Pronostico Raith vs St Johnstone – Scottish Championship – 20 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Raith St Johnstone

La sfida tra Raith Rovers e St Johnstone, valida per la Scottish Championship, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta uno scontro diretto importante nella corsa alla promozione o nella lotta per consolidare la zona playoff.

Il match si giocherà allo Stark’s Park di Kirkcaldy, stadio storico con circa 8.000 posti, noto per l’atmosfera compatta e per le condizioni climatiche spesso rigide nel periodo invernale.

Febbraio in Scozia significa campi pesanti, vento e partite fisiche: elementi che possono influenzare profondamente l’andamento del match.

Situazione in Classifica

Dopo circa 24 giornate di campionato:

Il divario tecnico è contenuto, ma St Johnstone dispone di maggiore esperienza.

Stato di Forma Recente

Raith Rovers – Ultime 10 Partite

Il Raith è una squadra organizzata, che predilige un 4-4-2 compatto, puntando molto sulle palle inattive e sull’intensità.

Rendimento interno:

  • Media gol segnati in casa: 1,6

  • Media gol subiti in casa: 1,2

  • Percentuale vittorie interne: circa 50%

St Johnstone – Ultime 10 Partite

  • Vittorie: 6

  • Pareggi: 2

  • Sconfitte: 2

  • Media gol segnati: 1,8

  • Media gol subiti: 1,0

  • Clean sheet: 45%

St Johnstone è una delle squadre più solide del campionato. Utilizza spesso un 4-2-3-1 equilibrato, con grande disciplina difensiva.

Rendimento in trasferta:

  • Media gol segnati: 1,4

  • Media gol subiti: 1,1

  • Clean sheet esterni: 35%

La squadra mantiene buon equilibrio anche lontano da casa.

Confronti Diretti

Negli ultimi 8 incontri ufficiali tra Raith e St Johnstone:

  • Vittorie Raith: 2

  • Vittorie St Johnstone: 4

  • Pareggi: 2

  • Media gol totale: 2,2

Storicamente St Johnstone ha mostrato maggiore solidità nei confronti diretti.

Analisi del Campo: Stark’s Park

Stark’s Park presenta:

  • Terreno naturale spesso pesante in inverno

  • Dimensioni compatte

  • Atmosfera intensa

Nel mese di febbraio il vento può incidere sulla qualità tecnica, favorendo squadre fisiche e ben organizzate.

Il Raith tende a sfruttare il fattore ambientale, aumentando l’intensità soprattutto nei primi minuti.

Focus sui Dati Chiave

Produzione Offensiva

Raith
Tiri medi a partita: 12
Tiri in porta: 4,5
xG medio: 1,4

St Johnstone
Tiri medi: 13
Tiri in porta: 5
xG medio: 1,7

St Johnstone genera mediamente occasioni di maggiore qualità.

Solidità Difensiva

Raith
Gol concessi: 1,3
Clean sheet: 30%

St Johnstone
Gol concessi: 1,0
Clean sheet: 45%

Il vantaggio difensivo degli ospiti è evidente.

Grafico Comparativo Prestazioni

Media Gol Segnati
Raith: 1,5
St Johnstone: 1,8

Media Gol Subiti
Raith: 1,3
St Johnstone: 1,0

Percentuale Vittorie Ultime 10
Raith: 40%
St Johnstone: 60%

I numeri indicano un leggero vantaggio per St Johnstone.

Lettura Tattica del Match

Il Raith probabilmente:

  • Imposterà pressing iniziale

  • Cercherà di sfruttare palle inattive

  • Punirà eventuali errori in costruzione

Lo St Johnstone:

  • Controllerà il possesso

  • Gestirà ritmo e transizioni

  • Cercherà di colpire con qualità tecnica

La chiave sarà la gestione del centrocampo. Se St Johnstone manterrà equilibrio, potrebbe sfruttare la propria maggiore esperienza.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Miglior forma recente di St Johnstone

  • Maggiore solidità difensiva

  • Leggero vantaggio storico

  • Fattore campo del Raith

Il pronostico principale è:

Vittoria St Johnstone

Risultato probabile: 1-2

Pronostici alternativi coerenti con le statistiche:

  • Under 3.0 gol asiatico

  • Entrambe le squadre a segno

  • Pareggio primo tempo

Conclusione Professionale

La partita del 20 Febbraio 2026 di Scottish Championship tra Raith e St Johnstone si presenta equilibrata ma con un leggero favore per gli ospiti. St Johnstone mostra maggiore continuità e solidità difensiva.

Il Raith potrà sfruttare il fattore campo e l’intensità, ma sul lungo periodo la qualità tecnica e l’esperienza degli ospiti potrebbero risultare decisive.

St Johnstone parte leggermente favorito per conquistare i tre punti.

