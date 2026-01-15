Pronostico Pisa vs Atalanta 16 Gennaio 2026

La partita tra Pisa e Atalanta, valida per la Serie A, si giocherà il 16 gennaio 2026 alle 19:45 all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani. Il Pisa ha urgente bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione, mentre l’Atalanta vuole rimanere in corsa per un posto nelle competizioni europee. Sarà una sfida intensa, con obiettivi opposti ma ugualmente fondamentali per entrambe le squadre.

Descrizione Generale del Team

Pisa:

Il Pisa sta vivendo una stagione difficile. Ha vinto una sola partita in tutto il campionato, collezionando diversi pareggi e molte sconfitte. Il rendimento casalingo è deludente, con una media gol molto bassa. La mancanza di incisività in attacco e una difesa fragile rendono ogni partita una lotta.

Atalanta:

L’Atalanta, al contrario, sta vivendo un campionato più stabile. Si trova nella parte medio-alta della classifica e lotta per un posto in Europa. Nelle ultime giornate ha mostrato solidità, sia in difesa che in fase offensiva, dimostrando di essere superiore in termini di qualità e organizzazione rispetto al Pisa.

Forme e Statistiche Recenti

Pisa: P, N, P, N, P

Atalanta: P, V, V, P, V

Risultati Precedenti

Pisa 1‑1 Atalanta

(Non ci sono abbastanza precedenti recenti disponibili per elencare tre risultati.)

Giocatori Chiave

Pisa: Stefano Moreo è uno dei pochi in grado di creare pericoli costanti. Nonostante le difficoltà offensive della squadra, si distingue per la capacità di proteggere palla e costruire occasioni. Sarà determinante per le speranze del Pisa.

Atalanta: Charles De Ketelaere sta vivendo un ottimo momento di forma. È stato decisivo in diverse partite recenti, mostrando versatilità e incisività nell’ultimo terzo di campo. Potrebbe fare la differenza anche in questa sfida.

Fattori da Considerare

Campo: Il Pisa gioca in casa, ma il rendimento interno è stato debole, con pochi gol segnati e molti subiti. Clima: È previsto un clima freddo tipico di gennaio, ma senza piogge significative. Non dovrebbe influenzare troppo il gioco. Infortuni e Sostituzioni: L’Atalanta arriva senza assenze rilevanti. Il Pisa, invece, ha poche soluzioni in attacco e manca di profondità in panchina per cambiare il ritmo del match.

Previsione

L’Atalanta appare nettamente favorita per portare a casa i tre punti. Ha una rosa più completa, numeri migliori nelle ultime giornate e un attacco più efficace rispetto a un Pisa in grande difficoltà.

Anche se il Pisa gioca in casa, le sue debolezze potrebbero essere sfruttate facilmente dalla squadra bergamasca, soprattutto se riuscirà a sbloccare il risultato nei primi minuti. Il controllo del centrocampo e le transizioni rapide saranno elementi chiave per gli ospiti.

Con un Pisa che segna poco e un’Atalanta che gestisce bene il vantaggio, ci si aspetta una partita con pochi gol ma a favore degli ospiti.

Risultato suggerito: vittoria Atalanta, probabilmente per 0‑2 o 1‑2.