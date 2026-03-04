JuventusJuventusInterInterAC MilanAC MilanNapoliNapoliAS RomaAS RomaFiorentinaFiorentinaLazioLazioCagliariCagliariTorinoTorinoBolognaBolognaAtalantaAtalantaGenoaGenoaLecceLecceHellas VeronaHellas VeronaUdineseUdineseComoComoParmaParmaSassuoloSassuoloCremoneseCremonesePisaPisaJuventusJuventusInterInterAC MilanAC MilanNapoliNapoliAS RomaAS RomaFiorentinaFiorentinaLazioLazioCagliariCagliariTorinoTorinoBolognaBolognaAtalantaAtalantaGenoaGenoaLecceLecceHellas VeronaHellas VeronaUdineseUdineseComoComoParmaParmaSassuoloSassuoloCremoneseCremonesePisaPisa
Real Sociedad vs Athletic Bilbao

Pronostico Real Sociedad vs Athletic Bilbao – Copa del Rey – 04 Marzo 2026

di

Il derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao del 04 marzo 2026, valido per la Copa del Rey, rappresenta una delle sfide più intense del calcio spagnolo. In una competizione a eliminazione diretta, l’equilibrio tattico e la gestione emotiva assumono un peso ancora maggiore rispetto al campionato.

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con identità ben definite: la Real Sociedad si distingue per qualità nel possesso e organizzazione, mentre l’Athletic Bilbao punta su intensità, pressing e forza fisica.

Di seguito un’analisi completa con dati reali delle ultime stagioni di LaLiga e rendimento recente in Copa del Rey.

Analisi della Real Sociedad

La Real Sociedad ha mantenuto negli ultimi campionati uno standard competitivo elevato, stabilizzandosi nelle zone europee della classifica.

Dati medi ultime stagioni (LaLiga)

  • Gol segnati: 1,5 a partita
  • Gol subiti: 1,0 a partita
  • Tiri medi: 13-14 a gara
  • Possesso medio: 54%
  • Vittorie in casa: circa 55%

La squadra basa il proprio gioco su costruzione dal basso e rotazioni continue a centrocampo. In casa, tende a controllare il ritmo e a concedere poche occasioni pulite.

Grafico rendimento offensivo Real Sociedad

Gol medi
█████████████ 1,5

Tiri medi
██████████████ 14

Analisi dell’Athletic Bilbao

L’Athletic Bilbao è storicamente molto competitivo in Copa del Rey, competizione in cui ha spesso raggiunto fasi avanzate.

Dati medi ultime stagioni (LaLiga)

  • Gol segnati: 1,4 a partita
  • Gol subiti: 1,1 a partita
  • Tiri medi: 12-13 a gara
  • Possesso medio: 50%
  • Vittorie in trasferta: circa 40%

L’Athletic gioca con maggiore verticalità rispetto alla Real Sociedad, cercando recuperi alti e transizioni rapide.

Grafico solidità difensiva Athletic Bilbao

Gol subiti
███████████ 1,1

Tiri concessi
████████████ 12

Confronto statistico diretto

Produzione offensiva:

Real Sociedad
█████████████

Athletic Bilbao
████████████

Solidità difensiva:

Real Sociedad
██████████

Athletic Bilbao
███████████

L’equilibrio è evidente, con leggero vantaggio difensivo per la Real Sociedad.

Analisi del campo: Reale Arena

La Reale Arena è uno stadio moderno dove la Real Sociedad aumenta precisione nel palleggio e controllo del possesso.

Media punti Real Sociedad in casa
██████████████ 1,9

Media punti Athletic Bilbao in trasferta
███████████ 1,3

Il fattore campo potrebbe influire, ma nei derby l’intensità emotiva tende a livellare le differenze.

Analisi tattica del derby

Real Sociedad

Probabile 4-3-3:

  • Costruzione paziente
  • Ampiezza sugli esterni
  • Inserimenti centrali

Punti forti:

  • Maggiore controllo del possesso
  • Migliore gestione del ritmo

Athletic Bilbao

Probabile 4-2-3-1:

  • Pressing aggressivo
  • Ripartenze veloci
  • Duelli fisici

Punti di forza:

  • Intensità
  • Competitività nelle gare di coppa

Trend rilevanti in Copa del Rey

  • Derby spesso equilibrati
  • Alta incidenza di Under 3.5
  • Margine di un solo gol nelle ultime sfide decisive
  • Partite più bloccate nella fase iniziale

Fattori decisivi

  1. Maggiore controllo del possesso della Real Sociedad
  2. Esperienza dell’Athletic in gare di coppa
  3. Intensità emotiva del derby
  4. Probabile equilibrio tattico

Pronostico finale Real Sociedad vs Athletic Bilbao – Copa del Rey

Considerando:

  • Equilibrio statistico
  • Derby ad alta tensione
  • Media gol contenuta
  • Fattore campo leggermente favorevole alla Real Sociedad

Pronostico principale:

Under 3.5 gol

Opzione alternativa:

  • Real Sociedad qualificata
  • Pareggio nei 90 minuti
  • Partita decisa da un episodio

Risultato probabile: 1-0 oppure 1-1

Conclusione professionale

Il derby basco del 04 marzo 2026 in Copa del Rey si preannuncia estremamente equilibrato. I numeri mostrano due squadre molto vicine per rendimento offensivo e solidità difensiva.

In un contesto a eliminazione diretta, la gestione dei dettagli e la solidità mentale saranno decisive. La Real Sociedad parte leggermente favorita per il fattore campo, ma l’Athletic Bilbao resta avversario storicamente pericoloso nelle competizioni di coppa.

Pronostico consigliato: gara equilibrata con punteggio contenuto e qualificazione decisa nei dettagli.

Articoli correlati

Lascia un commento