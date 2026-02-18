Pronostico Omonia vs Rijeka – UEFA Europa Conference League – 19 Febbraio 2026
La sfida tra Omonia Nicosia e Rijeka, in programma il 19 Febbraio 2026 e valida per la UEFA Europa Conference League, si presenta come uno dei confronti più equilibrati di questa fase a eliminazione diretta. Entrambe le squadre arrivano con numeri solidi nei rispettivi campionati e una discreta esperienza nelle competizioni europee.
Il match si giocherà al GSP Stadium di Nicosia, impianto da oltre 22.000 posti, dove l’Omonia mantiene un rendimento interno molto competitivo.
Il contesto del campo
Il GSP Stadium presenta:
-
Superficie in erba naturale
-
Capienza: circa 22.800 spettatori
-
Percentuale vittorie interne Omonia ultime due stagioni: 65%
-
Media gol concessi in casa: 0,9
A febbraio le temperature a Nicosia oscillano tra 8° e 17°, condizioni favorevoli a un calcio tecnico e ritmi sostenuti.
Stato di forma delle squadre
Omonia Nicosia
Ultime 10 gare ufficiali:
-
6 vittorie
-
2 pareggi
-
2 sconfitte
-
Media gol segnati: 1,7
-
Media gol subiti: 1,0
-
5 clean sheet nelle ultime 9 partite
Statistiche stagionali medie:
-
Possesso medio: 53%
-
Tiri medi a partita: 13,2
-
Gol in casa: 1,9
Modulo prevalente: 4-3-3 con buona organizzazione difensiva e grande utilizzo delle corsie esterne.
Il 43% dei gol dell’Omonia arriva nella seconda parte di gara, indice di buona gestione fisica.
Rijeka
Ultime 10 gare ufficiali:
-
7 vittorie
-
1 pareggio
-
2 sconfitte
-
Media gol segnati: 1,9
-
Media gol subiti: 1,1
-
8 gare consecutive con almeno un gol realizzato
Statistiche stagionali medie:
-
Possesso medio: 50%
-
Tiri medi: 14,1
-
Gol in trasferta: 1,6
Modulo principale: 4-2-3-1 con costruzione verticale e inserimenti centrali.
Il Rijeka produce il 38% delle reti su transizioni rapide.
Confronto statistico
Media gol segnati
Omonia: 1,7
Rijeka: 1,9
Grafico comparativo:
Omonia ████████████████
Rijeka █████████████████
Media gol subiti
Omonia: 1,0
Rijeka: 1,1
Grafico comparativo:
Omonia ██████████
Rijeka ███████████
Tiri medi a partita
Omonia: 13,2
Rijeka: 14,1
Grafico comparativo:
Omonia ██████████████
Rijeka ███████████████
Analisi tattica
Gestione del possesso
L’Omonia proverà a controllare il ritmo sfruttando il possesso palla e la spinta del pubblico.
Ripartenze croate
Il Rijeka potrebbe cercare di sfruttare gli spazi in transizione, specialmente se l’Omonia dovesse sbilanciarsi.
Palle inattive
Entrambe le squadre mostrano buona efficacia su calci piazzati, possibile elemento decisivo.
Modello previsionale statistico
Il modello considera:
-
Media gol segnati e subiti
-
Produzione offensiva
-
Fattore campo
-
Continuità realizzativa
Probabilità stimate:
Vittoria Omonia: 35%
Pareggio: 30%
Vittoria Rijeka: 35%
Risultati più probabili:
1-1 23%
2-1 18%
1-2 18%
0-1 14%
Pronostico finale
La partita si presenta molto equilibrata. Il fattore campo può dare un leggero vantaggio all’Omonia, ma il Rijeka ha qualità e continuità offensiva per colpire.
Pronostico consigliato:
Pareggio con entrambe le squadre a segno
Possibile risultato esatto: 1-1
Alternativa prudente: Over 1,5
Conclusione
Il match del 19 Febbraio 2026 in UEFA Europa Conference League tra Omonia e Rijeka si preannuncia tatticamente intenso e incerto. L’equilibrio statistico suggerisce una gara aperta fino agli ultimi minuti, con possibile distribuzione dei gol in entrambe le frazioni di gioco.