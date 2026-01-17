Pronostico Palermo vs Spezia 18 Gennaio 2026

Il 18 gennaio 2026 il Palermo ospita lo Spezia allo Stadio Renzo Barbera per la 20ª giornata di Serie B. Il Palermo si trova nelle posizioni alte della classifica e punta a consolidare la propria corsa verso la promozione, mentre lo Spezia è invischiato nella parte bassa e ha urgente bisogno di punti per evitare la zona retrocessione.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Palermo sta vivendo una stagione solida, con un rendimento costante e positivo soprattutto tra le mura amiche. La squadra rosanero si distingue per organizzazione tattica e capacità di gestire i momenti chiave delle partite, elementi che le stanno permettendo di restare tra le prime in classifica.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Lo Spezia, al contrario, attraversa una fase complicata. La formazione ligure ha alternato pochi successi a diverse sconfitte, soprattutto in trasferta, e mostra difficoltà nel mantenere equilibrio tra difesa e attacco. È una squadra che spesso subisce gol nei momenti decisivi.

Forma e Statistiche Recenti

Palermo: N, V, N, V, V

Spezia: P, V, P, P, V

Risultati Precedenti tra le Squadre

Palermo 2‑1 Spezia

Spezia 0‑0 Palermo

Palermo 3‑2 Spezia

Giocatori Chiave

Joel Pohjanpalo (Palermo): Attaccante esperto e leader del reparto offensivo, capace di segnare e creare occasioni per i compagni.

Gabriele Artistico (Spezia): Uno dei pochi elementi offensivi dello Spezia in grado di fare la differenza. Sarà fondamentale per le speranze della squadra di segnare almeno un gol.

Fattori da Considerare

Campo: Il Palermo gioca in casa, dove ha raccolto gran parte dei suoi punti stagionali. Forma recente: La squadra rosanero appare più in forma e costante rispetto agli ospiti. Motivazione: Il Palermo vuole restare in zona promozione diretta, mentre lo Spezia è alla ricerca disperata di punti salvezza.

Previsione

Il Palermo parte chiaramente favorito in questa sfida, sia per la qualità della rosa sia per la solidità dimostrata nelle ultime settimane. Lo Spezia potrebbe provare a resistere con una gara difensiva, ma la differenza tecnica e la spinta del pubblico locale potrebbero fare la differenza.

Il risultato più probabile è una vittoria del Palermo (2‑0 o 1‑0). Lo Spezia potrebbe avere difficoltà a trovare la via del gol, mentre i padroni di casa dovrebbero gestire il ritmo della partita e capitalizzare le occasioni create.