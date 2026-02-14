Pronostico Parma – Verona | Serie A | 15 febbraio 2026
La sfida tra Parma e Verona, valida per il campionato di Serie A, è in programma domenica 15 febbraio 2026 allo Stadio Ennio Tardini.
Si tratta di uno scontro diretto nella parte medio-bassa della classifica, con punti fondamentali in chiave salvezza.
Il contesto è delicato: entrambe le squadre cercano continuità e stabilità per evitare di essere coinvolte in maniera definitiva nella lotta retrocessione.
Contesto della partita
Il Parma, neopromosso ma competitivo, punta molto sul rendimento casalingo per costruire la propria salvezza.
Il Verona, invece, vive una stagione altalenante, con buone prestazioni contro squadre di pari livello ma difficoltà nel mantenere equilibrio per 90 minuti.
La partita si preannuncia tesa, con grande attenzione tattica e margini ridotti di errore.
Analisi Parma
Il Parma si presenta come una squadra compatta, fisica e ben organizzata nella fase difensiva.
In casa riesce a esprimere maggiore qualità offensiva, sfruttando le corsie laterali e il gioco diretto.
Statistiche stagionali Parma:
-
Posizione in classifica: 15ª
-
Punti totali: 24
-
Media gol segnati: 1,10 a partita
-
Media gol subiti: 1,40 a partita
-
Vittorie in casa: 4 su 11
-
Gol segnati al Tardini: 13
Il Parma tende a mantenere ritmi controllati, cercando di colpire su errori avversari o situazioni da palla inattiva.
Analisi Verona
Il Verona è una squadra dinamica, con buone qualità nelle transizioni offensive ma con fragilità nella fase difensiva, soprattutto in trasferta.
Statistiche stagionali Verona:
-
Posizione in classifica: 14ª
-
Punti totali: 26
-
Media gol segnati: 1,20 a partita
-
Media gol subiti: 1,55 a partita
-
Vittorie in trasferta: 3 su 11
-
Gol subiti fuori casa: 20
Il Verona soffre quando deve difendere in blocco basso e può concedere spazi tra le linee.
Precedenti diretti (H2H)
Ultimi 5 confronti in Serie A:
-
Vittorie Parma: 2
-
Vittorie Verona: 2
-
Pareggi: 1
-
Media gol: 2,0 a partita
Storicamente si tratta di una sfida molto equilibrata, spesso con punteggi contenuti.
Analisi del campo: Stadio Ennio Tardini
Il Tardini è uno stadio tradizionale, con un ambiente compatto e un pubblico molto vicino al terreno di gioco.
Fattori determinanti:
-
Atmosfera intensa
-
Clima freddo a febbraio
-
Ritmi spezzati
-
Importanza dei duelli fisici
Le caratteristiche del campo favoriscono partite bloccate e combattute.
Grafica 1 – Confronto difensivo stagionale
Parma:
-
Gol subiti: 31
-
Media gol concessi: 1,40
Verona:
-
Gol subiti: 34
-
Media gol concessi: 1,55
Descrizione grafico:
Grafico a barre che evidenzia una leggera maggiore solidità difensiva del Parma.
Grafica 2 – Andamento casa / trasferta
Parma in casa:
-
Vittoria: 36%
-
Pareggio: 27%
-
Sconfitta: 37%
Verona in trasferta:
-
Vittoria: 27%
-
Pareggio: 27%
-
Sconfitta: 46%
Descrizione grafico:
Grafico a torta che mostra una leggera incidenza del fattore campo.
Chiavi tattiche del match
-
Partita molto equilibrata nei primi 45 minuti
-
Possibile gioco diretto del Parma
-
Verona pronto a sfruttare le transizioni
-
Importanza delle palle inattive
Il primo gol potrebbe condizionare fortemente l’andamento della gara.
Pronostico finale
Tenendo conto di:
-
equilibrio storico tra le due squadre
-
rendimento interno leggermente migliore del Parma
-
fragilità difensive del Verona in trasferta
-
tendenza a partite con poche reti
Il pronostico più credibile è una gara equilibrata e con punteggio contenuto.
Pronostici consigliati:
-
Under 2.5
-
Parma Draw No Bet
-
Entrambe le squadre a segno: No
Risultato esatto possibile: 1-0
Conclusione
Parma – Verona si presenta come uno scontro diretto fondamentale per la parte bassa della classifica.
La tensione e l’equilibrio tattico potrebbero rendere la partita molto chiusa e decisa da un episodio.