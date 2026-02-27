Il 27 febbraio 2026, Pergolettese e Triestina si affrontano in una gara valida per la Serie C – Girone A, in una fase della stagione dove la classifica inizia a pesare in modo concreto. La Pergolettese cerca punti per allontanarsi dalle zone delicate, mentre la Triestina punta a consolidare la propria posizione in ottica playoff. L’intensità e l’equilibrio saranno elementi centrali del match.

Descrizione Generale della Squadra

La Pergolettese arriva con un rendimento interno discreto, avendo vinto il 55% delle ultime partite casalinghe. La squadra si distingue per compattezza difensiva e capacità di mantenere partite a punteggio contenuto. Nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto il 50% di vittorie, mostrando però qualche difficoltà offensiva contro avversari ben organizzati.

La Triestina presenta numeri leggermente superiori, con il 60% di vittorie nelle ultime partite disputate. In trasferta mantiene una percentuale intorno al 45%, segnale di buona competitività anche lontano dal proprio stadio. La squadra appare più fluida nella manovra e capace di gestire i momenti chiave.

Forma e Statistiche Recenti

Pergolettese: G, L, G, L, G

Triestina: G, G, L, G, L

Risultati Precedenti

Triestina 2-1 Pergolettese

Pergolettese 1-1 Triestina

Triestina 3-0 Pergolettese

Giocatori Chiave

Nella Pergolettese, l’attaccante Davide Arras rappresenta il principale riferimento offensivo, capace di creare pericoli con movimenti rapidi e conclusioni precise.

Per la Triestina, il giocatore più influente è Luca Paganini, centrocampista offensivo in grado di incidere sia con assist sia con inserimenti pericolosi negli ultimi metri.

Fattori da Considerare

Campo: La Pergolettese tende a esprimersi meglio in casa, dove mantiene maggiore equilibrio difensivo.

Clima: Le condizioni di fine febbraio nel Nord Italia possono favorire una partita fisica e combattuta.

Infortuni e Sostituzioni: La maggiore profondità della rosa della Triestina potrebbe risultare decisiva nei minuti finali.

Predizione

La partita si prospetta equilibrata, con la Pergolettese pronta a difendere con ordine e cercare di colpire in ripartenza. Il fattore campo potrebbe aiutare a mantenere il punteggio in bilico.

La Triestina, però, appare leggermente più continua nei risultati e più efficace nella gestione dei momenti chiave, qualità che potrebbe fare la differenza.

Considerando forma recente ed equilibrio complessivo, il pronostico tende verso una gara combattuta. Pronostico finale: Triestina vincente 1-0, in una sfida decisa da un episodio.