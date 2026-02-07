Pronostico Preston vs Portsmouth 07 Febbraio 2026
Il 7 febbraio 2026 il Preston North End ospita il Portsmouth in una sfida interessante di Championship. Entrambe le squadre sono impegnate nella lotta per consolidare la propria posizione in classifica, con il Preston che punta a sfruttare il fattore campo e il Portsmouth alla ricerca di punti preziosi per mantenere continuità dopo una serie di risultati alterni.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Descrizione Generale delle Squadre
Il Preston ha mostrato un rendimento piuttosto solido in casa, dove ha ottenuto circa il 58% dei suoi punti stagionali. La squadra è ben organizzata, compatta tra i reparti e tende a concedere poco, soprattutto nelle gare casalinghe.
Il Portsmouth, invece, ha avuto maggiori difficoltà in trasferta, raccogliendo risultati positivi solo nel 40% delle gare esterne. Nonostante questo, resta una formazione combattiva, capace di mantenere alta l’intensità per tutta la partita.
Forma e Statistiche Recenti
Preston: G, L, G, L, G
Portsmouth: L, G, L, G, L
Risultati Anteriori
Preston 1-0 Portsmouth
Portsmouth 2-1 Preston
Preston 1-1 Portsmouth
Giocatori Chiave
Per il Preston, Emil Riis Jakobsen rappresenta il principale riferimento offensivo, grazie alla sua fisicità e alla capacità di finalizzare anche con poche occasioni.
Nel Portsmouth, Colby Bishop è il giocatore più pericoloso in attacco, determinante nel gioco aereo e nelle situazioni da palla inattiva.
Fattori da Considerare
-
Campo: il Preston sfrutta bene il fattore casa, mantenendo un buon equilibrio tattico.
-
Clima: le condizioni invernali di febbraio potrebbero favorire una partita più fisica e combattuta.
-
Infortuni e Sostituzioni: eventuali assenze a centrocampo per il Portsmouth potrebbero influire sulla gestione del ritmo.
Predizione
Il Preston parte leggermente favorito grazie alla maggiore solidità mostrata nelle gare interne e a una struttura di gioco ben definita. La squadra tende a controllare meglio le fasi difensive.
Il Portsmouth ha comunque le qualità per restare in partita, soprattutto se riuscirà a sfruttare la fisicità in attacco e le palle inattive. Tuttavia, le difficoltà in trasferta rappresentano un limite.
Nel complesso, la gara si preannuncia equilibrata, ma il Preston sembra avere maggiori probabilità di ottenere un risultato positivo, con una partita che potrebbe decidersi con un margine minimo.