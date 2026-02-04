Pronostico Nijmegen vs FC Volendam – KNVB Beker | 04 Febbraio 2026
La KNVB Beker offre spesso sfide interessanti tra squadre con filosofie diverse e livelli competitivi differenti. Il match tra Nijmegen e FC Volendam, in programma il 04 Febbraio 2026, rientra perfettamente in questo contesto: una gara a eliminazione diretta dove organizzazione tattica, concentrazione e gestione dei momenti chiave saranno determinanti.
Analisi Nijmegen
Il Nijmegen si presenta a questa sfida come una squadra ben strutturata, abituata a competere con intensità e a sfruttare il fattore campo. Nelle ultime stagioni, il club ha mostrato una crescita costante, soprattutto sul piano difensivo e nella gestione delle partite casalinghe.
Stato di forma e numeri chiave
-
Media gol segnati: 1.45 a partita
-
Media gol subiti: 1.20
-
Clean sheet stagionali: circa 37%
-
Possesso palla medio: 50%
-
Tiri medi a partita: 13.4
In casa, il Nijmegen tende a mantenere un buon equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva, concedendo poco agli avversari e aumentando la pressione nei momenti decisivi.
Approccio tattico
-
Modulo prevalente: 4-2-3-1
-
Buona organizzazione difensiva
-
Pressing selettivo
-
Attacco manovrato con inserimenti centrali
Analisi FC Volendam
Il FC Volendam è una squadra nota per il suo calcio propositivo, ma spesso paga qualcosa sul piano della solidità difensiva, soprattutto nelle gare in trasferta. In competizioni come la KNVB Beker, l’approccio tende a essere più prudente rispetto al campionato.
Stato di forma e numeri chiave
-
Media gol segnati: 1.35 a partita
-
Media gol subiti: 1.55
-
Percentuale di clean sheet: circa 25%
-
Possesso palla medio: 47%
-
Gol concessi fuori casa: più alti rispetto alla media interna
Lontano dal proprio stadio, il Volendam tende a soffrire squadre ben organizzate e fisicamente intense.
Approccio tattico
-
Modulo prevalente: 4-3-3
-
Ricerca della verticalità
-
Linee spesso alte
-
Vulnerabilità sulle transizioni difensive
Focus sui Dati Chiave
Grafica 1 – Gol segnati per partita
-
Nijmegen: 1.45
-
FC Volendam: 1.35
Graf. 2 – Gol subiti medi
-
Nijmegen: 1.20
-
FC Volendam: 1.55
Grafica 3 – Possesso palla medio
-
Nijmegen: 50%
-
FC Volendam: 47%
Grafica 4 – Rendimento casa/trasferta
-
Nijmegen in casa: buona solidità e gestione del risultato
-
FC Volendam in trasferta: difficoltà difensive e maggiore esposizione al rischio
I numeri indicano un leggero vantaggio complessivo per il Nijmegen, soprattutto in virtù della migliore fase difensiva.
Analisi del Campo
La gara si disputa allo stadio Goffertstadion, un impianto che favorisce partite intense e combattute. Il pubblico di casa rappresenta un fattore importante, capace di spingere il Nijmegen soprattutto nei momenti di difficoltà.
Il campo tende a favorire squadre compatte e ben organizzate, penalizzando chi lascia spazi tra le linee.
Pronostico Finale Nijmegen vs FC Volendam
Considerando:
-
migliore equilibrio difensivo del Nijmegen
-
difficoltà del Volendam in trasferta
-
natura a eliminazione diretta della competizione
ci si attende una partita controllata dai padroni di casa, con possibilità di gestione del risultato.
Pronostico consigliato
-
1X
-
Over 1.5 gol
-
Nijmegen segna almeno un gol
Risultato esatto più probabile: 2-1
Conclusioni
La sfida tra Nijmegen e FC Volendam in KNVB Beker del 04 Febbraio 2026 promette una gara equilibrata ma con un leggero vantaggio per la squadra di casa. L’organizzazione tattica e il fattore campo potrebbero fare la differenza in un match dove gli episodi saranno decisivi.
Per un approccio prudente, le giocate legate alla copertura del segno e a un numero minimo di gol appaiono le più coerenti con il contesto della partita.