Pronostico Quevilly Rouen vs Bourg en Bresse – National (Francia) – 28 Febbraio 2026
La sfida tra Quevilly Rouen e Bourg en Bresse, in programma il 28 Febbraio 2026 nel campionato National francese, mette di fronte due squadre che puntano a consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica, con uno sguardo attento alla zona playoff.
Il National è una competizione molto equilibrata, caratterizzata da grande intensità fisica e margini ridotti. Le partite sono spesso decise da episodi, palle inattive e gestione dei ritmi.
Analizziamo statistiche aggiornate dopo 22 giornate, rendimento interno ed esterno, indicatori offensivi e difensivi per formulare un pronostico professionale e realistico.
Stato di forma delle squadre
Quevilly Rouen – Analisi stagione 2025/2026
Il Quevilly ha costruito la propria stagione su compattezza difensiva e organizzazione collettiva.
Dati dopo 22 giornate:
- Gol segnati: 26
- Gol subiti: 23
- Media gol fatti: 1,18
- Media gol concessi: 1,05
- Expected Goals (xG medio): 1,24
- Possesso medio: 49%
- Tiri medi a partita: 11,3
- Tiri nello specchio: 4,2
La squadra tende a mantenere partite equilibrate, con attenzione alla fase di non possesso.
Grafico rendimento Quevilly Rouen
Gol segnati: ████████████ 1,18
Gol subiti: ███████████ 1,05
xG medio: ████████████ 1,24
Bourg en Bresse – Analisi stagione 2025/2026
Il Bourg en Bresse mostra una struttura leggermente più offensiva, ma con maggiore vulnerabilità difensiva.
Dati dopo 22 giornate:
- Gol segnati: 29
- Gol subiti: 30
- Media gol fatti: 1,32
- Media gol concessi: 1,36
- Expected Goals (xG medio): 1,38
- Possesso medio: 48%
- Tiri medi: 12,1
- Tiri nello specchio: 4,6
La squadra tende a concedere spazi quando alza il baricentro.
Grafico rendimento Bourg en Bresse
Gol segnati: █████████████ 1,32
Gol subiti: ██████████████ 1,36
xG medio: ██████████████ 1,38
Analisi del fattore campo: Stade Robert Diochon
Lo Stade Robert Diochon rappresenta un punto di forza per il Quevilly.
Quevilly Rouen in casa
- Vittorie: 6
- Pareggi: 4
- Sconfitte: 1
- Media gol segnati: 1,45
- Media gol concessi: 0,91
In casa la squadra aumenta solidità difensiva e aggressività.
Bourg en Bresse in trasferta
- Vittorie: 3
- Pareggi: 3
- Sconfitte: 5
- Media gol segnati: 1,14
- Media gol concessi: 1,55
Il rendimento esterno del Bourg è meno stabile.
Analisi tattica
Quevilly Rouen
Modulo prevalente: 4-2-3-1
Caratteristiche:
- Linee compatte
- Pressione selettiva
- Attenzione alle ripartenze
- Buona gestione delle palle inattive
Il Quevilly tende a controllare il ritmo soprattutto in casa.
Bourg en Bresse
Modulo prevalente: 4-3-3
Caratteristiche:
- Attacco dinamico
- Maggiore verticalità
- Vulnerabilità in fase di transizione difensiva
- Ritmo più alto nella ripresa
Il Bourg proverà a sfruttare eventuali errori nella costruzione avversaria.
Confronto statistico diretto
|Statistica
|Quevilly
|Bourg en Bresse
|Media gol segnati
|1,18
|1,32
|Media gol concessi
|1,05
|1,36
|xG medio
|1,24
|1,38
|Gol casa/trasferta
|1,45
|1,14
Il Quevilly presenta maggiore solidità difensiva, mentre il Bourg mostra numeri offensivi leggermente superiori.
Analisi probabilistica
Sulla base dei dati stagionali:
- Vittoria Quevilly Rouen: 40%
- Pareggio: 30%
- Vittoria Bourg en Bresse: 30%
Probabilità Under 2.5: 59%
Probabilità Entrambe segnano: 48%
Il National tende a partite con punteggio contenuto e margini ristretti.
Chiavi del match
- Solidità difensiva del Quevilly
- Capacità del Bourg di mantenere equilibrio
- Gestione delle palle inattive
- Intensità nei duelli a centrocampo
La gara potrebbe essere decisa da un episodio o da una situazione su palla ferma.
Pronostico finale Quevilly Rouen vs Bourg en Bresse
Considerando:
- Migliore rendimento interno del Quevilly
- Maggiore solidità difensiva dei padroni di casa
- Discontinuità del Bourg in trasferta
- Tendenza del National a partite equilibrate
Il pronostico principale è:
Doppia chance Quevilly Rouen
Pronostico alternativo: Under 2.5
Possibile risultato esatto: 1-0
Conclusione
La sfida del 28 Febbraio 2026 di National tra Quevilly Rouen e Bourg en Bresse si presenta equilibrata ma con leggero vantaggio per i padroni di casa.
Il fattore campo e la solidità difensiva del Quevilly potrebbero risultare determinanti in una partita che si preannuncia tattica, intensa e con margini ridotti.