Pronostico Pistoiese vs Ancona 18 Febbraio 2026 Coppa Italia Serie D
Il 18 febbraio 2026 la Pistoiese ospita l’Ancona in una sfida valida per la Coppa Italia Serie D, un appuntamento importante in una competizione che spesso regala equilibrio e sorprese. Per entrambe le squadre rappresenta un’occasione per dare prestigio alla stagione e puntare a un trofeo che può rafforzare morale e ambizioni.
La partita si preannuncia combattuta, con margini ridotti e grande attenzione agli episodi.
Descrizione Generale delle Squadre
La Pistoiese ha vinto il 60% delle ultime partite casalinghe, mostrando solidità difensiva e buona efficacia nelle palle inattive. In casa tende a mantenere ritmo alto e pressione costante.
L’Ancona ha ottenuto risultati positivi nel 55% delle ultime trasferte, evidenziando equilibrio tattico e discreta capacità offensiva. Tuttavia, ha subito gol nel 60% delle gare esterne recenti.
Forma e Statistiche Recenti
Pistoiese: G, G, L, G, L
Ancona: G, L, G, G, L
Risultati Anteriores
Ancona 1-1 Pistoiese
Pistoiese 2-1 Ancona
Ancona 2-0 Pistoiese
Giocatori Chiave
Nella Pistoiese spicca Andrea Tempesti, attaccante dinamico e pericoloso negli spazi, spesso decisivo nei momenti chiave.
Per l’Ancona attenzione a Alessandro Sbaffo, giocatore offensivo tecnico e capace di creare superiorità tra le linee.
Fattori da Considerare
Campo: La Pistoiese sfrutta bene il proprio stadio, aumentando intensità e aggressività nei duelli.
Clima: Temperature intorno ai 8-10°C potrebbero favorire una gara fisica ma con buona qualità tecnica.
Lesioni e Sostituzioni: L’Ancona potrebbe avere un dubbio a centrocampo, mentre la Pistoiese arriva con formazione quasi completa.
Predizione
La sfida si prospetta equilibrata e probabilmente decisa da dettagli. La Pistoiese cercherà di imporre ritmo e sfruttare il fattore campo per indirizzare la gara.
L’Ancona, però, ha dimostrato di saper competere anche in trasferta e potrebbe colpire nelle ripartenze o su palla inattiva.
Considerando rendimento interno e solidità recente, il pronostico è per una vittoria di misura della Pistoiese o un pareggio nei tempi regolamentari, con possibile risultato di 1-0 o 1-1.