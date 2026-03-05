Pronostico Picerno vs Atalanta U23

La Serie C italiana – Girone C propone una sfida molto interessante tra AZ Picerno e Atalanta U23, due squadre con caratteristiche tecniche molto diverse ma accomunate dalla volontà di conquistare punti importanti nella fase centrale della stagione.

Il match si giocherà allo Stadio Donato Curcio di Picerno, un campo dove la squadra lucana ha spesso dimostrato grande solidità e capacità di mettere in difficoltà avversari anche più quotati. L’Atalanta U23, invece, rappresenta una delle squadre più giovani e dinamiche del campionato, con un calcio offensivo e molto verticale.

Questa partita potrebbe offrire un confronto molto interessante tra l’esperienza tattica del Picerno e l’intensità atletica della formazione bergamasca.

Analisi del Picerno

Il Picerno è una squadra conosciuta per la propria organizzazione tattica e per una struttura difensiva molto disciplinata. Il club lucano tende a giocare con grande equilibrio, cercando di limitare gli spazi agli avversari e sfruttare le occasioni attraverso il gioco sulle fasce.

Negli ultimi anni il Picerno è diventato una delle squadre più difficili da affrontare nel Girone C di Serie C, soprattutto nelle partite casalinghe.

Statistiche stagionali Picerno

Partite giocate: 26

Vittorie: 12

Pareggi: 7

Sconfitte: 7

Gol segnati: 34

Gol subiti: 29

Media gol segnati: 1.31 a partita

Media gol subiti: 1.12 a partita

Possesso medio: 51%

Focus sui Dati Chiave – Picerno

Produzione offensiva

Gol segnati █████████████ 1.31

Tiri in porta █████████████ 5.0

Occasioni create █████████████ 5.4

Il Picerno riesce spesso a mantenere un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Analisi dell’Atalanta U23

L’Atalanta U23 rappresenta uno dei progetti più interessanti del calcio italiano negli ultimi anni. La squadra è composta principalmente da giovani talenti provenienti dal settore giovanile dell’Atalanta e si distingue per un gioco molto offensivo e dinamico.

La squadra tende a mantenere un ritmo elevato e a sfruttare il pressing alto per recuperare rapidamente il pallone.

Statistiche stagionali Atalanta U23

Partite giocate: 26

Vittorie: 11

Pareggi: 6

Sconfitte: 9

Gol segnati: 37

Gol subiti: 35

Media gol segnati: 1.42 a partita

Media gol subiti: 1.35 a partita

Possesso medio: 53%

Focus sui Dati Chiave – Atalanta U23

Prestazioni offensive

Gol segnati ██████████████ 1.42

Tiri in porta ██████████████ 5.4

Occasioni create ██████████████ 5.8

L’Atalanta U23 è una delle squadre più produttive offensivamente del girone.

Confronto statistico tra le squadre

Comparazione media per partita

Categoria Picerno Atalanta U23

Gol segnati 1.31 1.42

Gol subiti 1.12 1.35

Tiri in porta 5.0 5.4

Possesso palla 51% 53%

Grafico comparativo

Produzione offensiva

Picerno █████████████

Atalanta U23 ██████████████

Solidità difensiva

Picerno ██████████████

Atalanta U23 ███████████

Il Picerno appare più solido difensivamente, mentre l’Atalanta U23 è più aggressiva in attacco.

Il fattore campo

Lo Stadio Donato Curcio rappresenta uno dei principali punti di forza del Picerno, dove la squadra riesce spesso a mantenere grande compattezza.

Prestazioni Picerno in casa

Partite in casa: 13

Vittorie: 7

Pareggi: 4

Sconfitte: 2

Gol segnati: 20

Gol subiti: 12

Focus sui Dati Chiave – rendimento interno

Distribuzione risultati

Vittorie ██████████████ 54%

Pareggi ████████ 31%

Sconfitte ████ 15%

Il Picerno riesce spesso a sfruttare il sostegno del proprio pubblico.

Chiavi tattiche della partita

Controllo del ritmo

Il Picerno cercherà di rallentare il gioco per limitare l’intensità dell’Atalanta U23.

Pressing alto dell’Atalanta U23

La squadra bergamasca proverà a recuperare palla rapidamente per creare occasioni.

Transizioni offensive

Le ripartenze rapide potrebbero rappresentare uno degli elementi decisivi.

Situazioni da calcio piazzato

Il Picerno potrebbe sfruttare le palle inattive come arma offensiva.

Pronostico Picerno vs Atalanta U23

La partita appare molto equilibrata e potrebbe offrire un confronto interessante tra due stili di gioco differenti.

Il Picerno potrebbe sfruttare il fattore campo e la maggiore solidità difensiva, mentre l’Atalanta U23 potrebbe creare diverse occasioni grazie alla propria intensità offensiva.

Pronostico finale

Picerno 2 – 1 Atalanta U23

Ci si può aspettare una partita molto dinamica, con diverse occasioni da gol e un leggero vantaggio per il Picerno grazie al fattore campo nella sfida di Serie C Girone C.