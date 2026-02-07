Pronostico Norwich vs Blackburn 07 Febbraio 2026

Il 7 febbraio 2026 il Norwich City ospita il Blackburn Rovers in una sfida importante di Championship, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per restare agganciate alla zona playoff. Il Norwich punta a sfruttare il fattore campo e la qualità offensiva, mentre il Blackburn cerca continuità dopo alcune prestazioni altalenanti nelle ultime giornate.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Norwich ha mostrato un rendimento solido in casa, dove ha vinto circa il 60% delle partite giocate in stagione. La squadra tende a mantenere il possesso palla e a costruire con pazienza, risultando spesso pericolosa soprattutto nella ripresa.

Il Blackburn, invece, ha avuto un cammino più irregolare in trasferta, con risultati positivi nel 45% delle gare esterne. Nonostante ciò, resta una formazione capace di colpire in contropiede e di sfruttare bene le palle inattive.

Forma e Statistiche Recenti

Norwich: G, L, G, G, L

Blackburn: L, G, L, G, L

Risultati Anteriori

Norwich 2-1 Blackburn

Blackburn 1-1 Norwich

Norwich 0-1 Blackburn

Giocatori Chiave

Per il Norwich, Josh Sargent rappresenta il principale riferimento offensivo, grazie alla sua mobilità e alla capacità di finalizzare le occasioni create dalla squadra.

Nel Blackburn, Sammie Szmodics è uno dei giocatori più pericolosi, soprattutto negli inserimenti e nelle conclusioni dalla media distanza.

Fattori da Considerare

Campo : il Norwich sfrutta bene il fattore casa, dove mantiene un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Clima : le condizioni invernali di febbraio potrebbero rallentare il ritmo, favorendo una gara più tattica.

Infortuni e Sostituzioni: eventuali assenze nel reparto difensivo del Blackburn potrebbero incidere sulla solidità complessiva.

Predizione

Il Norwich appare leggermente favorito grazie alla maggiore continuità mostrata in casa e a una struttura di gioco più stabile. La squadra tende a crescere nel corso della partita, aumentando la pressione offensiva nella seconda metà.

Il Blackburn ha comunque le qualità per restare in partita, soprattutto se riuscirà a sfruttare le ripartenze e le situazioni da fermo. Tuttavia, la discontinuità in trasferta resta un fattore limitante.



Nel complesso, il Norwich sembra avere più probabilità di ottenere un risultato positivo, in una gara che potrebbe rimanere equilibrata per lunghi tratti ma con i padroni di casa leggermente avanti nei pronostici.