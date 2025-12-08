Pronostico Osasuna vs Levante – Laliga – 8 December 2025

Roberto Berloni · Pubblicato il 8 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

Lunedì 8 dicembre 2025 si affrontano Osasuna e Levante allo stadio El Sadar. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con l’urgenza di fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Lo scontro diretto tra club in difficoltà aggiunge sempre una dose extra di tensione e significato.

Panoramica delle Squadre

Osasuna ha raccolto 12 punti in questa stagione e occupa le posizioni di fondo classifica. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Giocando in casa, la squadra mostra un atteggiamento più competitivo, con una leggera superiorità, sebbene continui a subire gol con una certa frequenza.

Levante UD, invece, è ancora più in difficoltà: con 9 punti si trova all’ultimo posto in classifica. Il rendimento in trasferta è stato piuttosto negativo, con una serie di sconfitte consecutive. La difesa è il principale punto debole: la squadra subisce molte reti e fatica a mantenere la concentrazione nei momenti decisivi.

Forma e Statistiche Recenti

Ultime 5 partite:

Osasuna: V – P – S – S – P

Levante: V – S – S – S – S

Ultimi 3 scontri diretti:

19/03/2022: Osasuna 3‑1 Levante

(Gli altri incontri recenti mostrano un certo equilibrio tra vittorie e sconfitte per entrambi)

Giocatori Chiave

Per Osasuna : il punto di riferimento offensivo è il centravanti titolare, che ha mostrato buone capacità di finalizzazione. Anche se la squadra non ha grande continuità, il suo contributo sarà essenziale.

Per Levante: servirà una prestazione solida da parte degli attaccanti, ma soprattutto dalla linea difensiva, che finora si è mostrata fragile. Senza miglioramenti in questo settore, sarà difficile evitare un altro risultato negativo.

Fattori da Considerare

Fattore campo : Giocare allo stadio El Sadar rappresenta un vantaggio importante per Osasuna, grazie al supporto del pubblico.

Fragilità difensiva del Levante : Una difesa insicura contro una squadra che si esprime meglio in casa può portare a subire più gol.

Motivazione: Entrambe le squadre hanno bisogno di punti, il che potrebbe rendere la partita più aperta e imprevedibile.

Pronostico

Analizzando le statistiche recenti, lo stato di forma delle due squadre e il vantaggio del fattore campo, Osasuna parte come favorito. È probabile una vittoria dei padroni di casa, con possibilità che la partita si concluda con meno di 2,5 gol complessivi, considerando le difficoltà offensive di entrambe le squadre.

Uno scenario plausibile potrebbe essere un risultato di 1‑0 o 2‑0 per Osasuna. Se Levante riesce a resistere fisicamente e mentalmente, anche un pareggio 0‑0 o 1‑1 resta una possibilità, seppur meno probabile.