Pronostico Newport City vs Llantwit Major – Cymru South – 20 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Newport City vs Llantwit Major

La sfida tra Newport City e Llantwit Major, valida per la Cymru South, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta un confronto diretto significativo nella parte medio-bassa della classifica del campionato gallese.

1
Il match si giocherà allo Spytty Park di Newport, impianto tradizionale dove il fattore campo può incidere notevolmente, soprattutto nei mesi invernali. Febbraio in Galles porta spesso condizioni climatiche difficili: vento, pioggia e terreno pesante.

Situazione in Classifica

Dopo circa 22 giornate:

Il distacco in classifica è contenuto e il risultato potrebbe avere peso nella lotta per evitare la parte bassa della graduatoria.

Stato di Forma Recente

Newport City – Ultime 10 Partite

Il Newport è una squadra dinamica, con un 4-3-3 offensivo e buona intensità sugli esterni.

Rendimento interno:

  • Media gol segnati in casa: 1,8

  • Media gol subiti in casa: 1,2

  • Percentuale vittorie casalinghe: circa 55%

Llantwit Major – Ultime 10 Partite

  • Vittorie: 3

  • Pareggi: 2

  • Sconfitte: 5

  • Media gol segnati: 1,3

  • Media gol subiti: 1,8

  • Percentuale Over 2.5: 60%

Il Llantwit Major è una squadra combattiva ma difensivamente vulnerabile, soprattutto in trasferta.

Rendimento esterno:

  • Media gol segnati: 1,1

  • Media gol subiti: 2,0

  • Clean sheet fuori casa: 20%

Le difficoltà difensive lontano da casa sono un fattore chiave.

Confronti Diretti

Negli ultimi 6 incontri ufficiali tra Newport City e Llantwit Major:

  • Vittorie Newport: 3

  • Vittorie Llantwit: 2

  • Pareggi: 1

  • Media gol totale: 3,1

  • Over 2.5: 67%

Storicamente si tratta di un confronto con buona media realizzativa.

Analisi del Campo: Spytty Park

Lo Spytty Park presenta:

  • Terreno naturale spesso condizionato dal meteo

  • Atmosfera compatta

  • Forte pressione del pubblico locale

Nel mese di febbraio il vento può influire sul gioco lungo e sulle palle inattive.

Il Newport tende a sfruttare bene la spinta iniziale, cercando di imporre ritmo nei primi 20 minuti.

Focus sui Dati Chiave

Produzione Offensiva

Newport City
Tiri medi a partita: 13
Tiri in porta: 5
xG medio: 1,7

Llantwit Major
Tiri medi: 11
Tiri in porta: 4
xG medio: 1,3

Il Newport crea mediamente occasioni di maggiore qualità.

Solidità Difensiva

Newport City
Gol concessi: 1,4
Clean sheet: 30%

Llantwit Major
Gol concessi: 1,8
Clean sheet: 22%

Il Llantwit presenta maggiori difficoltà difensive.

Grafico Comparativo Prestazioni

Media Gol Segnati
Newport: 1,6
Llantwit: 1,3

Media Gol Subiti
Newport: 1,4
Llantwit: 1,8

Percentuale Vittorie Ultime 10
Newport: 40%
Llantwit: 30%

I dati indicano un vantaggio statistico per la squadra di casa.

Lettura Tattica del Match

Il Newport City probabilmente:

  • Imposterà pressing alto

  • Sfrutterà le fasce

  • Cercherà di colpire su palle inattive

Il Llantwit Major:

  • Difenderà con blocco medio-basso

  • Proverà ripartenze rapide

  • Cercherà di sfruttare eventuali errori in costruzione

Se il Newport dovesse sbloccare presto il risultato, la partita potrebbe aprirsi ulteriormente.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Miglior rendimento interno del Newport

  • Fragilità difensiva del Llantwit in trasferta

  • Storico con buona media gol

  • Leggera superiorità offensiva del Newport

Il pronostico principale è:

Vittoria Newport City

Risultato probabile: 2-1

Pronostici alternativi coerenti con i dati:

  • Over 2.5 gol

  • Entrambe le squadre a segno

  • Gol nel primo tempo

Conclusione Professionale

La partita del 20 Febbraio 2026 di Cymru South tra Newport City e Llantwit Major appare equilibrata ma con un leggero favore per la squadra di casa.

Il Newport mostra maggiore continuità e miglior rendimento interno, mentre il Llantwit soffre difensivamente in trasferta. In un contesto di gara fisica e combattuta, il fattore campo potrebbe risultare decisivo nei dettagli finali.

Il Newport City parte leggermente favorito per conquistare i tre punti.

