Pronostico Newport City vs Llantwit Major – Cymru South – 20 Febbraio 2026
La sfida tra Newport City e Llantwit Major, valida per la Cymru South, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta un confronto diretto significativo nella parte medio-bassa della classifica del campionato gallese.
Il match si giocherà allo Spytty Park di Newport, impianto tradizionale dove il fattore campo può incidere notevolmente, soprattutto nei mesi invernali. Febbraio in Galles porta spesso condizioni climatiche difficili: vento, pioggia e terreno pesante.
Situazione in Classifica
Dopo circa 22 giornate:
-
Il Newport City occupa una posizione di metà classifica, con una media di circa 1,5 punti a partita.
-
Il Llantwit Major si trova poco sotto, con una media di circa 1,2 punti per gara.
Il distacco in classifica è contenuto e il risultato potrebbe avere peso nella lotta per evitare la parte bassa della graduatoria.
Stato di Forma Recente
Newport City – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 4
-
Pareggi: 3
-
Sconfitte: 3
-
Media gol segnati: 1,6
-
Media gol subiti: 1,4
-
Percentuale Over 2.5: 57%
Il Newport è una squadra dinamica, con un 4-3-3 offensivo e buona intensità sugli esterni.
Rendimento interno:
-
Media gol segnati in casa: 1,8
-
Media gol subiti in casa: 1,2
-
Percentuale vittorie casalinghe: circa 55%
Llantwit Major – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 3
-
Pareggi: 2
-
Sconfitte: 5
-
Media gol segnati: 1,3
-
Media gol subiti: 1,8
-
Percentuale Over 2.5: 60%
Il Llantwit Major è una squadra combattiva ma difensivamente vulnerabile, soprattutto in trasferta.
Rendimento esterno:
-
Media gol segnati: 1,1
-
Media gol subiti: 2,0
-
Clean sheet fuori casa: 20%
Le difficoltà difensive lontano da casa sono un fattore chiave.
Confronti Diretti
Negli ultimi 6 incontri ufficiali tra Newport City e Llantwit Major:
-
Vittorie Newport: 3
-
Vittorie Llantwit: 2
-
Pareggi: 1
-
Media gol totale: 3,1
-
Over 2.5: 67%
Storicamente si tratta di un confronto con buona media realizzativa.
Analisi del Campo: Spytty Park
Lo Spytty Park presenta:
-
Terreno naturale spesso condizionato dal meteo
-
Atmosfera compatta
-
Forte pressione del pubblico locale
Nel mese di febbraio il vento può influire sul gioco lungo e sulle palle inattive.
Il Newport tende a sfruttare bene la spinta iniziale, cercando di imporre ritmo nei primi 20 minuti.
Focus sui Dati Chiave
Produzione Offensiva
Newport City
Tiri medi a partita: 13
Tiri in porta: 5
xG medio: 1,7
Llantwit Major
Tiri medi: 11
Tiri in porta: 4
xG medio: 1,3
Il Newport crea mediamente occasioni di maggiore qualità.
Solidità Difensiva
Newport City
Gol concessi: 1,4
Clean sheet: 30%
Llantwit Major
Gol concessi: 1,8
Clean sheet: 22%
Il Llantwit presenta maggiori difficoltà difensive.
Grafico Comparativo Prestazioni
Media Gol Segnati
Newport: 1,6
Llantwit: 1,3
Media Gol Subiti
Newport: 1,4
Llantwit: 1,8
Percentuale Vittorie Ultime 10
Newport: 40%
Llantwit: 30%
I dati indicano un vantaggio statistico per la squadra di casa.
Lettura Tattica del Match
Il Newport City probabilmente:
-
Imposterà pressing alto
-
Sfrutterà le fasce
-
Cercherà di colpire su palle inattive
Il Llantwit Major:
-
Difenderà con blocco medio-basso
-
Proverà ripartenze rapide
-
Cercherà di sfruttare eventuali errori in costruzione
Se il Newport dovesse sbloccare presto il risultato, la partita potrebbe aprirsi ulteriormente.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Miglior rendimento interno del Newport
-
Fragilità difensiva del Llantwit in trasferta
-
Storico con buona media gol
-
Leggera superiorità offensiva del Newport
Il pronostico principale è:
Vittoria Newport City
Risultato probabile: 2-1
Pronostici alternativi coerenti con i dati:
-
Over 2.5 gol
-
Entrambe le squadre a segno
-
Gol nel primo tempo
Conclusione Professionale
La partita del 20 Febbraio 2026 di Cymru South tra Newport City e Llantwit Major appare equilibrata ma con un leggero favore per la squadra di casa.
Il Newport mostra maggiore continuità e miglior rendimento interno, mentre il Llantwit soffre difensivamente in trasferta. In un contesto di gara fisica e combattuta, il fattore campo potrebbe risultare decisivo nei dettagli finali.
Il Newport City parte leggermente favorito per conquistare i tre punti.