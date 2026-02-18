Il 18 febbraio 2026 la Pistoiese ospita l’Ancona in una sfida valida per la Coppa Italia Serie D, un appuntamento importante in una competizione che spesso regala equilibrio e sorprese. Per entrambe le squadre rappresenta un’occasione per dare prestigio alla stagione e puntare a un trofeo che può rafforzare morale e ambizioni.

La partita si preannuncia combattuta, con margini ridotti e grande attenzione agli episodi.

Descrizione Generale delle Squadre

La Pistoiese ha vinto il 60% delle ultime partite casalinghe, mostrando solidità difensiva e buona efficacia nelle palle inattive. In casa tende a mantenere ritmo alto e pressione costante.

L’Ancona ha ottenuto risultati positivi nel 55% delle ultime trasferte, evidenziando equilibrio tattico e discreta capacità offensiva. Tuttavia, ha subito gol nel 60% delle gare esterne recenti.

Forma e Statistiche Recenti

Pistoiese: G, G, L, G, L

Ancona: G, L, G, G, L

Risultati Anteriores

Ancona 1-1 Pistoiese

Pistoiese 2-1 Ancona

Ancona 2-0 Pistoiese

Giocatori Chiave

Nella Pistoiese spicca Andrea Tempesti, attaccante dinamico e pericoloso negli spazi, spesso decisivo nei momenti chiave.

Per l’Ancona attenzione a Alessandro Sbaffo, giocatore offensivo tecnico e capace di creare superiorità tra le linee.

Fattori da Considerare

Campo: La Pistoiese sfrutta bene il proprio stadio, aumentando intensità e aggressività nei duelli.

Clima: Temperature intorno ai 8-10°C potrebbero favorire una gara fisica ma con buona qualità tecnica.

Lesioni e Sostituzioni: L’Ancona potrebbe avere un dubbio a centrocampo, mentre la Pistoiese arriva con formazione quasi completa.

Predizione

La sfida si prospetta equilibrata e probabilmente decisa da dettagli. La Pistoiese cercherà di imporre ritmo e sfruttare il fattore campo per indirizzare la gara.

L’Ancona, però, ha dimostrato di saper competere anche in trasferta e potrebbe colpire nelle ripartenze o su palla inattiva.

Considerando rendimento interno e solidità recente, il pronostico è per una vittoria di misura della Pistoiese o un pareggio nei tempi regolamentari, con possibile risultato di 1-0 o 1-1.