittare degli spazi concessi in transizione, rendendo la squadra particolarmente insidiosa se lasciata libera di ripartire.

Fattori da Considerare

Campo: la Real Sociedad gioca davanti al proprio pubblico, un vantaggio che può fare la differenza in un match così equilibrato. Motivazioni: trattandosi di una gara ad eliminazione diretta, entrambe le squadre giocheranno con intensità e attenzione sin dai primi minuti. Equilibrio tattico: entrambe le formazioni vantano una buona organizzazione difensiva, il che fa prevedere una gara tattica e con poche occasioni nitide.

Previsione

La partita si presenta molto equilibrata. La Real Sociedad parte leggermente favorita per il fattore campo, ma l’Osasuna ha dimostrato più volte di saper sorprendere anche in trasferta. È probabile una gara bloccata, decisa da un episodio o che possa prolungarsi ai supplementari.

Pronostico finale: pareggio o X2 (pareggio o vittoria Osasuna)

Risultato suggerito: 1‑1 o 1‑2.