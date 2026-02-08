 Salta al contenuto
Pronostico Pineto vs Ascoli 08 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
2 min

L’8 febbraio 2026, allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia, il Pineto ospita l’Ascoli in una sfida interessante del campionato di Serie C. È un match che mette di fronte due squadre con obiettivi differenti, ma accomunate dalla necessità di fare punti in una fase delicata della stagione.
Il Pineto punta sul fattore campo e sull’entusiasmo, mentre l’Ascoli cerca continuità per avvicinarsi alle posizioni di vertice.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Pineto ha costruito buona parte del proprio rendimento sulle gare casalinghe, dove ha conquistato circa il 61% dei punti disponibili. La squadra abruzzese si distingue per intensità e organizzazione, riuscendo spesso a rendere le partite equilibrate anche contro avversari più esperti.

L’Ascoli presenta un rendimento complessivamente più solido. In trasferta ha ottenuto circa il 44% dei punti, mostrando una certa capacità di adattamento, anche se con qualche difficoltà nel mantenere continuità nei novanta minuti.

Forme e Statistiche Recenti

Pineto: G, L, G, L, G
Ascoli: G, G, L, G, L

Risultati Anteriori

Ascoli 2-0 Pineto
Pineto 1-1 Ascoli
Ascoli 1-0 Pineto

Giocatori Chiave

Per il Pineto, Alessandro De Santis è uno degli uomini più importanti in fase offensiva, grazie alla sua capacità di attaccare la profondità e creare pericoli.

Nell’Ascoli, Fabrizio Caligara rappresenta una pedina fondamentale a centrocampo, capace di dare equilibrio e qualità nella gestione del possesso.

Fattori da Considerare

  1. Campo: Il Pineto sfrutta bene il fattore casa, con un ambiente che spinge la squadra.

  2. Clima: Le condizioni invernali sull’Adriatico potrebbero influenzare il ritmo, favorendo una gara intensa.

  3. Infortuni e Sostituzioni: La maggiore esperienza dell’Ascoli può risultare decisiva nella gestione dei momenti chiave.

Predizione

Il Pineto cercherà di impostare una gara aggressiva, puntando su ritmo e compattezza per mettere in difficoltà un avversario più esperto. In casa, la squadra tende a mantenere alta l’intensità per lunghi tratti.

L’Ascoli, grazie a una rosa più strutturata, potrebbe far valere la propria qualità soprattutto nella seconda parte della gara, quando emergono esperienza e gestione del possesso.

Tenendo conto di equilibrio complessivo, fattore campo e precedenti, la previsione è orientata verso una partita molto combattuta, con una leggera preferenza per l’Ascoli, in un match deciso probabilmente da episodi.

