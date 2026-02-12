 Salta al contenuto
Pronostico Quevilly Rouen vs Concarneau – National Francia – 12 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Quevilly Rouen Concarneau

Il 12 Febbraio 2026 il campionato National Francia propone una sfida molto interessante tra Quevilly Rouen e Concarneau, due squadre con obiettivi differenti ma accomunate dalla necessità di fare punti in una fase cruciale della stagione.

La gara si disputa allo Stade Robert Diochon, impianto storico situato a Le Petit-Quevilly, con una capienza di circa 12.000 spettatori. Il fattore campo in National è spesso determinante, vista l’intensità e l’equilibrio che caratterizzano questa categoria.

In questa analisi approfondita esamineremo:

Stato di forma delle squadre

Quevilly Rouen

Il Quevilly Rouen è una squadra che basa il proprio gioco su organizzazione difensiva e ripartenze rapide.

Ultime 10 partite ufficiali in casa:

  • 4 Vittorie

  • 4 Pareggi

  • 2 Sconfitte

  • Media gol segnati: 1,2

  • Media gol subiti: 0,9

Percentuale Under 2.5 in casa: 65%
Clean sheet in casa: 50%

Il Quevilly tende a mantenere partite bloccate, con pochi spazi concessi e ritmo controllato.

Concarneau

Il Concarneau si presenta come una squadra dinamica ma meno continua fuori casa.

Ultime 10 partite in trasferta:

  • 3 Vittorie

  • 3 Pareggi

  • 4 Sconfitte

  • Media gol segnati: 1,1

  • Media gol subiti: 1,3

Percentuale Over 2.5 in trasferta: 45%
Gol segnati nel secondo tempo: 57%

La squadra tende a concedere di più nei primi 30 minuti, soprattutto contro avversari organizzati.

Confronti diretti recenti

Negli ultimi 5 scontri ufficiali tra le due squadre:

  • 2 Vittorie Quevilly Rouen

  • 2 Pareggi

  • 1 Vittoria Concarneau

  • Media gol totale: 2,2

Storicamente si tratta di partite equilibrate e con punteggi contenuti.

Analisi tattica

Quevilly Rouen – Struttura e punti chiave

Modulo prevalente: 4-4-2 compatto

Caratteristiche principali:

  • Linee strette

  • Difesa organizzata

  • Gioco diretto sugli esterni

Il Quevilly cerca di chiudere gli spazi centrali e sfruttare errori avversari.

Concarneau – Intensità e pressione

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Punti di forza:

  • Pressione alta

  • Buona capacità di inserimento dei centrocampisti

  • Verticalizzazioni rapide

Il Concarneau però soffre quando deve costruire contro squadre che si chiudono basse.

Analisi dello Stade Robert Diochon

Statistiche Quevilly Rouen in casa (ultime due stagioni ufficiali):

  • Percentuale punti ottenuti in casa: 61%

  • Media gol subiti nel primo tempo: 0,4

  • Partite concluse con Under 3.5: 78%

Il terreno di gioco è regolare e favorisce squadre organizzate difensivamente.

Grafica 1 – Media Gol Casa vs Trasferta

Quevilly Rouen Casa
Gol fatti: 1,2
Gol subiti: 0,9

Concarneau Trasferta
Gol fatti: 1,1
Gol subiti: 1,3

Interpretazione: Quevilly più equilibrato, Concarneau più vulnerabile difensivamente fuori casa.

Grafica 2 – Distribuzione Gol per Tempo

Quevilly Rouen
Primo tempo: 46%
Secondo tempo: 54%

Concarneau
Primo tempo: 43%
Secondo tempo: 57%

Probabile seconda parte di gara più aperta rispetto alla prima.

Fattori determinanti

  1. Solidità difensiva Quevilly

  2. Capacità Concarneau di pressare alto

  3. Intensità iniziale dei padroni di casa

  4. Gestione dei calci piazzati

In National Francia, l’equilibrio e l’organizzazione difensiva spesso prevalgono sul talento individuale.

Scenario statistico probabile

  • Gara tattica

  • Totale gol compreso tra 1 e 3

  • Alta probabilità Under 3.5

Probabilità stimata:

  • Vittoria Quevilly Rouen: 37%

  • Pareggio: 33%

  • Vittoria Concarneau: 30%

Leggero vantaggio per la squadra di casa grazie alla maggiore solidità interna.

Pronostico Finale Quevilly Rouen vs Concarneau

Il Quevilly Rouen parte favorito per il fattore campo e la migliore organizzazione difensiva. Il Concarneau può creare difficoltà con la pressione alta, ma tende a concedere troppo in trasferta.

Esito consigliato:

Quevilly Rouen Draw No Bet
Under 3.5 Gol

Risultato ipotetico: 1-0 oppure 1-1.

Focus sui Dati Chiave

  • Quevilly solido allo Stade Robert Diochon

  • Concarneau meno continuo in trasferta

  • Storico scontri diretti equilibrato

  • Tendenza statistica verso pochi gol

Questo pronostico Quevilly Rouen vs Concarneau del 12 Febbraio 2026 in National Francia è basato su rendimento recente, dati statistici concreti e analisi tattica dettagliata.

