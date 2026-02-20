 Salta al contenuto
Pronostico Nordsjaelland vs Vejle – Superliga – 20 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Nordsjaelland Vejle

La sfida tra FC Nordsjaelland e Vejle Boldklub, valida per la Superliga danese, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta un confronto significativo nella corsa ai playoff per il titolo e nella lotta per evitare la zona retrocessione.

Il match si giocherà al Right to Dream Park, impianto moderno con una capienza di circa 10.000 spettatori. Il terreno sintetico dello stadio rappresenta un fattore tecnico importante, favorendo ritmo elevato e velocità nella circolazione del pallone.

Situazione in Classifica

Dopo circa 19 giornate di campionato:

Il divario in termini di rendimento stagionale è evidente.

Stato di Forma Recente

Nordsjaelland – Ultime 10 Partite

Il Nordsjaelland è una delle squadre più offensive del campionato. Predilige un 4-3-3 dinamico con grande mobilità degli attaccanti e costruzione veloce.

Rendimento interno:

  • Media gol segnati in casa: 2,3

  • Media gol subiti in casa: 1,1

  • Percentuale vittorie casalinghe: circa 70%

La squadra sfrutta molto la velocità del campo sintetico.

Vejle – Ultime 10 Partite

  • Vittorie: 2

  • Pareggi: 3

  • Sconfitte: 5

  • Media gol segnati: 1,1

  • Media gol subiti: 1,9

  • Percentuale Over 2.5: 60%

Il Vejle è una squadra che fatica difensivamente, soprattutto contro avversari con grande qualità offensiva.

Rendimento in trasferta:

  • Media gol segnati: 0,9

  • Media gol subiti: 2,1

  • Clean sheet esterni: 15%

Le difficoltà fuori casa sono un elemento chiave nell’analisi del match.

Confronti Diretti

Negli ultimi 8 incontri ufficiali tra Nordsjaelland e Vejle:

  • Vittorie Nordsjaelland: 5

  • Vittorie Vejle: 1

  • Pareggi: 2

  • Media gol totale: 3,0

  • Over 2.5: 70%

Il Nordsjaelland ha mostrato una netta superiorità negli scontri recenti.

Analisi del Campo: Right to Dream Park

Il Right to Dream Park presenta:

  • Superficie sintetica ad alta velocità

  • Spazi ampi

  • Ritmi elevati

Nel mese di febbraio le temperature in Danimarca possono essere rigide, ma il campo sintetico garantisce continuità nel gioco.

Il Nordsjaelland sfrutta questo fattore per imporre possesso e verticalizzazioni rapide.

Focus sui Dati Chiave

Produzione Offensiva

Nordsjaelland
Tiri medi a partita: 16
Tiri in porta: 6
xG medio: 2,1

Vejle
Tiri medi: 10
Tiri in porta: 3,5
xG medio: 1,2

La differenza nella produzione offensiva è significativa.

Solidità Difensiva

Nordsjaelland
Gol concessi: 1,2
Clean sheet: 35%

Vejle
Gol concessi: 1,9
Clean sheet: 20%

Il Vejle è tra le difese più perforate del campionato.

Grafico Comparativo Prestazioni

Media Gol Segnati
Nordsjaelland: 2,0
Vejle: 1,1

Media Gol Subiti
Nordsjaelland: 1,2
Vejle: 1,9

Percentuale Vittorie Ultime 10
Nordsjaelland: 60%
Vejle: 20%

Le statistiche indicano un vantaggio netto per la squadra di casa.

Lettura Tattica del Match

Il Nordsjaelland probabilmente:

  • Imposterà pressione alta

  • Controllerà il possesso

  • Sfrutterà la velocità del campo

Il Vejle:

  • Difenderà con blocco basso

  • Cercherà ripartenze

  • Proverà a sfruttare eventuali cali di concentrazione

Se il Nordsjaelland dovesse sbloccare il risultato nei primi 30 minuti, la partita potrebbe assumere una direzione chiara.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Superiorità tecnica del Nordsjaelland

  • Miglior rendimento casalingo

  • Storico favorevole

  • Fragilità difensiva del Vejle

Il pronostico principale è:

Vittoria Nordsjaelland

Risultato probabile: 3-1

Pronostici alternativi coerenti con le statistiche:

  • Over 2.5 gol

  • Nordsjaelland segna almeno 2 gol

  • Over 1.5 gol primo tempo

Conclusione Professionale

La partita del 20 Febbraio 2026 di Superliga tra Nordsjaelland e Vejle presenta un chiaro favorito. Il Nordsjaelland dispone di maggiore qualità offensiva, solidità generale e un rendimento interno superiore.

Il Vejle potrebbe restare in partita nella fase iniziale, ma sul lungo periodo la differenza tecnica e il fattore campo dovrebbero risultare determinanti.

Il Nordsjaelland parte nettamente favorito per conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico.

