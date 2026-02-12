Pronostico Quevilly Rouen vs Concarneau – National Francia – 12 Febbraio 2026
Il 12 Febbraio 2026 il campionato National Francia propone una sfida molto interessante tra Quevilly Rouen e Concarneau, due squadre con obiettivi differenti ma accomunate dalla necessità di fare punti in una fase cruciale della stagione.
La gara si disputa allo Stade Robert Diochon, impianto storico situato a Le Petit-Quevilly, con una capienza di circa 12.000 spettatori. Il fattore campo in National è spesso determinante, vista l’intensità e l’equilibrio che caratterizzano questa categoria.
In questa analisi approfondita esamineremo:
-
Statistiche stagionali aggiornate
-
Rendimento casa e trasferta
-
Analisi tattica dettagliata
-
Incidenza del fattore campo
-
Proiezione statistica e pronostico finale
Stato di forma delle squadre
Quevilly Rouen
Il Quevilly Rouen è una squadra che basa il proprio gioco su organizzazione difensiva e ripartenze rapide.
Ultime 10 partite ufficiali in casa:
-
4 Vittorie
-
4 Pareggi
-
2 Sconfitte
-
Media gol segnati: 1,2
-
Media gol subiti: 0,9
Percentuale Under 2.5 in casa: 65%
Clean sheet in casa: 50%
Il Quevilly tende a mantenere partite bloccate, con pochi spazi concessi e ritmo controllato.
Concarneau
Il Concarneau si presenta come una squadra dinamica ma meno continua fuori casa.
Ultime 10 partite in trasferta:
-
3 Vittorie
-
3 Pareggi
-
4 Sconfitte
-
Media gol segnati: 1,1
-
Media gol subiti: 1,3
Percentuale Over 2.5 in trasferta: 45%
Gol segnati nel secondo tempo: 57%
La squadra tende a concedere di più nei primi 30 minuti, soprattutto contro avversari organizzati.
Confronti diretti recenti
Negli ultimi 5 scontri ufficiali tra le due squadre:
-
2 Vittorie Quevilly Rouen
-
2 Pareggi
-
1 Vittoria Concarneau
-
Media gol totale: 2,2
Storicamente si tratta di partite equilibrate e con punteggi contenuti.
Analisi tattica
Quevilly Rouen – Struttura e punti chiave
Modulo prevalente: 4-4-2 compatto
Caratteristiche principali:
-
Linee strette
-
Difesa organizzata
-
Gioco diretto sugli esterni
Il Quevilly cerca di chiudere gli spazi centrali e sfruttare errori avversari.
Concarneau – Intensità e pressione
Modulo prevalente: 4-2-3-1
Punti di forza:
-
Pressione alta
-
Buona capacità di inserimento dei centrocampisti
-
Verticalizzazioni rapide
Il Concarneau però soffre quando deve costruire contro squadre che si chiudono basse.
Analisi dello Stade Robert Diochon
Statistiche Quevilly Rouen in casa (ultime due stagioni ufficiali):
-
Percentuale punti ottenuti in casa: 61%
-
Media gol subiti nel primo tempo: 0,4
-
Partite concluse con Under 3.5: 78%
Il terreno di gioco è regolare e favorisce squadre organizzate difensivamente.
Grafica 1 – Media Gol Casa vs Trasferta
Quevilly Rouen Casa
Gol fatti: 1,2
Gol subiti: 0,9
Concarneau Trasferta
Gol fatti: 1,1
Gol subiti: 1,3
Interpretazione: Quevilly più equilibrato, Concarneau più vulnerabile difensivamente fuori casa.
Grafica 2 – Distribuzione Gol per Tempo
Quevilly Rouen
Primo tempo: 46%
Secondo tempo: 54%
Concarneau
Primo tempo: 43%
Secondo tempo: 57%
Probabile seconda parte di gara più aperta rispetto alla prima.
Fattori determinanti
-
Solidità difensiva Quevilly
-
Capacità Concarneau di pressare alto
-
Intensità iniziale dei padroni di casa
-
Gestione dei calci piazzati
In National Francia, l’equilibrio e l’organizzazione difensiva spesso prevalgono sul talento individuale.
Scenario statistico probabile
-
Gara tattica
-
Totale gol compreso tra 1 e 3
-
Alta probabilità Under 3.5
Probabilità stimata:
-
Vittoria Quevilly Rouen: 37%
-
Pareggio: 33%
-
Vittoria Concarneau: 30%
Leggero vantaggio per la squadra di casa grazie alla maggiore solidità interna.
Pronostico Finale Quevilly Rouen vs Concarneau
Il Quevilly Rouen parte favorito per il fattore campo e la migliore organizzazione difensiva. Il Concarneau può creare difficoltà con la pressione alta, ma tende a concedere troppo in trasferta.
Esito consigliato:
Quevilly Rouen Draw No Bet
Under 3.5 Gol
Risultato ipotetico: 1-0 oppure 1-1.
Focus sui Dati Chiave
-
Quevilly solido allo Stade Robert Diochon
-
Concarneau meno continuo in trasferta
-
Storico scontri diretti equilibrato
-
Tendenza statistica verso pochi gol
Questo pronostico Quevilly Rouen vs Concarneau del 12 Febbraio 2026 in National Francia è basato su rendimento recente, dati statistici concreti e analisi tattica dettagliata.