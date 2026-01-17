Pronostico Parma vs Genoa 18 Gennaio 2026
Il 18 gennaio 2026, il Parma ospiterà il Genoa allo Stadio Ennio Tardini per la 21ª giornata della Serie A. Entrambe le squadre sono coinvolte nella lotta per non retrocedere: il Parma è 14º con 22 punti, mentre il Genoa segue con 19 punti al 15º posto. È una sfida diretta e delicata in chiave salvezza.
Descrizione Generale delle Squadre
Il Parma ha avuto un rendimento altalenante in questa stagione. In casa si è dimostrato più competitivo, vincendo circa il 50% delle partite giocate davanti al proprio pubblico. Nelle ultime settimane ha alternato vittorie e sconfitte, mostrando però una discreta capacità di reazione nei momenti chiave.
Il Genoa, invece, sta faticando a trovare continuità. La squadra ha raccolto pochi punti nelle ultime giornate e spesso ha mostrato difficoltà soprattutto in trasferta. Solo il 30% dei punti conquistati finora sono arrivati lontano da casa, segno di una fragilità evidente fuori dal Ferraris.
Forma e Statistiche Recenti
Parma: D, V, P, V, P
Genoa: V, N, N, P, P
Precedenti Recenti
-
19/10/2025: Genoa 0‑0 Parma
-
12/01/2025: Genoa 1‑0 Parma
-
04/11/2024: Genoa 1‑0 Parma
Giocatori Chiave
Mateo Pellegrino (Parma): Attaccante tecnico e incisivo, ha segnato diversi gol decisivi nelle ultime giornate. La sua presenza nell’area avversaria può creare problemi alla difesa del Genoa.
Lorenzo Colombo (Genoa): Punto di riferimento offensivo del Genoa, ha segnato in due delle ultime quattro partite e rappresenta la principale minaccia per la retroguardia parmense.
Fattori da Considerare
-
Campo: Il Parma è più solido quando gioca in casa e ha dimostrato maggiore concretezza rispetto alle partite in trasferta.
-
Clima: Le condizioni meteo previste a Parma sono fredde ma stabili, senza pioggia significativa: non dovrebbero influenzare troppo il gioco.
-
Infortuni e Squalifiche: Nessuna assenza importante confermata al momento, ma sarà fondamentale monitorare eventuali defezioni dell’ultimo minuto.
Previsione
La partita si preannuncia combattuta e con pochi gol. Il Parma, spinto dal proprio pubblico e con un rendimento interno migliore, parte leggermente favorito. La squadra di casa ha dimostrato una certa compattezza, soprattutto quando riesce a segnare per prima. Il Genoa, pur avendo qualche elemento di qualità, tende a soffrire nei momenti decisivi e a calare nella ripresa.
Tatticamente, ci aspettiamo una gara bloccata, con poche occasioni da rete. Il Parma potrebbe avere la meglio grazie a una maggiore lucidità sotto porta e a una difesa meglio organizzata.
La previsione più probabile è una vittoria di misura del Parma (1‑0 o 2‑1), ma non è da escludere un pareggio a bassa intensità (1‑1). Entrambe le squadre cercheranno di non perdere, più che di vincere a tutti i costi.