Pronostico Quevilly-Rouen vs Stade Briochin 16 Gennaio 2026

Il match tra Quevilly‑Rouen e Stade Briochin si giocherà il 16 gennaio 2026. Si tratta di un incontro in cui Quevilly‑Rouen, con ambizioni di metà classifica o superiori, affronta uno Stade Briochin più impegnato nella lotta per risultati utili e punti salvezza. La sfida promette equilibrio, con i padroni di casa leggermente favoriti per sfruttare il fattore campo.

Descrizione Generale del Team

Quevilly‑Rouen:

Quevilly‑Rouen ha mostrato una stagione solida e compatta, con una rosa in grado di gestire le fasi di gioco sia offensive che difensive. In casa tende a imporre ritmo e pressione, cercando di controllare il pallone e sfruttare le occasioni.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Pronostico West Bromwich Albion vs Middlesbrough – Championship – 16 Gennaio 2026 Calcio Europeo

Stade Briochin:

Lo Stade Briochin è una squadra con meno brillantezza offensiva rispetto alla media del campionato e con risultati altalenanti, soprattutto lontano dal proprio stadio. La formazione è organizzata ma manca di incisività negli ultimi metri, spesso dipendendo da momenti chiave per creare pericoli.

Forme e Statistiche Recenti

Quevilly‑Rouen: G, D, G, N, G

Stade Briochin: P, N, P, N, P

Risultati Precedenti

Non ci sono dati recenti di scontri diretti tra le due squadre, ma storicamente Quevilly‑Rouen ha avuto risultati migliori contro formazioni di livello simile.

Giocatori Chiave

Quevilly‑Rouen: Aristote Madiani è tra i più pericolosi in attacco, capace di creare spazio e finalizzare. La sua esperienza e rapidità possono essere decisive per rompere l’equilibrio difensivo avversario.

Ti potrebbe interessare Pronostico Versailles vs Rouen 16 Gennaio 2026 Calcio Europeo

Stade Briochin: Yannick Mukunzi è un centrocampista importante per la costruzione del gioco. La sua visione può aiutare a collegare i reparti e dare equilibrio, soprattutto quando la squadra cerca la reazione.

Fattori da Considerare

Campo: Quevilly‑Rouen gioca in casa, dove ha mostrato più solidità rispetto alle uscite in trasferta. Ti potrebbe interessare Pronostico Racing Santander vs Barcelona – Copa del Rey – 15 Gennaio 2026 Calcio Europeo Forma e Motivazione: I padroni di casa hanno risultati più consistenti nella recente forma, mentre lo Stade Briochin fatica a trovare continuità. Clima: Condizioni invernali tipiche di gennaio che possono rendere il terreno pesante e favorire una partita fisica.

Previsione

Quevilly‑Rouen parte con i favori del pronostico grazie alla migliore forma, al fattore campo e a una maggiore efficacia nelle fasi offensive. Stade Briochin cercherà di resistere e sfruttare eventuali contropiedi, ma dovrà mantenere ordine tattico per limitare le iniziative avversarie.

La partita potrebbe essere caratterizzata da poche reti, ma con Quevilly‑Rouen in controllo della maggior parte delle azioni.

Risultato suggerito: 1‑0 o 2‑0 per Quevilly‑Rouen, con probabile Under 3 gol.