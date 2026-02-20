Pronostico Raith vs St Johnstone – Scottish Championship – 20 Febbraio 2026
La sfida tra Raith Rovers e St Johnstone, valida per la Scottish Championship, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta uno scontro diretto importante nella corsa alla promozione o nella lotta per consolidare la zona playoff.
Il match si giocherà allo Stark’s Park di Kirkcaldy, stadio storico con circa 8.000 posti, noto per l’atmosfera compatta e per le condizioni climatiche spesso rigide nel periodo invernale.
Febbraio in Scozia significa campi pesanti, vento e partite fisiche: elementi che possono influenzare profondamente l’andamento del match.
Situazione in Classifica
Dopo circa 24 giornate di campionato:
-
Il Raith Rovers occupa una posizione in zona playoff, con una media di circa 1,6 punti a partita.
-
Il St Johnstone, retrocesso recentemente dalla Premiership, si trova nelle prime posizioni con una media di circa 1,8 punti per gara.
Il divario tecnico è contenuto, ma St Johnstone dispone di maggiore esperienza.
Stato di Forma Recente
Raith Rovers – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 4
-
Pareggi: 3
-
Sconfitte: 3
-
Media gol segnati: 1,5
-
Media gol subiti: 1,3
-
Percentuale Under 2.5: 55%
Il Raith è una squadra organizzata, che predilige un 4-4-2 compatto, puntando molto sulle palle inattive e sull’intensità.
Rendimento interno:
-
Media gol segnati in casa: 1,6
-
Media gol subiti in casa: 1,2
-
Percentuale vittorie interne: circa 50%
St Johnstone – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 6
-
Pareggi: 2
-
Sconfitte: 2
-
Media gol segnati: 1,8
-
Media gol subiti: 1,0
-
Clean sheet: 45%
St Johnstone è una delle squadre più solide del campionato. Utilizza spesso un 4-2-3-1 equilibrato, con grande disciplina difensiva.
Rendimento in trasferta:
-
Media gol segnati: 1,4
-
Media gol subiti: 1,1
-
Clean sheet esterni: 35%
La squadra mantiene buon equilibrio anche lontano da casa.
Confronti Diretti
Negli ultimi 8 incontri ufficiali tra Raith e St Johnstone:
-
Vittorie Raith: 2
-
Vittorie St Johnstone: 4
-
Pareggi: 2
-
Media gol totale: 2,2
Storicamente St Johnstone ha mostrato maggiore solidità nei confronti diretti.
Analisi del Campo: Stark’s Park
Stark’s Park presenta:
-
Terreno naturale spesso pesante in inverno
-
Dimensioni compatte
-
Atmosfera intensa
Nel mese di febbraio il vento può incidere sulla qualità tecnica, favorendo squadre fisiche e ben organizzate.
Il Raith tende a sfruttare il fattore ambientale, aumentando l’intensità soprattutto nei primi minuti.
Focus sui Dati Chiave
Produzione Offensiva
Raith
Tiri medi a partita: 12
Tiri in porta: 4,5
xG medio: 1,4
St Johnstone
Tiri medi: 13
Tiri in porta: 5
xG medio: 1,7
St Johnstone genera mediamente occasioni di maggiore qualità.
Solidità Difensiva
Raith
Gol concessi: 1,3
Clean sheet: 30%
St Johnstone
Gol concessi: 1,0
Clean sheet: 45%
Il vantaggio difensivo degli ospiti è evidente.
Grafico Comparativo Prestazioni
Media Gol Segnati
Raith: 1,5
St Johnstone: 1,8
Media Gol Subiti
Raith: 1,3
St Johnstone: 1,0
Percentuale Vittorie Ultime 10
Raith: 40%
St Johnstone: 60%
I numeri indicano un leggero vantaggio per St Johnstone.
Lettura Tattica del Match
Il Raith probabilmente:
-
Imposterà pressing iniziale
-
Cercherà di sfruttare palle inattive
-
Punirà eventuali errori in costruzione
Lo St Johnstone:
-
Controllerà il possesso
-
Gestirà ritmo e transizioni
-
Cercherà di colpire con qualità tecnica
La chiave sarà la gestione del centrocampo. Se St Johnstone manterrà equilibrio, potrebbe sfruttare la propria maggiore esperienza.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Miglior forma recente di St Johnstone
-
Maggiore solidità difensiva
-
Leggero vantaggio storico
-
Fattore campo del Raith
Il pronostico principale è:
Vittoria St Johnstone
Risultato probabile: 1-2
Pronostici alternativi coerenti con le statistiche:
-
Under 3.0 gol asiatico
-
Entrambe le squadre a segno
-
Pareggio primo tempo
Conclusione Professionale
La partita del 20 Febbraio 2026 di Scottish Championship tra Raith e St Johnstone si presenta equilibrata ma con un leggero favore per gli ospiti. St Johnstone mostra maggiore continuità e solidità difensiva.
Il Raith potrà sfruttare il fattore campo e l’intensità, ma sul lungo periodo la qualità tecnica e l’esperienza degli ospiti potrebbero risultare decisive.
St Johnstone parte leggermente favorito per conquistare i tre punti.