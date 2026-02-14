Pronostico Norwich vs West Bromwich 14 Febbraio 2026

Il 14 febbraio 2026 il Norwich City ospita il West Bromwich Albion in una sfida di Championship che potrebbe avere un impatto diretto sulla corsa ai playoff. Entrambe le squadre puntano a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica, rendendo questo incontro particolarmente delicato.

Il Norwich cerca continuità davanti al proprio pubblico, mentre il West Brom arriva con l’obiettivo di confermare la propria solidità anche in trasferta.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Norwich ha vinto il 60% delle ultime partite casalinghe, mostrando buona organizzazione offensiva e una maggiore incisività nella ripresa. Tuttavia, ha concesso gol nel 55% delle gare interne recenti.

Il West Brom ha raccolto punti nel 55% delle ultime trasferte, dimostrando equilibrio tattico e capacità di gestire partite fisiche. La squadra si distingue per una difesa compatta e per transizioni rapide.

Forma e Statistiche Recenti

Norwich: G, G, L, G, L

West Bromwich: G, L, G, G, L

Precedenti

West Bromwich 1-1 Norwich

Norwich 2-0 West Bromwich

West Bromwich 2-1 Norwich

Giocatori Chiave

Nel Norwich spicca Josh Sargent, attaccante dinamico capace di attaccare la profondità e creare spazi per i compagni. La sua mobilità può mettere in difficoltà la difesa ospite.

Per il West Brom attenzione a John Swift, centrocampista creativo con ottima visione di gioco e precisione nei calci piazzati.

Fattori da Considerare

Campo: Il Norwich tende ad alzare ritmo e intensità in casa, sfruttando il sostegno del pubblico.

Clima: Temperature intorno ai 5-7°C potrebbero rendere la partita fisica e combattuta.

Infortuni e Sostituzioni: Il Norwich potrebbe avere un’assenza in difesa per squalifica, mentre il West Brom dovrebbe presentarsi con l’organico quasi completo.

Pronostico

La gara si preannuncia equilibrata e tattica, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza dei punti in palio. Il Norwich potrebbe cercare di imporre il possesso e colpire sugli esterni.

Il West Brom, grazie alla sua organizzazione difensiva, potrebbe puntare su ripartenze rapide e calci piazzati per creare pericoli.

Considerando rendimento recente e fattore campo, il Norwich parte con un leggero vantaggio. Il pronostico è per una vittoria di misura del Norwich o un pareggio combattuto, con risultato possibile 1-0 o 1-1.