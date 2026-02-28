 Salta al contenuto
Pronostico Quevilly Rouen vs Bourg en Bresse – National (Francia) – 28 Febbraio 2026

Quevilly Rouen vs Bourg

La sfida tra Quevilly Rouen e Bourg en Bresse, in programma il 28 Febbraio 2026 nel campionato National francese, mette di fronte due squadre che puntano a consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica, con uno sguardo attento alla zona playoff.

Il National è una competizione molto equilibrata, caratterizzata da grande intensità fisica e margini ridotti. Le partite sono spesso decise da episodi, palle inattive e gestione dei ritmi.

Analizziamo statistiche aggiornate dopo 22 giornate, rendimento interno ed esterno, indicatori offensivi e difensivi per formulare un pronostico professionale e realistico.

Stato di forma delle squadre

Quevilly Rouen – Analisi stagione 2025/2026

Il Quevilly ha costruito la propria stagione su compattezza difensiva e organizzazione collettiva.

Dati dopo 22 giornate:

  • Gol segnati: 26
  • Gol subiti: 23
  • Media gol fatti: 1,18
  • Media gol concessi: 1,05
  • Expected Goals (xG medio): 1,24
  • Possesso medio: 49%
  • Tiri medi a partita: 11,3
  • Tiri nello specchio: 4,2

La squadra tende a mantenere partite equilibrate, con attenzione alla fase di non possesso.

Grafico rendimento Quevilly Rouen

Gol segnati: ████████████ 1,18
Gol subiti: ███████████ 1,05
xG medio: ████████████ 1,24

Bourg en Bresse – Analisi stagione 2025/2026

Il Bourg en Bresse mostra una struttura leggermente più offensiva, ma con maggiore vulnerabilità difensiva.

Dati dopo 22 giornate:

  • Gol segnati: 29
  • Gol subiti: 30
  • Media gol fatti: 1,32
  • Media gol concessi: 1,36
  • Expected Goals (xG medio): 1,38
  • Possesso medio: 48%
  • Tiri medi: 12,1
  • Tiri nello specchio: 4,6

La squadra tende a concedere spazi quando alza il baricentro.

Grafico rendimento Bourg en Bresse

Gol segnati: █████████████ 1,32
Gol subiti: ██████████████ 1,36
xG medio: ██████████████ 1,38

Analisi del fattore campo: Stade Robert Diochon

Lo Stade Robert Diochon rappresenta un punto di forza per il Quevilly.

Quevilly Rouen in casa

  • Vittorie: 6
  • Pareggi: 4
  • Sconfitte: 1
  • Media gol segnati: 1,45
  • Media gol concessi: 0,91

In casa la squadra aumenta solidità difensiva e aggressività.

Bourg en Bresse in trasferta

  • Vittorie: 3
  • Pareggi: 3
  • Sconfitte: 5
  • Media gol segnati: 1,14
  • Media gol concessi: 1,55

Il rendimento esterno del Bourg è meno stabile.

Analisi tattica

Quevilly Rouen

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Caratteristiche:

  • Linee compatte
  • Pressione selettiva
  • Attenzione alle ripartenze
  • Buona gestione delle palle inattive

Il Quevilly tende a controllare il ritmo soprattutto in casa.

Bourg en Bresse

Modulo prevalente: 4-3-3

Caratteristiche:

  • Attacco dinamico
  • Maggiore verticalità
  • Vulnerabilità in fase di transizione difensiva
  • Ritmo più alto nella ripresa

Il Bourg proverà a sfruttare eventuali errori nella costruzione avversaria.

Confronto statistico diretto

Statistica Quevilly Bourg en Bresse
Media gol segnati 1,18 1,32
Media gol concessi 1,05 1,36
xG medio 1,24 1,38
Gol casa/trasferta 1,45 1,14

Il Quevilly presenta maggiore solidità difensiva, mentre il Bourg mostra numeri offensivi leggermente superiori.

Analisi probabilistica

Sulla base dei dati stagionali:

  • Vittoria Quevilly Rouen: 40%
  • Pareggio: 30%
  • Vittoria Bourg en Bresse: 30%

Probabilità Under 2.5: 59%
Probabilità Entrambe segnano: 48%

Il National tende a partite con punteggio contenuto e margini ristretti.

Chiavi del match

  1. Solidità difensiva del Quevilly
  2. Capacità del Bourg di mantenere equilibrio
  3. Gestione delle palle inattive
  4. Intensità nei duelli a centrocampo

La gara potrebbe essere decisa da un episodio o da una situazione su palla ferma.

Pronostico finale Quevilly Rouen vs Bourg en Bresse

Considerando:

  • Migliore rendimento interno del Quevilly
  • Maggiore solidità difensiva dei padroni di casa
  • Discontinuità del Bourg in trasferta
  • Tendenza del National a partite equilibrate

Il pronostico principale è:

Doppia chance Quevilly Rouen

Pronostico alternativo: Under 2.5

Possibile risultato esatto: 1-0

Conclusione

La sfida del 28 Febbraio 2026 di National tra Quevilly Rouen e Bourg en Bresse si presenta equilibrata ma con leggero vantaggio per i padroni di casa.

Il fattore campo e la solidità difensiva del Quevilly potrebbero risultare determinanti in una partita che si preannuncia tattica, intensa e con margini ridotti.

