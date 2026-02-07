 Salta al contenuto
Calcio Europeo

Pronostico Norwich vs Blackburn 07 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
2 min

Il 7 febbraio 2026 il Norwich City ospita il Blackburn Rovers in una sfida importante di Championship, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per restare agganciate alla zona playoff. Il Norwich punta a sfruttare il fattore campo e la qualità offensiva, mentre il Blackburn cerca continuità dopo alcune prestazioni altalenanti nelle ultime giornate.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Descrizione Generale delle Squadre

Il Norwich ha mostrato un rendimento solido in casa, dove ha vinto circa il 60% delle partite giocate in stagione. La squadra tende a mantenere il possesso palla e a costruire con pazienza, risultando spesso pericolosa soprattutto nella ripresa.
Il Blackburn, invece, ha avuto un cammino più irregolare in trasferta, con risultati positivi nel 45% delle gare esterne. Nonostante ciò, resta una formazione capace di colpire in contropiede e di sfruttare bene le palle inattive.

Forma e Statistiche Recenti

Norwich: G, L, G, G, L
Blackburn: L, G, L, G, L

Risultati Anteriori

Norwich 2-1 Blackburn
Blackburn 1-1 Norwich
Norwich 0-1 Blackburn

Giocatori Chiave

Per il Norwich, Josh Sargent rappresenta il principale riferimento offensivo, grazie alla sua mobilità e alla capacità di finalizzare le occasioni create dalla squadra.
Nel Blackburn, Sammie Szmodics è uno dei giocatori più pericolosi, soprattutto negli inserimenti e nelle conclusioni dalla media distanza.

Fattori da Considerare

Predizione

Il Norwich appare leggermente favorito grazie alla maggiore continuità mostrata in casa e a una struttura di gioco più stabile. La squadra tende a crescere nel corso della partita, aumentando la pressione offensiva nella seconda metà.

Il Blackburn ha comunque le qualità per restare in partita, soprattutto se riuscirà a sfruttare le ripartenze e le situazioni da fermo. Tuttavia, la discontinuità in trasferta resta un fattore limitante.

Nel complesso, il Norwich sembra avere più probabilità di ottenere un risultato positivo, in una gara che potrebbe rimanere equilibrata per lunghi tratti ma con i padroni di casa leggermente avanti nei pronostici.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria