Pronostico Newcastle vs Everton – Premier League – 28 Febbraio 2026
La sfida tra Newcastle United ed Everton, in programma il 28 Febbraio 2026 in Premier League, rappresenta un confronto importante sia in ottica europea sia nella lotta per la stabilità di classifica.
Il Newcastle continua a costruire il proprio progetto con ambizioni di alta classifica, mentre l’Everton punta alla continuità per evitare coinvolgimenti nella zona pericolosa. Il match di St James’ Park si preannuncia intenso, fisico e tatticamente interessante.
Analizziamo numeri, statistiche stagionali, rendimento casa/trasferta, indicatori avanzati e fattore campo per arrivare a un pronostico professionale e credibile.
Stato di forma delle squadre
Newcastle – Analisi stagione 2025/2026
Il Newcastle mantiene un’identità offensiva moderna, con pressing alto e grande intensità fisica.
Dati dopo 26 giornate:
-
Gol segnati: 48
-
Gol subiti: 31
-
Media gol fatti: 1,85
-
Media gol concessi: 1,19
-
Expected Goals (xG medio): 1,78
-
Possesso medio: 52%
-
Tiri medi a partita: 14,7
-
Tiri nello specchio: 5,6
Il Newcastle è tra le squadre con il miglior equilibrio tra attacco e difesa nella parte alta della classifica.
Grafico rendimento Newcastle
Gol segnati: ██████████████████ 1,85
Gol subiti: ████████████ 1,19
xG medio: ████████████████ 1,78
Everton – Analisi stagione 2025/2026
L’Everton presenta una struttura più prudente, basata su compattezza difensiva e ripartenze.
Dati dopo 26 giornate:
-
Gol segnati: 29
-
Gol subiti: 40
-
Media gol fatti: 1,11
-
Media gol concessi: 1,54
-
Expected Goals (xG medio): 1,20
-
Possesso medio: 44%
-
Tiri medi: 10,4
L’Everton fatica nella produzione offensiva contro squadre che pressano alto e dominano territorialmente.
Grafico rendimento Everton
Gol segnati: ███████████ 1,11
Gol subiti: ████████████████ 1,54
xG medio: ████████████ 1,20
Analisi del fattore campo: St James’ Park
Il St James’ Park è uno degli stadi più iconici e rumorosi della Premier League. La pressione ambientale incide notevolmente sulle squadre ospiti.
Newcastle in casa
-
Vittorie: 9
-
Pareggi: 3
-
Sconfitte: 1
-
Media gol segnati: 2,08
-
Media gol concessi: 0,92
Il Newcastle in casa aumenta sensibilmente la produzione offensiva e riduce drasticamente i gol subiti.
Everton in trasferta
-
Vittorie: 2
-
Pareggi: 4
-
Sconfitte: 7
-
Media gol segnati: 0,85
-
Media gol concessi: 1,77
L’Everton fuori casa fatica soprattutto contro squadre che mantengono alto il ritmo e occupano stabilmente la metà campo offensiva.
Analisi tattica
Newcastle
Modulo prevalente: 4-3-3
Caratteristiche:
-
Pressione costante sui portatori di palla
-
Terzini offensivi
-
Centrocampo dinamico
-
Alta percentuale di recuperi offensivi
Il Newcastle tende a costruire superiorità sugli esterni e ad attaccare con molti uomini.
Everton
Modulo prevalente: 4-5-1 / 4-2-3-1
Caratteristiche:
-
Linee compatte
-
Blocco medio-basso
-
Ricerca delle ripartenze
-
Pericolosità sui calci piazzati
Contro squadre di alta intensità, l’Everton tende ad abbassare il baricentro e concedere possesso.
Confronto statistico diretto
|Statistica
|Newcastle
|Everton
|Media gol segnati
|1,85
|1,11
|Media gol concessi
|1,19
|1,54
|xG medio
|1,78
|1,20
|Gol casa/trasferta
|2,08
|0,85
Il divario offensivo e il rendimento interno del Newcastle rappresentano il dato più significativo.
Analisi probabilistica
Basandoci su rendimento stagionale e fattore campo:
-
Vittoria Newcastle: 60%
-
Pareggio: 24%
-
Vittoria Everton: 16%
Probabilità Over 2.5: 58%
Probabilità Newcastle Over 1.5 gol: 62%
Probabilità Entrambe segnano: 47%
L’Everton segna poco in trasferta, elemento che influenza la probabilità BTTS.
Chiavi del match
-
Intensità iniziale del Newcastle
-
Capacità dell’Everton di resistere al pressing
-
Gestione delle seconde palle
-
Calci piazzati
Se il Newcastle trova il vantaggio nel primo tempo, il match potrebbe diventare a senso unico. L’Everton dovrà mantenere disciplina tattica per rimanere in partita.
Pronostico finale Newcastle vs Everton
Considerando:
-
Rendimento dominante del Newcastle in casa
-
Bassa produzione offensiva dell’Everton in trasferta
-
Differenza negli indicatori xG
-
Solidità difensiva dei padroni di casa
Il pronostico principale è:
Vittoria Newcastle
Pronostico alternativo: Newcastle Over 1.5 gol squadra
Possibile risultato esatto: 2-0
Conclusione
La sfida del 28 Febbraio 2026 di Premier League tra Newcastle ed Everton presenta un chiaro favorito nei padroni di casa. Il contesto ambientale, i numeri offensivi e la solidità difensiva interna suggeriscono un vantaggio concreto per il Newcastle.
L’Everton resta squadra organizzata, ma il divario statistico e il rendimento esterno rendono complessa una sorpresa. Una partita che potrebbe essere decisa dall’intensità iniziale e dalla gestione delle transizioni difensive.