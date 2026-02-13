 Salta al contenuto
Calcio Europeo Pronostici Calcio Pronostici LaLiga

Pronostico Real Madrid vs Real Sociedad – LaLiga EA Sports – 14 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
4 min
Real Madrid vs Real Sociedad

La sfida tra Real Madrid e Real Sociedad, in programma il 14 Febbraio 2026 per la LaLiga EA Sports, rappresenta uno dei match di cartello della giornata. Il Santiago Bernabéu ospiterà una gara ad alta intensità tecnica tra una delle squadre più prolifiche del campionato e una delle formazioni più organizzate tatticamente.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Il Real Madrid è in piena corsa per il titolo, mentre la Real Sociedad lotta per consolidare la zona Champions.

Situazione in Classifica Prima della Giornata

Real Madrid

Real Sociedad

  • Posizione: 5ª

  • Punti: 42

  • Gol fatti: 38

  • Gol subiti: 27

  • Media gol segnati: 1,58 a partita

  • Media gol subiti: 1,12 a partita

Il Real Madrid vanta il miglior attacco del campionato, mentre la Real Sociedad si distingue per equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Forma Recente (ultime 5 partite)

Real Madrid

  • 4 vittorie

  • 1 pareggio

  • 11 gol segnati

  • 3 gol subiti

Real Sociedad

  • 2 vittorie

  • 2 pareggi

  • 1 sconfitta

  • 7 gol segnati

  • 5 gol subiti

Il momento di forma dei blancos è eccellente, soprattutto in casa.

Analisi Tattica

Real Madrid

Il Real Madrid si dispone prevalentemente con un 4-3-3 offensivo, caratterizzato da:

  • Ampiezza sulle corsie

  • Pressione alta

  • Inserimenti continui delle mezzali

Dati chiave Real Madrid

  • Possesso medio: 59%

  • Tiri a partita: 16,8

  • Tiri in porta: 6,9

  • xG medio: 2,05

  • Corner medi: 6,3

  • Precisione passaggi: 88%

Il Real Madrid è la squadra con la miglior conversione tiri/gol (13,4%).

Punto di forza: profondità offensiva e qualità individuale.
Punto debole: occasionali spazi lasciati in transizione difensiva.

Real Sociedad

La Real Sociedad utilizza un 4-2-3-1 equilibrato, con:

  • Costruzione paziente dal basso

  • Linee compatte

  • Attacco basato su movimenti tra le linee

Dati chiave Real Sociedad

  • Possesso medio: 53%

  • Tiri a partita: 13,2

  • Tiri in porta: 4,9

  • xG medio: 1,61

  • Precisione passaggi: 85%

La squadra basca è tra le migliori per recuperi palla nella metà campo offensiva.

Punto di forza: organizzazione tattica.
Punto debole: difficoltà contro squadre con ritmo elevato.

Analisi del Campo: Santiago Bernabéu

Il Bernabéu è uno dei campi più complessi d’Europa. Il Real Madrid ha ottenuto:

  • 83% di vittorie casalinghe

  • Media di 2,6 gol segnati in casa

  • 0,8 gol subiti medi tra le mura amiche

Il 62% delle reti del Real Madrid arriva nel secondo tempo, segno di grande capacità di gestione e accelerazione finale.

Andamento Gol (Media Stagionale)

Real Madrid

  • Primo tempo: 1,05 gol

  • Secondo tempo: 1,20 gol

Real Sociedad

  • Primo tempo: 0,74 gol

  • Secondo tempo: 0,84 gol

Entrambe le squadre mostrano crescita offensiva nella ripresa.

Storico Scontri Diretti (ultimi 5)

  • 3 vittorie Real Madrid

  • 1 pareggio

  • 1 vittoria Real Sociedad

  • Media gol totale: 3,1 a partita

Gli scontri diretti sono spesso ricchi di reti.

Grafico Comparativo Statistiche

Produzione Offensiva

  • Real Madrid: 2,25 gol medi

  • Real Sociedad: 1,58 gol medi

Expected Goals

  • Real Madrid: 2,05

  • Real Sociedad: 1,61

Possesso Palla

  • Real Madrid: 59%

  • Real Sociedad: 53%

Tiri a partita

  • Real Madrid: 16,8

  • Real Sociedad: 13,2

I numeri evidenziano una superiorità offensiva dei blancos, ma la Real Sociedad resta competitiva.

Probabilità Previsionali

  • Vittoria Real Madrid: 58%

  • Pareggio: 23%

  • Vittoria Real Sociedad: 19%

Il Real Madrid parte favorito, ma la Real Sociedad ha qualità per mettere in difficoltà la capolista.

Chiavi della Partita

  1. Pressione alta del Real Madrid nei primi 20 minuti

  2. Capacità della Real Sociedad di uscire dal pressing

  3. Gestione delle transizioni difensive

Se la Real Sociedad riesce a mantenere equilibrio nei primi 30 minuti, potrebbe restare in partita fino alla fine.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Miglior attacco del campionato per il Real Madrid

  • Fattore campo determinante

  • Storico favorevole ai blancos

  • Buona organizzazione della Real Sociedad

Il pronostico più credibile è:

Real Madrid vincente 3-1

Opzione alternativa:

  • Over 2.5 gol

  • Entrambe le squadre a segno

Conclusione

Real Madrid vs Real Sociedad del 14 Febbraio 2026 si preannuncia come una sfida di alto livello tecnico. Il Real Madrid appare superiore nei numeri e nel rendimento casalingo, ma la Real Sociedad possiede struttura tattica e qualità per creare difficoltà.

Una gara potenzialmente spettacolare, con alta probabilità di reti e ritmo sostenuto, dove il fattore Bernabéu potrebbe risultare decisivo.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria