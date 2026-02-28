La sfida tra Quevilly Rouen e Bourg en Bresse, in programma il 28 Febbraio 2026 nel campionato National francese, mette di fronte due squadre che puntano a consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica, con uno sguardo attento alla zona playoff.

Il National è una competizione molto equilibrata, caratterizzata da grande intensità fisica e margini ridotti. Le partite sono spesso decise da episodi, palle inattive e gestione dei ritmi.

Ti potrebbe interessare Pronostico Telstar vs NAC Breda – Eredivisie – 27 Febbraio 2026 Calcio Europeo

Analizziamo statistiche aggiornate dopo 22 giornate, rendimento interno ed esterno, indicatori offensivi e difensivi per formulare un pronostico professionale e realistico.

Stato di forma delle squadre

Quevilly Rouen – Analisi stagione 2025/2026

Il Quevilly ha costruito la propria stagione su compattezza difensiva e organizzazione collettiva.

Ti potrebbe interessare Pronostico Empoli vs Cesena – 28 Febbraio 2026 – Italia Pronostici Calcio

Dati dopo 22 giornate:

Gol segnati: 26

Gol subiti: 23

Media gol fatti: 1,18

Media gol concessi: 1,05

Expected Goals (xG medio): 1,24

Possesso medio: 49%

Tiri medi a partita: 11,3

Tiri nello specchio: 4,2

La squadra tende a mantenere partite equilibrate, con attenzione alla fase di non possesso.

Grafico rendimento Quevilly Rouen

Gol segnati: ████████████ 1,18

Gol subiti: ███████████ 1,05

xG medio: ████████████ 1,24

Bourg en Bresse – Analisi stagione 2025/2026

Il Bourg en Bresse mostra una struttura leggermente più offensiva, ma con maggiore vulnerabilità difensiva.

Ti potrebbe interessare Pronostico Le Havre vs PSG – Ligue 1 – 28 Febbraio 2026 Calcio Europeo

Dati dopo 22 giornate:

Gol segnati: 29

Gol subiti: 30

Media gol fatti: 1,32

Media gol concessi: 1,36

Expected Goals (xG medio): 1,38

Possesso medio: 48%

Tiri medi: 12,1

Tiri nello specchio: 4,6

La squadra tende a concedere spazi quando alza il baricentro.

Grafico rendimento Bourg en Bresse

Gol segnati: █████████████ 1,32

Gol subiti: ██████████████ 1,36

xG medio: ██████████████ 1,38

Analisi del fattore campo: Stade Robert Diochon

Lo Stade Robert Diochon rappresenta un punto di forza per il Quevilly.

Quevilly Rouen in casa

Vittorie: 6

Pareggi: 4

Sconfitte: 1

Media gol segnati: 1,45

Media gol concessi: 0,91

In casa la squadra aumenta solidità difensiva e aggressività.

Bourg en Bresse in trasferta

Vittorie: 3

Pareggi: 3

Sconfitte: 5

Media gol segnati: 1,14

Media gol concessi: 1,55

Il rendimento esterno del Bourg è meno stabile.

Analisi tattica

Quevilly Rouen

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Caratteristiche:

Linee compatte

Pressione selettiva

Attenzione alle ripartenze

Buona gestione delle palle inattive

Il Quevilly tende a controllare il ritmo soprattutto in casa.

Bourg en Bresse

Modulo prevalente: 4-3-3

Caratteristiche:

Attacco dinamico

Maggiore verticalità

Vulnerabilità in fase di transizione difensiva

Ritmo più alto nella ripresa

Il Bourg proverà a sfruttare eventuali errori nella costruzione avversaria.

Confronto statistico diretto

Statistica Quevilly Bourg en Bresse Media gol segnati 1,18 1,32 Media gol concessi 1,05 1,36 xG medio 1,24 1,38 Gol casa/trasferta 1,45 1,14

Il Quevilly presenta maggiore solidità difensiva, mentre il Bourg mostra numeri offensivi leggermente superiori.

Analisi probabilistica

Sulla base dei dati stagionali:

Vittoria Quevilly Rouen: 40%

Pareggio: 30%

Vittoria Bourg en Bresse: 30%

Probabilità Under 2.5: 59%

Probabilità Entrambe segnano: 48%

Il National tende a partite con punteggio contenuto e margini ristretti.

Chiavi del match

Solidità difensiva del Quevilly Capacità del Bourg di mantenere equilibrio Gestione delle palle inattive Intensità nei duelli a centrocampo

La gara potrebbe essere decisa da un episodio o da una situazione su palla ferma.

Pronostico finale Quevilly Rouen vs Bourg en Bresse

Considerando:

Migliore rendimento interno del Quevilly

Maggiore solidità difensiva dei padroni di casa

Discontinuità del Bourg in trasferta

Tendenza del National a partite equilibrate

Il pronostico principale è:

Doppia chance Quevilly Rouen

Pronostico alternativo: Under 2.5

Possibile risultato esatto: 1-0

Conclusione

La sfida del 28 Febbraio 2026 di National tra Quevilly Rouen e Bourg en Bresse si presenta equilibrata ma con leggero vantaggio per i padroni di casa.

Il fattore campo e la solidità difensiva del Quevilly potrebbero risultare determinanti in una partita che si preannuncia tattica, intensa e con margini ridotti.