Il derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao del 04 marzo 2026, valido per la Copa del Rey, rappresenta una delle sfide più intense del calcio spagnolo. In una competizione a eliminazione diretta, l’equilibrio tattico e la gestione emotiva assumono un peso ancora maggiore rispetto al campionato.
Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con identità ben definite: la Real Sociedad si distingue per qualità nel possesso e organizzazione, mentre l’Athletic Bilbao punta su intensità, pressing e forza fisica.
Di seguito un’analisi completa con dati reali delle ultime stagioni di LaLiga e rendimento recente in Copa del Rey.
Analisi della Real Sociedad
La Real Sociedad ha mantenuto negli ultimi campionati uno standard competitivo elevato, stabilizzandosi nelle zone europee della classifica.
Dati medi ultime stagioni (LaLiga)
- Gol segnati: 1,5 a partita
- Gol subiti: 1,0 a partita
- Tiri medi: 13-14 a gara
- Possesso medio: 54%
- Vittorie in casa: circa 55%
La squadra basa il proprio gioco su costruzione dal basso e rotazioni continue a centrocampo. In casa, tende a controllare il ritmo e a concedere poche occasioni pulite.
Grafico rendimento offensivo Real Sociedad
Gol medi
█████████████ 1,5
Tiri medi
██████████████ 14
Analisi dell’Athletic Bilbao
L’Athletic Bilbao è storicamente molto competitivo in Copa del Rey, competizione in cui ha spesso raggiunto fasi avanzate.
Dati medi ultime stagioni (LaLiga)
- Gol segnati: 1,4 a partita
- Gol subiti: 1,1 a partita
- Tiri medi: 12-13 a gara
- Possesso medio: 50%
- Vittorie in trasferta: circa 40%
L’Athletic gioca con maggiore verticalità rispetto alla Real Sociedad, cercando recuperi alti e transizioni rapide.
Grafico solidità difensiva Athletic Bilbao
Gol subiti
███████████ 1,1
Tiri concessi
████████████ 12
Confronto statistico diretto
Produzione offensiva:
Real Sociedad
█████████████
Athletic Bilbao
████████████
Solidità difensiva:
Real Sociedad
██████████
Athletic Bilbao
███████████
L’equilibrio è evidente, con leggero vantaggio difensivo per la Real Sociedad.
Analisi del campo: Reale Arena
La Reale Arena è uno stadio moderno dove la Real Sociedad aumenta precisione nel palleggio e controllo del possesso.
Media punti Real Sociedad in casa
██████████████ 1,9
Media punti Athletic Bilbao in trasferta
███████████ 1,3
Il fattore campo potrebbe influire, ma nei derby l’intensità emotiva tende a livellare le differenze.
Analisi tattica del derby
Real Sociedad
Probabile 4-3-3:
- Costruzione paziente
- Ampiezza sugli esterni
- Inserimenti centrali
Punti forti:
- Maggiore controllo del possesso
- Migliore gestione del ritmo
Athletic Bilbao
Probabile 4-2-3-1:
- Pressing aggressivo
- Ripartenze veloci
- Duelli fisici
Punti di forza:
- Intensità
- Competitività nelle gare di coppa
Trend rilevanti in Copa del Rey
- Derby spesso equilibrati
- Alta incidenza di Under 3.5
- Margine di un solo gol nelle ultime sfide decisive
- Partite più bloccate nella fase iniziale
Fattori decisivi
- Maggiore controllo del possesso della Real Sociedad
- Esperienza dell’Athletic in gare di coppa
- Intensità emotiva del derby
- Probabile equilibrio tattico
Pronostico finale Real Sociedad vs Athletic Bilbao – Copa del Rey
Considerando:
- Equilibrio statistico
- Derby ad alta tensione
- Media gol contenuta
- Fattore campo leggermente favorevole alla Real Sociedad
Pronostico principale:
Under 3.5 gol
Opzione alternativa:
- Real Sociedad qualificata
- Pareggio nei 90 minuti
- Partita decisa da un episodio
Risultato probabile: 1-0 oppure 1-1
Conclusione professionale
Il derby basco del 04 marzo 2026 in Copa del Rey si preannuncia estremamente equilibrato. I numeri mostrano due squadre molto vicine per rendimento offensivo e solidità difensiva.
In un contesto a eliminazione diretta, la gestione dei dettagli e la solidità mentale saranno decisive. La Real Sociedad parte leggermente favorita per il fattore campo, ma l’Athletic Bilbao resta avversario storicamente pericoloso nelle competizioni di coppa.
Pronostico consigliato: gara equilibrata con punteggio contenuto e qualificazione decisa nei dettagli.