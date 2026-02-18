Pronostico Noah vs AZ Alkmaar – UEFA Europa Conference League – 19 Febbraio 2026
La sfida tra FC Noah e AZ Alkmaar, in programma il 19 Febbraio 2026 e valida per la UEFA Europa Conference League, rappresenta un confronto tra una realtà emergente del calcio armeno e una delle squadre più solide e strutturate del panorama olandese.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Il match si giocherà allo Stadio Repubblicano Vazgen Sargsyan di Yerevan, impianto con capienza superiore ai 14.000 spettatori. Il fattore ambientale e le condizioni climatiche invernali possono incidere sull’intensità della gara.
Stato di forma delle squadre
FC Noah
Il Noah ha costruito la propria qualificazione grazie a un rendimento solido in casa e a un’organizzazione tattica disciplinata.
Ultime 10 partite ufficiali:
-
5 vittorie
-
3 pareggi
-
2 sconfitte
-
Media gol segnati: 1,4
-
Media gol subiti: 1,1
-
4 clean sheet nelle ultime 8 gare interne
Statistiche medie stagionali:
-
Possesso medio: 47%
-
Tiri medi a partita: 10,6
-
Gol segnati in casa: 1,7
Modulo prevalente: 4-4-2 compatto, con baricentro medio-basso e ripartenze rapide.
Il Noah tende a concedere campo ma si difende con linee strette e compattezza centrale.
AZ Alkmaar
L’AZ Alkmaar arriva ai Playoffs con numeri offensivi superiori e maggiore esperienza internazionale.
Ultime 10 partite ufficiali:
-
7 vittorie
-
2 pareggi
-
1 sconfitta
-
Media gol segnati: 2,2
-
Media gol subiti: 1,0
-
8 gare consecutive con almeno un gol realizzato
Statistiche stagionali:
-
Possesso medio: 56%
-
Tiri medi a partita: 15,3
-
Gol in trasferta: 1,9
Sistema di gioco: 4-2-3-1 offensivo, con grande fluidità tra centrocampo e trequarti.
L’AZ crea molte occasioni attraverso combinazioni centrali e inserimenti senza palla.
Confronto statistico
Media gol segnati
Noah: 1,4
AZ Alkmaar: 2,2
Grafico comparativo:
Noah █████████████
AZ Alkmaar ██████████████████████
Media gol subiti
Noah: 1,1
AZ Alkmaar: 1,0
Grafico comparativo:
Noah ███████████
AZ Alkmaar ██████████
Tiri medi a partita
Noah: 10,6
AZ Alkmaar: 15,3
Grafico comparativo:
Noah ██████████
AZ Alkmaar ███████████████████
Analisi del campo
Lo Stadio Repubblicano di Yerevan presenta:
-
Superficie in erba naturale
-
Temperature medie a febbraio tra 0° e 6°
-
Percentuale vittorie interne Noah ultime due stagioni: 65%
Il fattore campo può rendere la partita più equilibrata nei primi 45 minuti, soprattutto grazie alla spinta del pubblico.
Analisi tattica del confronto
Pressione territoriale
L’AZ Alkmaar proverà a dominare il possesso e a controllare il ritmo della partita. Il Noah potrebbe scegliere una strategia attendista per colpire in contropiede.
Duello centrale
Il centrocampo sarà decisivo: l’AZ ha maggiore qualità tecnica, mentre il Noah punta su intensità e densità difensiva.
Fattore esperienza
L’AZ Alkmaar ha disputato più fasi a eliminazione diretta europee negli ultimi anni, elemento che pesa nella gestione dei momenti chiave.
Modello previsionale statistico
Il modello integra:
-
Media gol offensiva e difensiva
-
Produzione offensiva (tiri)
-
Fattore campo
-
Esperienza europea
Probabilità stimate:
Vittoria Noah: 24%
Pareggio: 28%
Vittoria AZ Alkmaar: 48%
Risultati più probabili:
0-1 22%
1-2 20%
1-1 18%
0-2 14%
Pronostico finale
Il Noah può mantenere equilibrio nella prima fase della gara, ma la maggiore qualità offensiva e la superiorità tecnica dell’AZ Alkmaar rendono gli olandesi favoriti.
Pronostico consigliato:
AZ Alkmaar vincente
Possibile risultato esatto: 0-1 o 1-2
Alternativa prudente: Over 1,5
Conclusione
La gara del 19 Febbraio 2026 in UEFA Europa Conference League tra Noah e AZ Alkmaar si presenta come una sfida tra organizzazione difensiva e qualità offensiva. Il fattore campo armeno può rendere la partita combattuta, ma nel lungo periodo dei 90 minuti l’AZ Alkmaar appare superiore per profondità tecnica e continuità realizzativa.