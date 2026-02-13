 Salta al contenuto
Pronostici Calcio

Pronostico Randers FC vs Vejle Superliga 13 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Randers FC vs Vejle

Il 13 Febbraio 2026 la Superliga danese propone una sfida interessante tra Randers FC e Vejle. Una gara che mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma con caratteristiche tattiche ben definite. Il Randers punta stabilmente alla parte sinistra della classifica, mentre il Vejle lotta spesso per mantenere la categoria.

Contesto della Stagione

Nelle ultime stagioni di Superliga, il Randers ha mantenuto un profilo equilibrato:

Il Vejle, invece, presenta numeri più fragili:

Il divario è soprattutto difensivo, elemento che potrebbe risultare decisivo.

Analisi Offensiva

Randers FC

Il Randers tende a:

  • Sfruttare molto il gioco sulle fasce

  • Attaccare con cross e inserimenti centrali

  • Avere buona efficacia sulle palle inattive

La squadra produce mediamente tra 12 e 13 tiri a partita, con Expected Goals intorno a 1.5.

In casa aumenta l’intensità e cerca spesso di sbloccare la gara nel primo tempo.

Vejle

Il Vejle basa il proprio gioco su:

  • Blocco difensivo compatto

  • Ripartenze rapide

  • Ricerca del contropiede

La produzione offensiva è limitata, con circa 9–10 tiri medi a partita e Expected Goals raramente superiore a 1.2.

Analisi Difensiva

Il Randers mantiene una media gol subiti relativamente stabile, ma contro squadre chiuse fatica a trovare spazi.

Il Vejle soffre soprattutto in trasferta, dove la media gol subiti supera spesso 1.7 a partita.

Statisticamente, il Randers ottiene una percentuale di vittorie interne superiore al 50% contro squadre della parte bassa della classifica.

Confronto Statistico

Produzione offensiva media:

  • Randers: 1.4 gol a partita

  • Vejle: 1.1

Gol subiti medi:

  • Randers: 1.3

  • Vejle: 1.6

Possesso medio:

  • Randers: 50%

  • Vejle: 46%

Percentuale Under 2.5:

  • Alta nelle gare del Randers

  • Elevata anche nelle partite del Vejle

Il contesto suggerisce una gara con punteggio moderato.

Analisi del Campo: Cepheus Park Randers

Il Cepheus Park è uno stadio compatto, con condizioni climatiche spesso fredde nel mese di febbraio. Questo può influenzare:

  • Ritmo di gioco

  • Intensità fisica

  • Precisione tecnica

Il fattore ambientale può favorire la squadra di casa, più abituata alle condizioni del terreno.

Precedenti e Trend

Negli ultimi confronti diretti:

  • Randers con leggera prevalenza di vittorie

  • Partite spesso con meno di 3 gol

  • Vejle raramente vincente in trasferta contro squadre strutturate

Il trend indica equilibrio nel primo tempo e maggiore concretezza del Randers nella ripresa.

Chiavi Tattiche del Match

  1. Pressione iniziale del Randers

  2. Capacità del Vejle di difendere basso

  3. Efficacia sui calci piazzati

Se il Randers trova il gol nel primo tempo, la partita potrebbe indirizzarsi rapidamente.

Scenario Probabile

Considerando:

  • Migliore organizzazione del Randers

  • Fragilità difensiva del Vejle in trasferta

  • Fattore campo

  • Trend Under frequente

Il Randers parte leggermente favorito.

Pronostico Randers FC vs Vejle

Pronostico principale: Vittoria Randers FC

Opzione alternativa: Randers e Under 3.5

Mercato prudente: Randers Draw No Bet

Risultato probabile: Randers FC 2 – 0 Vejle

Il 13 Febbraio 2026 in Superliga il Randers ha le condizioni ideali per sfruttare il fattore campo e la maggiore solidità difensiva. Il Vejle potrebbe restare compatto per buona parte della gara, ma nel lungo periodo la qualità e l’organizzazione dei padroni di casa dovrebbero fare la differenza.

