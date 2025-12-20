Pronostico Real Madrid vs Sevilla 20 dicembre 2025

La partita tra Real Madrid e Sevilla FC si giocherà il 20 dicembre 2025 allo Stadio Santiago Bernabéu e rappresenta uno degli scontri più attesi della 17ª giornata della Liga spagnola. Il Real Madrid è in lotta per il vertice della classifica e cerca una vittoria convincente prima della pausa natalizia, mentre il Sevilla punta a strappare punti importanti contro una big per migliorare la propria posizione di metà classifica.

Descrizione Generale delle Squadre

Real Madrid:

Il Real Madrid arriva a questo match con una rosa ricca di talento ma anche alcune assenze pesanti in difesa. Nonostante ciò, la qualità offensiva resta altissima con giocatori come Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Rodrygo che hanno spesso deciso le partite. In casa, i Blancos mantengono un rendimento molto positivo e puntano a chiudere l’anno con un successo che mantenga viva la corsa al titolo.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Pronostico Padova vs Sampdoria 20 dicembre 2025 Pronostici Calcio

Sevilla FC:

Il Sevilla ha vissuto una stagione finora irregolare, con momenti positivi alternati a difficoltà sia in casa che in trasferta. La squadra andalusa ha mostrato organizzazione ma anche una certa fragilità quando affronta avversari di livello superiore. In trasferta ha raccolto meno punti rispetto alle gare casalinghe, e affrontare il Real Madrid al Bernabéu rappresenta una delle sfide più dure della stagione.

Forma e Statistiche Recenti



Il Real Madrid è secondo in classifica e ha una delle migliori medie realizzative della Liga, mentre il Sevilla è più indietro e fatica a segnare con continuità. Nei confronti diretti, il Real ha spesso dominato: ha vinto la maggior parte delle ultime sfide contro il Sevilla, molte delle quali con margine netto.

Precedenti Scontri Diretti



Negli ultimi anni, il Real Madrid ha battuto il Sevilla nella maggior parte dei casi, sia in casa che in trasferta. La squadra blanca ha segnato almeno due gol in molte di queste partite, confermando il suo dominio nel confronto diretto.

Giocatori Chiave

Real Madrid:

Kylian Mbappé è il protagonista principale, capace di spezzare le difese con la sua velocità e precisione sotto porta. Accanto a lui, Bellingham porta qualità negli inserimenti e Valverde garantisce equilibrio e corsa. Il reparto offensivo è tra i più completi della Liga.

Ti potrebbe interessare Pronostico Challenge League | Stade Nyonnais vs Xamax | 19 Dicembre 2025 Pronostici Calcio

Sevilla FC:

Il Sevilla si affida a un centrocampo esperto e a soluzioni su palla inattiva. Tuttavia, manca un attaccante che garantisca gol con costanza. Servirà una partita quasi perfetta in fase difensiva per contenere l’assalto madridista.

Fattori da Considerare

Campo: Il Santiago Bernabéu è un fortino per il Real Madrid, che ha vinto la maggior parte delle partite giocate in casa in questa stagione.

Forma: Il Real ha mostrato segnali di ripresa dopo una leggera flessione, mentre il Sevilla non ha grande continuità nei risultati.

Motivazione: Il Real Madrid è motivato a chiudere il 2025 con una vittoria per rimanere in corsa per il primo posto. Il Sevilla proverà a resistere, ma parte da sfavorito.

Pronostico:



Il Real Madrid è favorito e dovrebbe avere il controllo della partita. È probabile che riesca a segnare almeno due gol e mantenere la porta inviolata, approfittando della differenza qualitativa e del supporto del pubblico. Il Sevilla potrà provare a contenere, ma le occasioni per colpire saranno limitate.

Pronostico consigliato: Real Madrid 2‑0 Sevilla (vittoria interna con controllo del risultato).