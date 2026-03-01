Il match tra Paris FC e Nice, in programma il 01 marzo 2026, rappresenta uno degli incontri più interessanti della giornata di Ligue 1. Due squadre con obiettivi differenti ma con identità tattiche ben definite si affrontano in una fase cruciale della stagione.

Il Paris FC cerca punti pesanti in ottica salvezza, mentre il Nice punta alla qualificazione europea. Analizziamo numeri, rendimento, fattore campo e possibili sviluppi tattici per costruire un pronostico solido e credibile.

Stato di Forma delle Squadre

Paris FC

Il Paris FC sta vivendo una stagione complessa. Attualmente si trova nella parte bassa della classifica con una media punti inferiore a 1,1 a partita.

Ultime 5 partite (tutte competizioni):

1 vittoria

2 pareggi

2 sconfitte

Media stagionale:

Gol segnati: 1,02 a partita

Gol subiti: 1,58 a partita

Possesso medio: 44%

Tiri medi: 10,3 a gara

Expected Goals (xG): 1,05

Il problema principale è la fase difensiva: la squadra concede troppo sulle fasce e soffre le transizioni rapide. In casa, però, il rendimento migliora leggermente grazie a un approccio più aggressivo nei primi 30 minuti.

Nice

Il Nice sta disputando una stagione di alto livello, con una delle difese più solide del campionato.

Ultime 5 partite:

3 vittorie

1 pareggio

1 sconfitta

Media stagionale:

Gol segnati: 1,61 a partita

Gol subiti: 0,96 a partita

Possesso medio: 54%

Tiri medi: 13,7 a gara

Expected Goals (xG): 1,72

La squadra si distingue per compattezza e organizzazione. La linea difensiva è ben strutturata e il centrocampo garantisce equilibrio. In trasferta mantiene una media punti superiore a 1,5 per gara, dato significativo per questo tipo di match.

Analisi del Campo

Il Paris FC giocherà davanti al proprio pubblico. Il fattore campo potrebbe incidere soprattutto nella prima parte del match.

Rendimento interno Paris FC:

4 vittorie su 12 partite casalinghe

Media gol segnati in casa: 1,21

Media gol subiti in casa: 1,33

Il Nice in trasferta:

6 vittorie su 12 partite esterne

0,92 gol subiti di media

1,50 gol segnati di media

Il terreno di gioco è generalmente in buone condizioni, e questo favorisce squadre tecniche come il Nice, che costruiscono molto palla a terra.

Grafica – Confronto Statistico

Media Gol a Partita

Paris FC

▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,02

Nice

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,61

Ti potrebbe interessare Pronostico Heerenveen vs Sparta Rotterdam – Eredivisie – 28 Febbraio 2026 Calcio Europeo

Media Gol Subiti

Paris FC

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,58

Nice

▇▇▇▇▇▇▇▇ 0,96

Ti potrebbe interessare Pronostico Bournemouth vs Sunderland Premier League 18 Febbraio 2026 Pronostici Calcio

Possesso Medio

Paris FC

▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 44%

Nice

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 54%

Chiavi Tattiche della Partita

Pressione iniziale del Paris FC: probabile aggressività nei primi 20 minuti. Controllo del centrocampo del Nice: se riesce a imporre il ritmo, la partita si orienterà verso gli ospiti. Transizioni veloci: il Nice è molto pericoloso nei ribaltamenti di fronte. Difesa sulle palle inattive: il Paris FC ha subito oltre il 25% dei gol da situazione di palla ferma.

Scenario Probabile

Il Paris FC potrebbe cercare di mantenere il match equilibrato nella prima fase, ma nel lungo periodo la maggiore qualità tecnica del Nice dovrebbe emergere.

Il dato difensivo degli ospiti è un elemento chiave: meno di 1 gol subito di media rappresenta un vantaggio significativo contro un attacco poco prolifico.

Statisticamente, il match tende verso:

Vittoria Nice

Under 3.5 gol

Possibile risultato con margine minimo

Pronostico Finale

Considerando:

Differenza di qualità tecnica

Solidità difensiva del Nice

Fragilità strutturale del Paris FC

Miglior rendimento esterno rispetto al rendimento interno dei padroni di casa

Il pronostico più credibile per Paris FC vs Nice del 01 Marzo 2026 in Ligue 1 è:

Vittoria Nice

Risultato stimato: 0-1 oppure 0-2

Il Nice parte favorito per organizzazione, continuità e struttura difensiva. Il Paris FC potrà restare in partita solo mantenendo equilibrio tattico e sfruttando episodi.

Conclusione

La sfida del 01 marzo 2026 in Ligue 1 vede due squadre con ambizioni opposte ma motivazioni forti. I numeri indicano un vantaggio chiaro per il Nice, soprattutto sotto il profilo difensivo e nella gestione dei ritmi.

Se il match seguirà la logica statistica della stagione, gli ospiti dovrebbero portare a casa i tre punti con una partita controllata e senza eccessivi rischi.