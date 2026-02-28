Pronostico Orleans vs Rouen – National (Francia) – 28 Febbraio 2026
La sfida tra Orleans e Rouen, in programma il 28 Febbraio 2026 nel campionato National francese, propone un confronto diretto tra due squadre che stanno vivendo una stagione competitiva nella parte centrale della classifica.
Il National è noto per l’equilibrio e per partite spesso decise da dettagli tattici e palle inattive. Questo incontro potrebbe avere un peso importante nella corsa alla zona playoff o nella gestione della permanenza nelle prime dieci posizioni.
Analizziamo statistiche aggiornate dopo 22 giornate, rendimento interno ed esterno e indicatori avanzati per formulare un pronostico professionale e credibile.
Stato di forma delle squadre
Orleans – Analisi stagione 2025/2026
L’Orleans ha costruito la propria stagione su organizzazione difensiva e gestione controllata del possesso.
Dati dopo 22 giornate:
- Gol segnati: 24
- Gol subiti: 22
- Media gol fatti: 1,09
- Media gol concessi: 1,00
- Expected Goals (xG medio): 1,18
- Possesso medio: 51%
- Tiri medi a partita: 10,7
- Tiri nello specchio: 3,8
La squadra tende a mantenere partite chiuse, con pochi spazi concessi.
Grafico rendimento Orleans
Gol segnati: ███████████ 1,09
Gol subiti: ██████████ 1,00
xG medio: ████████████ 1,18
Rouen – Analisi stagione 2025/2026
Il Rouen presenta un profilo leggermente più offensivo, ma con maggiore variabilità nei risultati esterni.
Dati dopo 22 giornate:
- Gol segnati: 27
- Gol subiti: 26
- Media gol fatti: 1,23
- Media gol concessi: 1,18
- Expected Goals (xG medio): 1,29
- Possesso medio: 48%
- Tiri medi: 11,9
- Tiri nello specchio: 4,4
Il Rouen tende a giocare in verticale, cercando ritmo e intensità soprattutto nel secondo tempo.
Grafico rendimento Rouen
Gol segnati: █████████████ 1,23
Gol subiti: █████████████ 1,18
xG medio: █████████████ 1,29
Analisi del fattore campo: Stade de la Source
Lo Stade de la Source rappresenta un punto di equilibrio per l’Orleans, che in casa concede meno.
Orleans in casa
- Vittorie: 5
- Pareggi: 4
- Sconfitte: 2
- Media gol segnati: 1,27
- Media gol concessi: 0,82
La squadra migliora notevolmente la fase difensiva davanti al proprio pubblico.
Rouen in trasferta
- Vittorie: 3
- Pareggi: 3
- Sconfitte: 5
- Media gol segnati: 1,09
- Media gol concessi: 1,36
Il rendimento esterno del Rouen è meno stabile.
Analisi tattica
Orleans
Modulo prevalente: 4-4-2
Caratteristiche:
- Blocco compatto
- Pressione organizzata
- Attenzione alle palle inattive
- Ritmo medio-basso
L’Orleans punterà a mantenere equilibrio e sfruttare eventuali errori avversari.
Rouen
Modulo prevalente: 4-3-3
Caratteristiche:
- Verticalità
- Intensità sulle corsie esterne
- Maggiore aggressività offensiva
- Vulnerabilità in fase di transizione difensiva
Il Rouen cercherà di alzare il ritmo per spezzare l’equilibrio.
Confronto statistico diretto
|Statistica
|Orleans
|Rouen
|Media gol segnati
|1,09
|1,23
|Media gol concessi
|1,00
|1,18
|xG medio
|1,18
|1,29
|Gol casa/trasferta
|1,27
|1,09
Il confronto evidenzia equilibrio generale, con leggera solidità difensiva per l’Orleans.
Analisi probabilistica
Sulla base dei dati stagionali:
- Vittoria Orleans: 37%
- Pareggio: 32%
- Vittoria Rouen: 31%
Probabilità Under 2.5: 63%
Probabilità Entrambe segnano: 44%
Il National francese conferma la tendenza a punteggi contenuti.
Chiavi del match
- Solidità difensiva dell’Orleans
- Capacità del Rouen di mantenere equilibrio
- Precisione sulle palle inattive
- Gestione dei ritmi nella ripresa
La gara potrebbe essere decisa da un singolo episodio o da un errore difensivo.
Pronostico finale Orleans vs Rouen
Considerando:
- Migliore rendimento interno dell’Orleans
- Discontinuità esterna del Rouen
- Indicatori statistici molto equilibrati
- Tendenza a partite con pochi gol
Il pronostico principale è:
Doppia chance Orleans
Pronostico alternativo: Under 2.5
Possibile risultato esatto: 1-0
Conclusione
La sfida del 28 Febbraio 2026 di National tra Orleans e Rouen si presenta equilibrata, con due squadre organizzate e attente alla fase difensiva.
Il fattore campo potrebbe offrire un leggero vantaggio all’Orleans, ma il Rouen resta competitivo e in grado di mantenere la partita aperta fino agli ultimi minuti. Match tattico, intenso e probabilmente deciso da dettagli.