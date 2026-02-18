La sfida tra Omonia Nicosia e Rijeka, in programma il 19 Febbraio 2026 e valida per la UEFA Europa Conference League, si presenta come uno dei confronti più equilibrati di questa fase a eliminazione diretta. Entrambe le squadre arrivano con numeri solidi nei rispettivi campionati e una discreta esperienza nelle competizioni europee.

Il match si giocherà al GSP Stadium di Nicosia, impianto da oltre 22.000 posti, dove l’Omonia mantiene un rendimento interno molto competitivo.

Il contesto del campo

Il GSP Stadium presenta:

A febbraio le temperature a Nicosia oscillano tra 8° e 17°, condizioni favorevoli a un calcio tecnico e ritmi sostenuti.

Stato di forma delle squadre

Omonia Nicosia

Ultime 10 gare ufficiali:

2 pareggi

2 sconfitte

Media gol segnati: 1,7

Media gol subiti: 1,0

5 clean sheet nelle ultime 9 partite

Statistiche stagionali medie:

Possesso medio: 53%

Tiri medi a partita: 13,2

Gol in casa: 1,9

Modulo prevalente: 4-3-3 con buona organizzazione difensiva e grande utilizzo delle corsie esterne.

Il 43% dei gol dell’Omonia arriva nella seconda parte di gara, indice di buona gestione fisica.

Rijeka

Ultime 10 gare ufficiali:

7 vittorie

1 pareggio

2 sconfitte

Media gol segnati: 1,9

Media gol subiti: 1,1

8 gare consecutive con almeno un gol realizzato

Statistiche stagionali medie:

Possesso medio: 50%

Tiri medi: 14,1

Gol in trasferta: 1,6

Modulo principale: 4-2-3-1 con costruzione verticale e inserimenti centrali.

Il Rijeka produce il 38% delle reti su transizioni rapide.

Confronto statistico

Media gol segnati

Omonia: 1,7

Rijeka: 1,9

Grafico comparativo:

Omonia ████████████████

Rijeka █████████████████

Media gol subiti

Omonia: 1,0

Rijeka: 1,1

Grafico comparativo:

Omonia ██████████

Rijeka ███████████

Tiri medi a partita

Omonia: 13,2

Rijeka: 14,1

Grafico comparativo:

Omonia ██████████████

Rijeka ███████████████

Analisi tattica

Gestione del possesso

L’Omonia proverà a controllare il ritmo sfruttando il possesso palla e la spinta del pubblico.

Ripartenze croate

Il Rijeka potrebbe cercare di sfruttare gli spazi in transizione, specialmente se l’Omonia dovesse sbilanciarsi.

Palle inattive

Entrambe le squadre mostrano buona efficacia su calci piazzati, possibile elemento decisivo.

Modello previsionale statistico

Il modello considera:

Media gol segnati e subiti

Produzione offensiva

Fattore campo

Continuità realizzativa

Probabilità stimate:

Vittoria Omonia: 35%

Pareggio: 30%

Vittoria Rijeka: 35%

Risultati più probabili:

1-1 23%

2-1 18%

1-2 18%

0-1 14%

Pronostico finale

La partita si presenta molto equilibrata. Il fattore campo può dare un leggero vantaggio all’Omonia, ma il Rijeka ha qualità e continuità offensiva per colpire.

Pronostico consigliato:

Pareggio con entrambe le squadre a segno

Possibile risultato esatto: 1-1

Alternativa prudente: Over 1,5

Conclusione

Il match del 19 Febbraio 2026 in UEFA Europa Conference League tra Omonia e Rijeka si preannuncia tatticamente intenso e incerto. L’equilibrio statistico suggerisce una gara aperta fino agli ultimi minuti, con possibile distribuzione dei gol in entrambe le frazioni di gioco.