 Salta al contenuto
Calcio Europeo Pronostici Calcio

Pronostico Paris 13 Atletico vs Valenciennes – Francia National – 20 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
3 min
Paris 13 Atletico vs Valenciennes

La sfida tra Paris 13 Atletico e Valenciennes, in programma il 20 Febbraio 2026 per il campionato di Francia National, rappresenta un confronto tra una squadra in lotta per la salvezza e una formazione con ambizioni di alta classifica. La National è un campionato notoriamente equilibrato, dove le partite si decidono spesso per dettagli tattici e solidità difensiva.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Situazione in Classifica e Dati Stagionali (dopo 20 giornate)

Paris 13 Atletico

Paris 13 Atletico mostra una produzione offensiva limitata e tende a subire più di un gol nelle gare contro squadre di alta classifica. Il dato più critico è la difficoltà nel recuperare partite dopo aver subito il primo gol.

Valenciennes

  • Posizione: 5ª

  • Punti: 32

  • Gol fatti: 28

  • Gol subiti: 19

  • Media gol segnati: 1,40 a partita

  • Media gol concessi: 0,95 a partita

Valenciennes presenta un profilo più solido, con una differenza reti positiva e una struttura difensiva tra le migliori del campionato. La squadra concede poche occasioni pulite e ha maggiore continuità nel rendimento.

Analisi del Campo – Stade Sébastien Charléty (Paris)

La gara si gioca allo Stade Charléty, impianto da oltre 19.000 posti con superficie in erba naturale.

Dati casa Paris 13:

  • 55% dei punti totali ottenuti in casa

  • Percentuale Under 2.5 nelle gare interne: 60%

  • Media gol casa: 1,05 segnati – 1,10 subiti

Il fattore campo incide, ma Paris 13 non ha mostrato grande continuità anche tra le mura amiche.

Analisi Tattica

Paris 13 Atletico

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Punti di forza:

  • Blocco difensivo compatto

  • Buona intensità nei primi 30 minuti

  • Pressione iniziale alta

Debolezze:

  • Difficoltà nella finalizzazione

  • Calo fisico nella ripresa

  • Vulnerabilità sui cambi di gioco rapidi

Paris 13 tende a impostare gare prudenziali contro squadre superiori, cercando di chiudere gli spazi centrali.

Valenciennes

Modulo prevalente: 4-3-3

Punti di forza:

  • Maggiore qualità tecnica sugli esterni

  • Buona gestione del possesso

  • Transizioni rapide e organizzate

Debolezze:

  • Rendimento leggermente inferiore in trasferta rispetto alle gare interne

  • Qualche difficoltà contro squadre molto chiuse

Valenciennes tende a controllare il ritmo e a sfruttare la profondità, con maggiore varietà offensiva.

Confronti Diretti Recenti

Ultimi 3 incontri ufficiali:

  • 1 vittoria Paris 13

  • 1 vittoria Valenciennes

  • 1 pareggio

  • Media gol: 2,0 a partita

  • 67% Under 2.5

Trend coerente con il profilo difensivo della categoria.

Modello Statistico Previsionale

Il modello integra:

  • Media gol segnati/subiti

  • Posizione in classifica

  • Differenza reti

  • Rendimento casa/trasferta

  • Storico diretto

Expected Goals Stimati

Paris 13 Atletico: 0,95 xG
Valenciennes: 1,45 xG

Il gap qualitativo si riflette nella produzione offensiva stimata.

Probabilità 1X2

Paris 13 22%
Pareggio 28%
Valenciennes 50%

Grafico probabilità:

Paris 13 ███████████ 22%
Pareggio ███████████████ 28%
Valenciennes █████████████████████████ 50%

Valenciennes parte favorito in modo chiaro ma non schiacciante.

Totale Gol – Linea 2.5

Under 2.5 56%
Over 2.5 44%

Grafico:

Under 2.5 ██████████████████████ 56%
Over 2.5 █████████████████ 44%

La categoria e il profilo difensivo suggeriscono punteggio contenuto.

Entrambe le Squadre Segnano

No BTTS 58%
Sì BTTS 42%

Grafico:

No BTTS ███████████████████████ 58%
Sì BTTS █████████████████ 42%

Paris 13 fatica a segnare contro squadre di vertice, elemento che pesa su questa statistica.

Scenario di Gara

Primo tempo con Valenciennes più propositivo e Paris 13 attendista. La squadra ospite dovrebbe controllare il possesso, cercando varchi sulle corsie laterali.

Nel secondo tempo:

  • Se Valenciennes trova il vantaggio, può gestire il ritmo.

  • Se la partita resta bloccata, Paris 13 potrebbe aumentare la pressione nei minuti finali.

Momento chiave tra il 60° e il 75° minuto, fase in cui Paris 13 concede più occasioni.

Pronostico Finale

Risultato più probabile:

Paris 13 Atletico 0 – 1 Valenciennes

Alternative realistiche:

  • 0 – 2

  • 1 – 1

Sintesi Tecnica

  • Doppia chance X2

  • Under 3.5 gol

  • Valenciennes segna almeno un gol

Conclusione

Il pronostico del 20 Febbraio 2026 in Francia National tra Paris 13 Atletico e Valenciennes vede favorita la squadra ospite grazie a maggiore qualità offensiva e solidità difensiva. Tuttavia, la natura equilibrata della categoria e il fattore campo mantengono aperta la possibilità di una gara combattuta e con margini ridotti. Il risultato più coerente resta una vittoria esterna di misura con punteggio contenuto.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria