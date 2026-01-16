Pronostico Napoli vs Sassuolo 17 Gennaio 2026

Il 17 gennaio 2026, il Napoli affronta il Sassuolo allo Stadio Diego Armando Maradona nella 21ª giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono confermare la loro forza casalinga per restare nelle zone alte della classifica, mentre il Sassuolo cerca un risultato positivo per uscire da un periodo complicato.

Descrizione Generale delle Squadre

Napoli: È tra le squadre più solide del campionato. In casa ha mostrato grande efficacia, vincendo circa il 70% delle ultime gare giocate al Maradona. La squadra crea molte occasioni da gol ed è equilibrata in fase difensiva.

Sassuolo: Sta vivendo una stagione difficile, con un rendimento altalenante e pochi punti raccolti in trasferta. Ha perso circa il 60% delle ultime gare lontano da casa, subendo diversi gol e mostrando poca incisività in attacco.

Forma e Statistiche Recenti

Napoli: V, N, N, V, V

Sassuolo: P, N, N, P, P

Scontri Diretti Recenti

Napoli 2‑0 Sassuolo

Sassuolo 0‑3 Napoli

Napoli 4‑1 Sassuolo

Giocatori Chiave

Napoli – Scott McTominay: Il centrocampista scozzese è diventato un punto fermo del gioco azzurro. Con la sua capacità di inserimento e la fisicità a centrocampo, può essere decisivo nei momenti chiave.

Sassuolo – Domenico Berardi: Capitano e uomo simbolo della squadra, resta una minaccia con la sua tecnica e i suoi calci piazzati. Tuttavia, spesso è troppo isolato in fase offensiva.

Fattori da Considerare

Campo: Il Napoli ha un ottimo rendimento interno e difficilmente lascia punti in casa, specialmente contro squadre di media-bassa classifica.

Clima: Le condizioni meteo dovrebbero essere favorevoli, senza particolari ostacoli per il gioco.

Infortuni e Squalifiche: Il Napoli dovrà fare a meno del proprio allenatore per squalifica, ma la squadra è ben organizzata e preparata. Il Sassuolo ha alcune assenze in difesa che potrebbero pesare.

Previsione

Il Napoli parte nettamente favorito grazie al suo rendimento recente, alla qualità della rosa e alla superiorità mostrata negli ultimi scontri diretti. La squadra di casa ha più soluzioni offensive e una solidità che il Sassuolo difficilmente potrà contrastare.

Il Sassuolo potrebbe provare a chiudere gli spazi e colpire in contropiede, ma difficilmente riuscirà a contenere la pressione offensiva del Napoli per tutta la partita. Inoltre, la fragilità difensiva mostrata di recente gioca a sfavore dei neroverdi.

Il pronostico più realistico è una vittoria del Napoli, con un punteggio che potrebbe aggirarsi sul 2‑0 o 3‑1.

Pronostico finale: Vince Napoli (1).