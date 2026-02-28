La sfida tra Orleans e Rouen, in programma il 28 Febbraio 2026 nel campionato National francese, propone un confronto diretto tra due squadre che stanno vivendo una stagione competitiva nella parte centrale della classifica.

Il National è noto per l’equilibrio e per partite spesso decise da dettagli tattici e palle inattive. Questo incontro potrebbe avere un peso importante nella corsa alla zona playoff o nella gestione della permanenza nelle prime dieci posizioni.

Analizziamo statistiche aggiornate dopo 22 giornate, rendimento interno ed esterno e indicatori avanzati per formulare un pronostico professionale e credibile.

Stato di forma delle squadre

Orleans – Analisi stagione 2025/2026

L’Orleans ha costruito la propria stagione su organizzazione difensiva e gestione controllata del possesso.

Dati dopo 22 giornate:

Gol segnati: 24

Gol subiti: 22

Media gol fatti: 1,09

Media gol concessi: 1,00

Expected Goals (xG medio): 1,18

Possesso medio: 51%

Tiri medi a partita: 10,7

Tiri nello specchio: 3,8

La squadra tende a mantenere partite chiuse, con pochi spazi concessi.

Grafico rendimento Orleans

Gol segnati: ███████████ 1,09

Gol subiti: ██████████ 1,00

xG medio: ████████████ 1,18

Rouen – Analisi stagione 2025/2026

Il Rouen presenta un profilo leggermente più offensivo, ma con maggiore variabilità nei risultati esterni.

Dati dopo 22 giornate:

Gol segnati: 27

Gol subiti: 26

Media gol fatti: 1,23

Media gol concessi: 1,18

Expected Goals (xG medio): 1,29

Possesso medio: 48%

Tiri medi: 11,9

Tiri nello specchio: 4,4

Il Rouen tende a giocare in verticale, cercando ritmo e intensità soprattutto nel secondo tempo.

Grafico rendimento Rouen

Gol segnati: █████████████ 1,23

Gol subiti: █████████████ 1,18

xG medio: █████████████ 1,29

Analisi del fattore campo: Stade de la Source

Lo Stade de la Source rappresenta un punto di equilibrio per l’Orleans, che in casa concede meno.

Orleans in casa

Vittorie: 5

Pareggi: 4

Sconfitte: 2

Media gol segnati: 1,27

Media gol concessi: 0,82

La squadra migliora notevolmente la fase difensiva davanti al proprio pubblico.

Rouen in trasferta

Vittorie: 3

Pareggi: 3

Sconfitte: 5

Media gol segnati: 1,09

Media gol concessi: 1,36

Il rendimento esterno del Rouen è meno stabile.

Analisi tattica

Orleans

Modulo prevalente: 4-4-2

Caratteristiche:

Blocco compatto

Pressione organizzata

Attenzione alle palle inattive

Ritmo medio-basso

L’Orleans punterà a mantenere equilibrio e sfruttare eventuali errori avversari.

Rouen

Modulo prevalente: 4-3-3

Caratteristiche:

Verticalità

Intensità sulle corsie esterne

Maggiore aggressività offensiva

Vulnerabilità in fase di transizione difensiva

Il Rouen cercherà di alzare il ritmo per spezzare l’equilibrio.

Confronto statistico diretto

Statistica Orleans Rouen Media gol segnati 1,09 1,23 Media gol concessi 1,00 1,18 xG medio 1,18 1,29 Gol casa/trasferta 1,27 1,09

Il confronto evidenzia equilibrio generale, con leggera solidità difensiva per l’Orleans.

Analisi probabilistica

Sulla base dei dati stagionali:

Vittoria Orleans: 37%

Pareggio: 32%

Vittoria Rouen: 31%

Probabilità Under 2.5: 63%

Probabilità Entrambe segnano: 44%

Il National francese conferma la tendenza a punteggi contenuti.

Chiavi del match

Solidità difensiva dell’Orleans Capacità del Rouen di mantenere equilibrio Precisione sulle palle inattive Gestione dei ritmi nella ripresa

La gara potrebbe essere decisa da un singolo episodio o da un errore difensivo.

Pronostico finale Orleans vs Rouen

Considerando:

Migliore rendimento interno dell’Orleans

Discontinuità esterna del Rouen

Indicatori statistici molto equilibrati

Tendenza a partite con pochi gol

Il pronostico principale è:

Doppia chance Orleans

Pronostico alternativo: Under 2.5

Possibile risultato esatto: 1-0

Conclusione

La sfida del 28 Febbraio 2026 di National tra Orleans e Rouen si presenta equilibrata, con due squadre organizzate e attente alla fase difensiva.

Il fattore campo potrebbe offrire un leggero vantaggio all’Orleans, ma il Rouen resta competitivo e in grado di mantenere la partita aperta fino agli ultimi minuti. Match tattico, intenso e probabilmente deciso da dettagli.