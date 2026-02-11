Pronostico Pennarossa vs Tre Fiori – Campionato Sammarinese – 11 Febbraio 2026
Analisi completa della partita
Competizione: Campionato Sammarinese di Calcio 2025/2026
Data: 11 Febbraio 2026
Partita: Pennarossa vs Tre Fiori
Orario: 16:15
Fase: Stagione regolare
Bonus fino a 100€
Payout 98,7% • Ottime quote
Bonus fino a 150€
Payout 98,5% • Ampia scelta
Bonus fino a 120€
Payout 99,7% • Il più alto
La sfida tra Pennarossa e Tre Fiori mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma entrambe alla ricerca di punti importanti in questa fase del campionato. Il match si preannuncia equilibrato sul piano tattico, con ritmi non elevatissimi e grande attenzione alla fase difensiva.
Situazione di classifica
La Tre Fiori occupa una posizione più favorevole in classifica, confermandosi come una squadra competitiva e ben organizzata. Il Pennarossa, invece, si colloca nella parte medio-bassa, con un rendimento altalenante e qualche difficoltà di continuità.
Confronto generale:
-
Tre Fiori: migliore equilibrio tra gol fatti e subiti, maggiore esperienza
-
Pennarossa: rendimento irregolare, difficoltà soprattutto contro squadre strutturate
Forma recente delle squadre
Pennarossa – ultime 6 partite
-
Vittorie: 2
-
Pareggi: 1
-
Sconfitte: 3
-
Media gol segnati: 1,2 a partita
-
Media gol subiti: 1,6 a partita
Il Pennarossa mostra buone fasi di gioco, ma fatica a mantenere solidità difensiva per tutta la durata dell’incontro, soprattutto nei secondi tempi.
Tre Fiori – ultime 6 partite
-
Vittorie: 3
-
Pareggi: 2
-
Sconfitte: 1
-
Media gol segnati: 1,7 a partita
-
Media gol subiti: 1,0 a partita
La Tre Fiori arriva a questa sfida con maggiore continuità di risultati, mostrando un’organizzazione difensiva più affidabile e una buona capacità di gestione dei momenti chiave.
Analisi grafica delle statistiche (descrizione editoriale)
Andamento forma recente
Pennarossa: P V P N V P Tre Fiori: V N V P V N
Media gol totali per partita
Pennarossa: 2,8 Tre Fiori: 2,7
Le statistiche evidenziano un leggero vantaggio per la Tre Fiori in termini di equilibrio complessivo, con una migliore gestione della fase difensiva.
Confronti diretti (H2H)
Negli ultimi scontri diretti:
-
Tre Fiori in vantaggio nel bilancio complessivo
-
Pennarossa competitivo soprattutto in gare casalinghe
-
Prevalenza di match con punteggio contenuto
Storico recente
Pennarossa: P N V P Tre Fiori: V N P V
Il fattore campo può aiutare il Pennarossa, ma l’esperienza della Tre Fiori resta un elemento determinante.
Analisi tattica e del campo
Il Pennarossa tende a impostare il gioco in modo diretto, cercando soluzioni rapide in avanti, ma concede spesso spazi tra le linee. La Tre Fiori, invece, predilige un possesso palla più ragionato e una fase difensiva compatta.
Aspetti chiave del match:
-
maggiore controllo del ritmo da parte della Tre Fiori
-
difficoltà del Pennarossa nella gestione delle fasi difensive
-
possibile partita decisa da episodi
Pronostico finale
Considerando:
-
la forma recente
-
la posizione in classifica
-
i precedenti diretti
-
la maggiore solidità della Tre Fiori
Pronostico consigliato:
Tre Fiori vincente o pareggio (X2)
Pronostici alternativi:
-
Under 3.5 gol
-
Tre Fiori segna almeno un gol
-
Pareggio primo tempo
Risultato esatto suggerito
Pennarossa 1–2 Tre Fiori
oppure
Pennarossa 1–1 Tre Fiori
Conclusione
La Tre Fiori parte leggermente favorita grazie a una migliore organizzazione e maggiore continuità di rendimento. Il Pennarossa dovrà disputare una gara molto attenta sul piano difensivo per ottenere un risultato positivo, ma i numeri indicano un match equilibrato con un piccolo vantaggio per gli ospiti.