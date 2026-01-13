Pronostico Napoli vs Parma 14 Gennaio 2026

Il 14 gennaio 2026 si affrontano Napoli e Parma allo Stadio Diego Armando Maradona in una partita valida per la Serie A 2025/26. Napoli, attualmente nelle zone alte della classifica, cerca una vittoria per restare in piena corsa per il titolo, mentre Parma è una squadra di metà classifica che punta a scalare posizioni e allontanarsi dalla zona pericolo. Napoli arriva da risultati recenti solidi nonostante alcuni pareggi impegnativi, mentre Parma alterna risultati incoraggianti a prestazioni meno convincenti.

Descrizione generale delle squadre:

Napoli ha mostrato un rendimento più consistente, soprattutto in casa: la squadra è al terzo posto in classifica e ha raccolto punti contro avversari di alto livello, fra cui un pareggio 2‑2 contro l’Inter capolista.

Parma invece si trova più in basso in classifica e ha alternato prestazioni, con alcune vittorie come quella contro Lecce ma anche sconfitte evidenti, come contro l’Inter.

Forme recenti (ultimi 5 incontri):

Napoli: D, D, W, W, W

Parma: W, L, D, W, L

Risultati recenti fra le due (H2H):

Napoli 2‑1 Parma (Serie A 31/08/2024)

Parma 0‑0 Napoli (Serie A 18/05/2025)

Statisticamente Napoli ha il vantaggio negli scontri diretti recenti.

Giocatori chiave:

Napoli: Scott McTominay – autore di gol importanti e protagonista nelle recenti prestazioni, fondamentale per il centrocampo e la transizione offensiva.

Parma: Mateo Pellegrino – attaccante con capacità di finalizzazione, spesso protagonista nelle poche reti segnate dal Parma in campionato.

Fattori da considerare:

Vantaggio casa: Napoli ha un rendimento forte tra le mura amiche e tende a imporre il proprio gioco fin dai primi minuti. Forma meteorologica/condizioni: Non sono previsti fattori meteorologici estremi, ma la partita in inverno può essere fisicamente intensa. Infortuni/squalifiche: Le rose non hanno grandi assenze annunciate nei report principali, fattore che mantiene equilibrate le formazioni attese.

Pronostico:

Napoli parte nettamente favorito grazie alla superiorità in classifica, alla maggiore solidità in casa e alla forma generale più positiva rispetto a Parma. La maggior parte delle previsioni vede un successo di Napoli, con possibilità di vincere con un margine di uno o due gol. Parma può competere e cercare di creare qualche occasione, ma sembra più probabile che Napoli gestisca il risultato e porti a casa i tre punti, con un potenziale punteggio di 2‑0 o 2‑1.