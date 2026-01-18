Pronostico Picerno vs Latina 18 Gennaio 2026

Il 18 gennaio 2026, il Picerno affronta il Latina allo Stadio Comunale Donato Curcio nella 22ª giornata del Girone B di Serie C. Partita cruciale per entrambe le squadre che lottano per posizioni importanti in classifica: il Picerno punta a consolidare la zona playoff, mentre il Latina cerca continuità per restare tra le pretendenti alla promozione.

Descrizione Generale delle Squadre

Picerno:

Il Picerno ha mostrato un rendimento solido tra le mura amiche, con buona organizzazione difensiva e capacità di sfruttare le transizioni. La squadra è compatta e tende a fare della disciplina tattica un punto di forza, riuscendo spesso a contenere gli avversari più attrezzati.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Pronostico Monopoli vs Catania 18 Gennaio 2026 Calcio Europeo

Latina:

Il Latina è una delle formazioni più in forma del girone e si presenta con una classifica più alta. Ha un attacco efficace e un centrocampo dinamico che riesce a creare molte occasioni da gol, anche fuori casa. La fase difensiva si è dimostrata migliorata nelle ultime giornate, aumentando la compattezza di squadra.

Forma e Statistiche Recenti

Picerno: N, V, P, V, N Ti potrebbe interessare Pronostico Potenza vs Casertana 18 Gennaio 2026 Calcio Europeo

Latina: V, V, N, V, V

Scontri Diretti Recenti

Gli ultimi confronti tra Picerno e Latina hanno evidenziato una leggera superiorità tattica del Latina, con qualche pareggio e vittoria esterna rimarchevole, segno di come il match sia spesso aperto e deciso da dettagli.

Giocatori Chiave

Picerno – Attaccante principale:

Il terminale offensivo del Picerno è uno dei protagonisti nelle azioni più pericolose, capace di inserirsi tra le linee e sfruttare gli errori difensivi degli avversari.

Latina – Centrocampista regista:

Il playmaker del Latina è il fulcro della manovra offensiva: con passaggi filtranti e visione di gioco crea superiorità numerica e occasioni per i compagni.

Fattori da Considerare

Campo: Il Picerno ha un discreto rendimento interno, dove spesso riesce ad imporre il proprio ritmo.

Clima: Non sono previste condizioni atmosferiche estreme.

Motivazione: Entrambe le squadre sono motivate a dare continuità ai risultati: il Picerno per mantenersi nella parte alta, il Latina per consolidare la vetta o avvicinarsi ulteriormente.

Previsione

La partita si annuncia equilibrata ma con un leggero vantaggio per il Latina, grazie alla forma recente più costante e alla maggiore incisività offensiva. Il Picerno, giocando in casa, può creare difficoltà e cercare di sfruttare le ripartenze, ma dovrà prestare attenzione alle giocate lunghe e alle combinazioni rapide del Latina.

Ti potrebbe interessare Pronostico Nottingham vs Arsenal 17 Gennaio 2026 Calcio Europeo

È probabile una partita con ritmi sostenuti e diverse occasioni da gol, dove il Latina può fare la differenza nei momenti chiave. Il Picerno potrebbe resistere e provare a sorprendere soprattutto nei primi tempi, ma la maggiore qualità degli ospiti fa propendere verso un loro esito positivo.

Pronostico finale: Vince Latina (2), risultato possibile 1‑2 o 0‑2.