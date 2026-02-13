Pronostico Real Madrid vs Real Sociedad – LaLiga EA Sports – 14 Febbraio 2026
La sfida tra Real Madrid e Real Sociedad, in programma il 14 Febbraio 2026 per la LaLiga EA Sports, rappresenta uno dei match di cartello della giornata. Il Santiago Bernabéu ospiterà una gara ad alta intensità tecnica tra una delle squadre più prolifiche del campionato e una delle formazioni più organizzate tatticamente.
Il Real Madrid è in piena corsa per il titolo, mentre la Real Sociedad lotta per consolidare la zona Champions.
Situazione in Classifica Prima della Giornata
Real Madrid
-
Posizione: 1ª
-
Punti: 57
-
Gol fatti: 54
-
Gol subiti: 22
-
Media gol segnati: 2,25 a partita
-
Media gol subiti: 0,91 a partita
Real Sociedad
-
Posizione: 5ª
-
Punti: 42
-
Gol fatti: 38
-
Gol subiti: 27
-
Media gol segnati: 1,58 a partita
-
Media gol subiti: 1,12 a partita
Il Real Madrid vanta il miglior attacco del campionato, mentre la Real Sociedad si distingue per equilibrio tra fase offensiva e difensiva.
Forma Recente (ultime 5 partite)
Real Madrid
-
4 vittorie
-
1 pareggio
-
11 gol segnati
-
3 gol subiti
Real Sociedad
-
2 vittorie
-
2 pareggi
-
1 sconfitta
-
7 gol segnati
-
5 gol subiti
Il momento di forma dei blancos è eccellente, soprattutto in casa.
Analisi Tattica
Real Madrid
Il Real Madrid si dispone prevalentemente con un 4-3-3 offensivo, caratterizzato da:
-
Ampiezza sulle corsie
-
Pressione alta
-
Inserimenti continui delle mezzali
Dati chiave Real Madrid
-
Possesso medio: 59%
-
Tiri a partita: 16,8
-
Tiri in porta: 6,9
-
xG medio: 2,05
-
Corner medi: 6,3
-
Precisione passaggi: 88%
Il Real Madrid è la squadra con la miglior conversione tiri/gol (13,4%).
Punto di forza: profondità offensiva e qualità individuale.
Punto debole: occasionali spazi lasciati in transizione difensiva.
Real Sociedad
La Real Sociedad utilizza un 4-2-3-1 equilibrato, con:
-
Costruzione paziente dal basso
-
Linee compatte
-
Attacco basato su movimenti tra le linee
Dati chiave Real Sociedad
-
Possesso medio: 53%
-
Tiri a partita: 13,2
-
Tiri in porta: 4,9
-
xG medio: 1,61
-
Precisione passaggi: 85%
La squadra basca è tra le migliori per recuperi palla nella metà campo offensiva.
Punto di forza: organizzazione tattica.
Punto debole: difficoltà contro squadre con ritmo elevato.
Analisi del Campo: Santiago Bernabéu
Il Bernabéu è uno dei campi più complessi d’Europa. Il Real Madrid ha ottenuto:
-
83% di vittorie casalinghe
-
Media di 2,6 gol segnati in casa
-
0,8 gol subiti medi tra le mura amiche
Il 62% delle reti del Real Madrid arriva nel secondo tempo, segno di grande capacità di gestione e accelerazione finale.
Andamento Gol (Media Stagionale)
Real Madrid
-
Primo tempo: 1,05 gol
-
Secondo tempo: 1,20 gol
Real Sociedad
-
Primo tempo: 0,74 gol
-
Secondo tempo: 0,84 gol
Entrambe le squadre mostrano crescita offensiva nella ripresa.
Storico Scontri Diretti (ultimi 5)
-
3 vittorie Real Madrid
-
1 pareggio
-
1 vittoria Real Sociedad
-
Media gol totale: 3,1 a partita
Gli scontri diretti sono spesso ricchi di reti.
Grafico Comparativo Statistiche
Produzione Offensiva
-
Real Madrid: 2,25 gol medi
-
Real Sociedad: 1,58 gol medi
Expected Goals
-
Real Madrid: 2,05
-
Real Sociedad: 1,61
Possesso Palla
-
Real Madrid: 59%
-
Real Sociedad: 53%
Tiri a partita
-
Real Madrid: 16,8
-
Real Sociedad: 13,2
I numeri evidenziano una superiorità offensiva dei blancos, ma la Real Sociedad resta competitiva.
Probabilità Previsionali
-
Vittoria Real Madrid: 58%
-
Pareggio: 23%
-
Vittoria Real Sociedad: 19%
Il Real Madrid parte favorito, ma la Real Sociedad ha qualità per mettere in difficoltà la capolista.
Chiavi della Partita
-
Pressione alta del Real Madrid nei primi 20 minuti
-
Capacità della Real Sociedad di uscire dal pressing
-
Gestione delle transizioni difensive
Se la Real Sociedad riesce a mantenere equilibrio nei primi 30 minuti, potrebbe restare in partita fino alla fine.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Miglior attacco del campionato per il Real Madrid
-
Fattore campo determinante
-
Storico favorevole ai blancos
-
Buona organizzazione della Real Sociedad
Il pronostico più credibile è:
Real Madrid vincente 3-1
Opzione alternativa:
-
Over 2.5 gol
-
Entrambe le squadre a segno
Conclusione
Real Madrid vs Real Sociedad del 14 Febbraio 2026 si preannuncia come una sfida di alto livello tecnico. Il Real Madrid appare superiore nei numeri e nel rendimento casalingo, ma la Real Sociedad possiede struttura tattica e qualità per creare difficoltà.
Una gara potenzialmente spettacolare, con alta probabilità di reti e ritmo sostenuto, dove il fattore Bernabéu potrebbe risultare decisivo.