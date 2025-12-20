Pronostico Osasuna vs Alavés 20 dicembre 2025

Il match tra CA Osasuna e Deportivo Alavés è in programma il 20 dicembre 2025 allo Stadio El Sadar di Pamplona, valido per la 17ª giornata della Liga spagnola. Entrambe le squadre sono coinvolte nella lotta per non retrocedere e cercano punti fondamentali per chiudere l’anno con un po’ di tranquillità. Osasuna ha il vantaggio del fattore campo, mentre l’Alavés cerca continuità in trasferta.

Descrizione Generale delle Squadre

CA Osasuna:

La squadra di casa ha mostrato un rendimento altalenante, ma davanti ai propri tifosi riesce spesso a esprimersi meglio. Ha ottenuto buoni risultati contro squadre dello stesso livello e riesce quasi sempre a trovare il gol in casa. La difesa però concede ancora qualche disattenzione, soprattutto contro avversari veloci.

Deportivo Alavés:

L’Alavés ha avuto una stagione difficile, soprattutto lontano dal proprio stadio. In trasferta ha faticato a raccogliere punti e spesso ha sofferto nella fase difensiva. Nonostante ciò, è una squadra capace di chiudersi bene e colpire in contropiede se trova spazi.

Forma e Statistiche Recenti



Osasuna ha segnato con regolarità nelle partite casalinghe, mostrando una discreta efficacia offensiva. L’Alavés invece segna meno in trasferta e il numero di vittorie fuori casa è molto basso. Entrambe hanno raccolto pochi punti negli ultimi turni, ma Osasuna sembra leggermente più in forma.

Precedenti Scontri Diretti



Gli ultimi confronti tra queste due squadre sono stati equilibrati, spesso decisi da episodi o terminati in pareggio. I punteggi più ricorrenti sono stati 1‑1 o 2‑2, a conferma di un confronto che storicamente non ha un netto dominatore.

Giocatori Chiave

Osasuna:

I giocatori offensivi di Osasuna hanno mostrato buona intesa e sono capaci di creare pericoli sfruttando i cross e le palle inattive. La loro incisività sarà determinante in una gara dal margine ristretto.

Alavés:

L’Alavés si affida ai suoi giocatori più esperti per mantenere equilibrio e cercare di sfruttare ogni occasione utile. Il loro gioco è meno spettacolare ma efficace in alcune situazioni, soprattutto quando riescono a mantenere il risultato in bilico.

Fattori da Considerare

Campo: Osasuna gioca in casa e ha dimostrato di avere un rendimento decisamente migliore tra le mura amiche.

Forma: Osasuna appare leggermente più solida, mentre l’Alavés ha raccolto poco in trasferta.

Motivazione: Entrambe le squadre sono motivate dalla necessità di punti salvezza, ma Osasuna ha qualcosa in più grazie al pubblico e alla familiarità con il campo.

Pronostico



La partita si prevede molto combattuta e probabilmente con poche reti. Osasuna parte leggermente favorito grazie alla sua costanza in casa e alla maggiore capacità di finalizzare le occasioni rispetto all’Alavés. Gli ospiti proveranno a chiudersi e colpire in contropiede, ma potrebbero non bastare.

Pronostico consigliato: Osasuna 1‑0 Alavés (vittoria casalinga con pochi gol).